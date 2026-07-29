Hoy en Lidl (y rebajada) esta batería portátil ideal para llevártela de viaje: cuesta menos de 10 euros

Quedarse sin batería en mitad de un viaje, en un trayecto largo o durante una jornada intensa fuera de casa es uno de esos contratiempos que se pueden evitar fácilmente con una batería externa o portátil. Si buscas una power bank solvente y compacta para llevar en la mochila sin invertir mucho, Lidl ha rebajado su batería portátil Tronic de 10.000 mAh que ahora puedes conseguir en su tienda online por 9,99 euros frente a los 11,99 euros que suele costar habitualmente.

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A este precio es difícil encontrar una batería portátil, de ahí a que en Lidl apunten a que ya se está agotando. Si cuando vayas a comprarla, no está ya en la web, en Amazon tienes esta otra alternativa de 12,99 euros, con 22,5 W y pantalla digital.

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Una power bank buena, bonita y barata

A pesar de su precio ajustado, este modelo destaca por ofrecer una excelente versatilidad de puertos y prestaciones de carga rápida. En su interior alberga una batería de iones de litio de 10.000 mAh, capacidad suficiente para cargar por completo un smartphone medio de dos a tres veces, o bien darles un extra de autonomía a tablets, auriculares inalámbricos y lectores de libros electrónicos.

En el apartado de conectividad incorpora tres salidas en total: dos puertos USB-A clásicos y un puerto USB-C bidireccional (utilizado tanto para cargar otros aparatos como para recargar la propia batería). Esta configuración permite alimentar hasta tres dispositivos de forma simultánea con una potencia máxima combinada de 15 W.

Lo más reseñable en el uso individual es la presencia de estándares de carga rápida. El puerto USB-C cuenta con tecnología Power Delivery (PD 3.0), capaz de llevar la batería de un móvil compatible del 0 al 50% en unos 30 minutos. Por su parte, los puertos USB-A incorporan Qualcomm Quick Charge 3.0, asegurando tiempos de espera reducidos frente a los cargadores portátiles básicos.

En cuanto a diseño y seguridad, se trata de un bloque ligero y resistente (la carcasa está fabricada con un 50% de plástico reciclado) que integra indicadores LED para conocer el nivel de energía restante de un vistazo. Incluye sistemas de protección contra sobrecalentamiento y cortocircuitos, e incorpora en la caja un cable de carga corto (15 cm) de USB-A a USB-C.

⚡ EN RESUMEN: oferta para la power bank tronic de lidl hoy ✅ LO MEJOR Relación capacidad-precio imbatible: conseguir 10.000 mAh por menos de 10 euros es complicado en marcas de consumo general. Permite recargar un smartphone entre 2 y 3 veces por muy poca inversión.

conseguir 10.000 mAh por menos de 10 euros es complicado en marcas de consumo general. Permite recargar un smartphone entre 2 y 3 veces por muy poca inversión. Carga simultánea de hasta 3 dispositivos: la combinación de sus dos puertos USB-A y un USB-C te permite dar energía al mismo tiempo al móvil, los auriculares y a otro accesorio. ❌ LO PEOR Potencia máxima limitada a 15 W... Aunque incluye tecnología de carga rápida, 15 W se quedan cortos si buscas alimentar ordenadores portátiles pequeños o si pretendes cargar tres dispositivos potentes a la vez a máxima velocidad.

Aunque incluye tecnología de carga rápida, 15 W se quedan cortos si buscas alimentar ordenadores portátiles pequeños o si pretendes cargar tres dispositivos potentes a la vez a máxima velocidad. Sin pantalla digital... El porcentaje de carga restante solo se indica mediante 4 luces LED (a tramos del 25%), en lugar de una pantalla numérica más exacta. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un viajero ocasional o estudiante y necesitas una power bank fiable para excursiones, viajes de fin de semana o jornadas largas fuera de casa sin gastar casi dinero. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas cargar portátiles o consolas (Steam Deck, Nintendo Switch en modo TV), ya que para estos equipos se requieren potencias de salida mayores (de 30 a 65 W o más), algo que este modelo de 15 W no alcanza.

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Imágenes | Webedia y Tronic (Lidl)

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