Hoy en Amazon, iPad Air con 512 GB a precio mínimo: liquidación de últimas unidades de este modelo tras la subida de PVP

Comprar hardware es, en 2026, toda una odisea. Muchas compañías no dejan de subir los PVP de su catálogo de productos, con Apple como uno de los mejores ejemplos de ello: hace apenas unas semanas aumentaba el precio oficial de prácticamente todos sus dispositivos. De modo que comprar un iPad Air sale ahora bastante más caro. Entre 120 y 200 euros más, concretamente, dependiendo de cada modelo.

Centrándonos en esta familia de iPad, dicha subida se suma además al hecho de que en las últimas semanas no estamos viendo grandes ofertas en modelos de la actual generación ni de las anteriores... hasta ahora. Amazon está liquidando unas pocas unidades del iPad Air M3 en su versión de 11 pulgadas y, si nos damos prisa, podemos conseguirlo por 926,10 euros.

Con conectividad 5G y disponible en color negro

Se trata del precio mínimo histórico en Amazon para este modelo en concreto: el iPad Air M3 de 11 pulgadas, en color negro, con 512 GB de capacidad y conectividad WiFi más 5G. Nada mal, teniendo en cuenta que justo antes de este desplome costaba 1.029 euros. Y hace tan sólo unas semanas alcanzó los 1.139 euros. Eso sí, como decimos, quedan poquísimas unidades disponibles y hay que darse prisa antes de que se agoten.

Por poner en contexto, el modelo similar e idéntica configuración del iPad Air de última generación, el que viene con procesador M4, ha rondado los 1.349 euros en Amazon últimamente. Y lo cierto es que, comparando especificaciones y precios, este con M3 y su actual rebaja merece (y mucho) la pena.

A caballo entre el iPad básico y la familia de iPad Pro, el iPad Air es una excelente alternativa en relación calidad precio si buscamos una tablet relativamente compacta, muy potente, con una autonomía bestial y una capacidad (512 GB en este caso) con la que estaremos bastante cubiertos a largo plazo. Todo ello, con una conectividad 5G que permite conectarnos a la red fuera de casa.

⚡ EN RESUMEN: oferta ipad air m3 11 pulgadas ✅ LO MEJOR Su precio, sin duda , teniendo en cuenta que las tablets de Apple cuestan oficialmente más que antes

, teniendo en cuenta que las tablets de Apple cuestan oficialmente más que antes Gran capacidad, conectividad 5G y gran potencia ❌ LO PEOR Sigue siendo un desembolso importante

No es el último modelo, aunque esta sigue siendo una excelente compra en 2026 💡 CÓMPRALO SI... buscabas un iPad con buena configuración ⛔ NO LO COMPRES SI... no le vas a sacar el máximo partido. En ese caso, el iPad básico (469 euros en Amazon) puede ser una mejor alternativa

Algunos accesorios de Apple para acompañar este iPad Air

Apple AirPods 4 Hoy en Amazon — 132,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Apple Pencil Pro Hoy en Amazon — 142,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Applesfera, Apple

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