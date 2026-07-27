Liquidación de discos duros y SSD en el outlet de MediaMarkt: ofertas en SanDisk, Seagate y Western Digital de hasta 10 TB

Desde hace meses, ampliar la capacidad de serie de nuestros dispositivos (ordenadores, portátiles, teléfonos, videoconsolas...) mediante discos duros o SSD, sale bastante más caro que tiempo atrás. El motivo es la crisis que lleva viviendo el sector desde finales del pasado año, a la cual aún no le vemos fin de momento.

Sin embargo, si estamos atentos a ofertas puntuales, sí encontramos excelentes opciones de compra que nos permiten capear este temporal de precios por las nubes. Como estas del outlet de MediaMarkt: una liquidación en marcas tan potentes como SanDisk, WD o Seagate.

WD Elements SE SSD externo 2 TB por 189 euros, en estado abierto y sin usar

externo 2 TB por 189 euros, en estado abierto y sin usar Seagate Expansion HDD externo 2 TB por 129,20 euros en estado nuevo

externo 2 TB por 129,20 euros en estado nuevo Seagate Expansion HDD externo 6 TB por 217,55 euros, en estado nuevo

externo 6 TB por 217,55 euros, en estado nuevo Seagate Expansion HDD externo 10 TB por 322,05 euros, en estado nuevo

externo 10 TB por 322,05 euros, en estado nuevo SanDisk SSD Plus interno 2 TB por 215,65 euros, en estado nuevo

WD Elements SE SSD 2 TB

Aunque su estado es "abierto y sin usar", estamos ante una genial oferta si andamos tras la pista de un SSD externo con 2 TB de capacidad. Los 189 euros que cuesta este WD Elements SE SSD se antojan muy buenos si los comparamos con los 227 euros que cuesta, por ejemplo, en tiendas como Amazon. Un SSD que alcanza los 400 MB/s y es compacto, ligero y perfecto para usar entre diferentes dispositivos.

Seagate Expansion HDD 2 TB

Rebajado a 129,20 euros en el outlet de MediaMarkt (en estado nuevo a estrenar), el Seagate Expansion de 2 TB sale incluso más barato en Amazon (118 euros). Ambos, dos buenos precios para este disco duro externo ideal para almacenar datos o copias de seguridad de todo tipo de archivos. Compatible con todo tipo de plataformas mediante su USB 3.0. En formato de 2,5 pulgadas.

Seagate Expansion HDD 6 TB

De 2 TB a 6 TB y de formato de 2,5 a 3,5 pulgadas. Este Seagate Expansion está rebajado en el outlet de MediaMarkt a 217,55 euros (en estado nuevo) y, además, sale algo más barato en Amazon (216,99 euros). Más voluminoso y pesado, este disco duro externo no está tan pensado para llevar siempre encima como para usar a modo de "caja fuerte" del setup para guardar todo aquello que queramos tener a buen recaudo sin ocupar espacio en el equipo.

Seagate Expansion HDD 10 TB

Idéntico disco duro externo, también en estado nuevo, pero con una capacidad de 10 TB, este otro Seagate que baja a 322,05 euros es una genial alternativa si necesitamos mucho espacio. Nuevamente, en estado nuevo y de formato 3,5 pulgadas. Un modelo muy bien valorado en tiendas como Amazon, con más de 18.000 reseñas mayoritariamente positivas.

SanDisk SSD Plus 2 TB

Como alternativa a todos los anteriores discos duros y SSD externos, en el outlet de MediaMarkt también encontramos una genial oferta en SSD interno: el SanDisk SSD Plus, en su versión de 2 TB. SSD rebajado a 215,65 euros en estado nuevo y con un formato de 2,5 pulgadas. Perfecto para equipos de sobremesa o portátiles con bahías de 2,5 pulgadas disponibles. Alcanza una velocidad de 545 MB/s que, sin ser la mejor del mercado, supone un salto importante respecto a discos duros mecánicos.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción, MediaMarkt, Seagate, SanDisk, WD

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