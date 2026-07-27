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Liquidación de discos duros y SSD en el outlet de MediaMarkt: ofertas en SanDisk, Seagate y Western Digital de hasta 10 TB

Liquidación de discos duros y SSD en el outlet de MediaMarkt: ofertas en SanDisk, Seagate y Western Digital de hasta 10 TB

Todas ellas, excelentes opciones de compra para ampliar espacio de nuestros dispositivos y equipos en plena crisis del hardware

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Carlos Castillo

Editor - Xataka Selección
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Desde hace meses, ampliar la capacidad de serie de nuestros dispositivos (ordenadores, portátiles, teléfonos, videoconsolas...) mediante discos duros o SSD, sale bastante más caro que tiempo atrás. El motivo es la crisis que lleva viviendo el sector desde finales del pasado año, a la cual aún no le vemos fin de momento.

SanDisk SSD Plus de 2 TB 2.5"

SanDisk SSD Plus de 2 TB 2.5"

PVP en Outlet de MediaMarkt — 215,65 MediaMarkt — 219,90 Amazon — 318,40 PcComponentes — 365,96 Neobyte — 561,90
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sin embargo, si estamos atentos a ofertas puntuales, sí encontramos excelentes opciones de compra que nos permiten capear este temporal de precios por las nubes. Como estas del outlet de MediaMarkt: una liquidación en marcas tan potentes como SanDisk, WD o Seagate.

  • WD Elements SE SSD externo 2 TB por 189 euros, en estado abierto y sin usar
  • Seagate Expansion HDD externo 2 TB por 129,20 euros en estado nuevo
  • Seagate Expansion HDD externo 6 TB por 217,55 euros, en estado nuevo
  • Seagate Expansion HDD externo 10 TB por 322,05 euros, en estado nuevo
  • SanDisk SSD Plus interno 2 TB por 215,65 euros, en estado nuevo
Las mejores ofertas que puedes encontrar en Amazon hoy, 27 de julio
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Las mejores ofertas que puedes encontrar en Amazon hoy, 27 de julio

WD Elements SE SSD  2 TB

Ssd 01

Aunque su estado es "abierto y sin usar", estamos ante una genial oferta si andamos tras la pista de un SSD externo con 2 TB de capacidad. Los 189 euros que cuesta este WD Elements SE SSD se antojan muy buenos si los comparamos con los 227 euros que cuesta, por ejemplo, en tiendas como Amazon. Un SSD que alcanza los 400 MB/s y es compacto, ligero y perfecto para usar entre diferentes dispositivos.

WD Elements SE 2 TB Portátil SSD

WD Elements SE 2 TB Portátil SSD

PVP en Outlet de MediaMarkt — 189,00 PcComponentes — 196,99 Amazon — 227,00 El Corte Inglés — 229,00
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Seagate Expansion HDD 2 TB

Ssd 02

Rebajado a 129,20 euros en el outlet de MediaMarkt (en estado nuevo a estrenar), el Seagate Expansion de 2 TB sale incluso más barato en Amazon (118 euros). Ambos, dos buenos precios para este disco duro externo ideal para almacenar datos o copias de seguridad de todo tipo de archivos. Compatible con todo tipo de plataformas mediante su USB 3.0. En formato de 2,5 pulgadas.

Seagate Expansion, 2 TB

Seagate Expansion, 2 TB

Hoy en Amazon — 118,00 Outlet de MediaMarkt — 129,20 MediaMarkt — 138,00
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Seagate Expansion HDD 6 TB

Ssd 03

De 2 TB a 6 TB y de formato de 2,5 a 3,5 pulgadas. Este Seagate Expansion está rebajado en el outlet de MediaMarkt a 217,55 euros (en estado nuevo) y, además, sale algo más barato en Amazon (216,99 euros). Más voluminoso y pesado, este disco duro externo no está tan pensado para llevar siempre encima como para usar a modo de "caja fuerte" del setup para guardar todo aquello que queramos tener a buen recaudo sin ocupar espacio en el equipo.

Seagate Expansion Desktop 6TB

Seagate Expansion Desktop 6TB

Hoy en Amazon — 216,99 Outlet de MediaMarkt — 217,55 PcComponentes — 255,00
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Seagate Expansion HDD 10 TB

Ssd 04

Idéntico disco duro externo, también en estado nuevo, pero con una capacidad de 10 TB, este otro Seagate que baja a 322,05 euros es una genial alternativa si necesitamos mucho espacio. Nuevamente, en estado nuevo y de formato 3,5 pulgadas. Un modelo muy bien valorado en tiendas como Amazon, con más de 18.000 reseñas mayoritariamente positivas.

Seagate Expansion Desktop 10TB

Seagate Expansion Desktop 10TB

PVP en Outlet de MediaMarkt — 322,05 Amazon — 344,99 PcComponentes — 371,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

SanDisk SSD Plus 2 TB

Ssd 05

Como alternativa a todos los anteriores discos duros y SSD externos, en el outlet de MediaMarkt también encontramos una genial oferta en SSD interno: el SanDisk SSD Plus, en su versión de 2 TB. SSD rebajado a 215,65 euros en estado nuevo y con un formato de 2,5 pulgadas. Perfecto para equipos de sobremesa o portátiles con bahías de 2,5 pulgadas disponibles. Alcanza una velocidad de 545 MB/s que, sin ser la mejor del mercado, supone un salto importante respecto a discos duros mecánicos.

SanDisk SSD Plus de 2 TB 2.5"

SanDisk SSD Plus de 2 TB 2.5"

PVP en Outlet de MediaMarkt — 215,65 MediaMarkt — 219,90 Amazon — 318,40 PcComponentes — 365,96 Neobyte — 561,90
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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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