Guía de compra de regalos tecnológicos para el Día de la Madre: 52 ideas en función de gustos y presupuesto

El próximo 2 de mayo se celebrará el día de la Madre. Si tienes en mente hacer un regalo por el día de la Madre y aún no te has decidido, en este artículo te proponemos una selección de ideas teniendo en cuenta presupuestos, gustos, necesidades y edades variadas para que, sea como sea tu madre, des con el regalo perfecto. Y es que madre no hay más que una, pero qué diferentes son.

Para la madre workaholic

Tu madre sabe cuándo entra a trabajar, pero no cuando sale. Si pasa horas y horas en la oficina, colgada del teléfono, os proponemos algunos dispositivos y accesorios para hacer de su jornada algo un poco menos duro.

Belkin Pocket Power Bank

Si vive pegada al móvil, seguro que ya tiene una power bank, pero ya que estamos regalándole algo, mejor apostar por una batería bonito y de calidad como esta de Belkin (23,99 euros). Está disponible en varios colores y capacidades y podemos elegir el puerto. Por ejemplo, en este caso viene con un adaptador a USB-C y tiene 5.000 mAh.

Belkin Pocket Power Bank - Batería Externa de 5000mAh + Adaptador de USB-C a Micro-USB (USB Type C, certificación de Seguridad, para Samsung Galaxy S10, S10+, S10e, S9, S8, Google Pixel) Negro Hoy en Amazon por 23,99€ PVP en Media Markt 30,99€

Logitech K 480

El Logitech K480 (44 euros) es el teclado ideal para esas madres que busquen un modelo compacto, con buena calidad de materiales, sin cables y versátil: no solo lo puedes usar con ordenadores Windows o Mac, sino que te puedes valer de su ranura para dejar una tableta o el móvil y escribir con él. Y no hace falta complicarse para alternar entre un dispositivo u otro, ya que basta con girar la ruleta.

Logitech K 480, Teclado Bluetooth, Bluetooth, None, Tamaño Único, Negro Hoy en Amazon por 44,37€

Samsung T5

Si tiene que llevar información de aquí para allá, un disco duro es un regalo muy útil. Además, este es compacto, resistente a golpes y sobretodo: muy veloz. Y es que este SSD Samsung T5 de 500GB de capacidad emplea una memoria flash V-NAND y se conecta a través de un USB 3.1 Gen 2

Mochila para portátil

Si tiene que llevar el portátil de un lugar a otro, con la Fjällräven Kanken (91,99 euros) lo hará con seguridad y estilo, ya que este modelo está muy de moda. Pero además es resistente y cuenta con un montón de bolsillos

Bolígrafo inteligente Livescribe Aegir

Hay muchas personas de cierta edad que, pese a ser usuarios de la tecnología, siguen confiando en el papel y lápiz de toda la vida para anotar. Para ellos es este lapicero inteligente de Aegir (129 euros), que no solo le permite digitalizar lo que escribe, sino también grabarlo.

Livescribe APX-00P39 Aegir Lapicero Inteligente Hoy en Amazon por 129,99€

Native Union cargador XL

Ideal para aquellas madres "de Apple", y es que aunque puedes cargar otros smartphone compatible con el estándar Qi, con este pad de Native Union (149 euros) podrá alimentar su iPhone, AirPods y Apple Watch de una vez con un dispositivo que aúna diseño y calidad.

Native Union Cargador Inalámbrico Drop XL (Edición Reloj) – Base de Carga multidispositivo para iPhone y Dispositivos compatibles con Qi, Que Incluye Disco de Carga para Apple Watch desconectable Hoy en Amazon por 149,99€

Maleta Victorinox Connex Global

Esta maleta es ideal para aquellas personas que viajen mucho y vivan conectadas. Es semirígida, robusta, se expande y tiene cuatro ruedas para que llevarla sea más fácil. Incluye una toma USB para que pueda cargar sus dispositivos, un "alambre" para cambiar SIM y un bolígrafo. Por 295 euros en El Corte Inglés

Microsoft Surface Go

Las ventajas de una tablet en cuanto a ligereza y pantalla táctil y la funcionalidad de Windows 10 en esta Surface Go de Microsoft. Ojo porque pese a contar con un SO de escritorio, el modelo más sencillo se queda corto para uso ofimático, por lo que apostamos por esta (619 euros) versión con 8GB de RAM y SSD de 128GB.

Microsoft Surface Go Ordenador portátil 2 en 1, Wifi, Intel Pentium 4415Y, 8GB RAM, 128GB SSD, Windows 10, 1800 x 1200, Plata, 10'' Hoy en Amazon por 595,44€ PVP en El Corte Inglés 619€

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Si los Note de Samsung son los terminales de la firma coreana con vocación más profesional, con la versión Lite (549 euros) recortamos en precio logrando un dispositivo equilibrado, con gran diseño, cámara versátil y un hardware que, sin ser el de sus hermanos mayores, es muy capaz.

MSI Modern

Si tu madre necesita un portátil y es usuaria de Windows – aunque no viene instalado –, este MSI Modern 14 (699 euros) es una propuesta muy atractiva. Para empezar, cuenta con un hardware potente compuesto por un Core i5-10210U, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB muy solventes para cualquier tarea (salvo edición fotográfica, ya que la tarjeta gráfica viene integrada), cuenta con un diseño premium en aluminio, pesa poco más de un kilogramo y ofrece unas 10 horas de autonomía.

MSI Modern 14 A10M-600XES - Ordenador portátil de 14" FHD ( Intel Core i5-10210U, 16 GB RAM , 512 GB SSD, Tarjeta gráfica integrada, sin Sistema operartivo) gris - teclado QWERTY Español PVP en PcComponentes 699€ Hoy en Amazon por 773,72€

Para la madre que se cuida

Si tu madre es fiel a sus paseos, el yoga, mantiene una alimentación equilibrada, no falta a sus citas con la piscina o, simple y llanamente, le gusta cuidarse, te proponemos gadgets para ayudarle a estar en forma y disfrutar de la experiencia.

BRITA Fill&Go Vital

La clásica BRITA para beber agua filtrada del grifo en versión de botella de plástico, de modo que mate dos pájaros de un tiro: evitar la compra de botellas de un solo uso y tener agua sin sabor y olor siempre a mano para beber con frecuencia. El filtro da para unos 150 litros.

BRITA fill&go Vital – Botella con filtro de agua con tecnología MicroDisc – agua de excelente sabor para disfrutar en cualquier lugar – Botella de agua sin BPA de color lima Hoy en Amazon por 14,81€

Xiaomi Mi Scale 2

Todo un clásico en nuestras listas de regalo al constituir una de las balanzas inteligentes con mejor relación calidad precio del mercado. Con ella podremos conocer y registrar datos como peso, masa muscular, masa ósea, metabolismo basal, IMC, cantidad de agua, grasa visceral, porcentaje de grasa, figura y puntuación corporal – una métrica que te compara con otros usuarios de perfil similar en base a tu IMC – y visualizarlo desde el móvil, de modo que podamos analizar nuestra evolución.

Dodow

Si le cuesta dormir, el Dodow (49,90 euros) quizás le eche una mano. Se trata de un metrónomo luminoso que ayuda a relajarnos mediante ejercicios de respiración guiados.

Dodow- Metrónomo Luminoso Para Ayudarte a Conciliar el Sueño Más Rápido - Blanco Hoy en Amazon por 49,90€

Fossil Sport

El Fossil Sport (149 euros) es un reloj inteligente que destaca por su diseño urbano y su sencillez. Con pantalla a color de 41 mm de diámetro, podrá ver su pulso, monitorizar actividad gracias a su GPS y sensórica, realizar pagos al integrar NFC, controlar la música y personalizarlo.

Fossil Reloj de Bolsillo Digital FTW6026 Hoy en Amazon por 149,40€

Foreo Luna Mini 2

El Foreo Luna Mini 2 (111,20 euros) es un dispositivo cubierto de silicona para limpiar la cara de forma profunda y masajearla, es resistente al agua y con una carga podremos limpiarnos el rostro hasta 300 veces.

LUNA mini 2 de FOREO es el limpiador facial con modo anti-edad. Un cepillo facial sónico de silicona, para todo tipo de piel |Mint| Recargable a través USB Hoy en Amazon por 114,03€

Fitbit Versa 2

La Fitbit Versa 2 (159 euros) es un reloj de lo más interesante. Es fácil de usar, tiene una esfera pequeña para lo que es este tipo de wearables, está disponible en varios colores, tiene NFC para pagar y el potente ecosistema deportivo de la marca. Así, podrá ver su actividad, pulsaciones, registrar entrenamientos...

AfterShokz Xtrainerz

Si no falla a su visita a la piscina para hacerse unos largos y le gusta escuchar música, con los AfterShokz Xtrainerz (159 euros) podrá hacerlo a la vez. Son un auriculares diseñados para la natación, con 4GB de capacidad para guardar música, autonomía de 8 horas y funcionan mediante conducción ósea.

AfterShokz Xtrainerz, Auriculares MP3 de conducción ósea, Ideales para Utilizar en la práctica de la natación, con Memoria de 4GB,Sapphire Blue PVP en Amazon 159,95€

Bicicleta eléctrica Top City III Megamo

Con una bicicleta eléctrica no solo podrá desplazarse por la ciudad de forma eficiente, sino también hacer deporte y no contaminar. Este modelo está diseñado específicamente para ciudad, viene con parrilla, cambio Shimano con siete velocidades, suspensión delantera y una batería con una autonomía de 40 a 60 km para asistencia al pedaleo fácil de usar gracias a su pantalla LED. Por 1.099 euros

Para la madre foodie & gourmet

Si le apasiona cocinar y para ella comer es mucho más que alimentarse, la gastronomía ofrece una amplia variedad de ideas de regalo. Puedes invitarla al restaurante de moda, suscribirla a cestas de productos gourmets o regalarle alguno de estos gadgets.

Xiaomi Mi Smart Kettle

En el Reino Unido, donde son grandes amantes del té, una kettle es un must incluso en las cocinas más austeras. Aquí no son tan frecuentes, pero si tu madre es de infusiones, esta hervidora conectada de Xiaomi (39,99 euros) le permitirá tener el agua rápidamente y a distancia. Con un volumen de 1,5 litros, mantiene la temperatura durante 12 horas y podemos controlar su temperatura.

Crock-pot

Hay platos que saben mejor cuando han sido cocinados lentamente – en el caso de las alubias de Tolosa, el pulled o los roast beef o es que directamente su preparación pasa por la cocina slow -. No es que sea difícil, pero requiere estar a tanto... o tirar de una Crock-Pot (79,99 euros) para tenerlo bajo control. Esta es para 6 personas e incluye un libro de recetas.

Crock-Pot SCCPBPP605-050 Olla de cocción lenta digital de 5,7L SCCPBPP605, 230 W, 5.7 litros, Acero Inoxidable Hoy en Amazon por 79,00€

Echo Show 5

A priori un altavoz inteligente no parece lo más indicado para una persona a la que le gusta estar en la cocina... hasta que conoces algunas de sus posibilidades. No solo preguntar al asistente de voz por alguna receta o pedir música, sino también hacer uso de las skills de Alexa de Directo al Paladar o ver paso a paso las recetas, ya sea en formato texto o en vídeo gracias a la pantalla de 5,5" del Echo Show 5 (89,99 euros).

Presentamos el Echo Show 5: una pantalla inteligente y compacta con Alexa, negro PVP en Amazon 64,99€

Jardinera para plantas aromáticas

Las hierbas aromáticas dan el toque a muchos platos y, aunque tener un frasco con ellas secas es muy socorrido, no es lo mismo que cortarlas al momento y echarlas frescas. Esta jardinera smart de Click & Grow (98,40 euros) lo hace posible en un formato compacto y controlado, ya que viene con todo lo necesario para cuidarlas: una lámpara, riego automatizado y una app. No hay excusas de "soy mala con las plantas" que valgan.

CLICK AND GROW Smart Garden 3 Jardinera De Inter, Blanco, 30 X 10 X 28 Cm PVP en Amazon 98,40€

Termometro inteligente

Esta Navidad tuve la oportunidad de probar este termómetro inteligente (119 euros), lo que permitió cocinar al punto justo asados y pescados. Es un gadget premium y se nota: no solo en el precio, sino en la calidad y control preciso a través de la aplicación.

MEATER+ | New MEATER Plus 50m Long Range Smart Wireless Meat Thermometer for the Oven Grill Kitchen BBQ Smoker Rotisserie with Bluetooth and WiFi Digital Connectivity Hoy en Amazon por 119,00€

Klarstein Maischfest

No tengo hijos, pero si los tuviera, me encantaría que tomasen nota de esta idea de regalo que auna tecnología, el amor por lo DIY y la tecnología: este caldero de maceración de Klarstein Maischfest (99 euros). Está disponible en varios tamaños y con y sin pantalla – si bien con la pantalla podremos monitorizar y controlar de forma muy intuitiva parámetros como el tiempo o la temperatura – y viene con los artilugios necesarios para hacer nuestra propia cerveza. Eso sí, la cebada tendrás que ponerla tú.

Klarstein Maischfest Caldera de maceración - Barril de cerveza, Fermentación de cerveza, 5 piezas, 1500 y 3000 W, 25 litros, Pantalla LCD, Regulable, Acero inoxidable Hoy en Amazon por 219,99€

Nespresso Prodigio

Si le gusta el café, le gusta la tecnología y además le gusta el café de cápsulas – ojo porque hay gente que lo considera una aberración –, la Nespresso Prodigio (199 euros) es una cafetera conectada al móvil que nos permite programar cafés, llevar el inventario de cápsulas y reponerlas y controlar el mantenimiento de la máquina.

Nespresso EN170.S Cafetera, 1150-1260 W, eyección automática de cápsulas, 19 bares de presión, 1260 W, 0.8 litros, Plata PVP en Amazon 199,00€

Cecotec Mambo 8090

Y si le gusta comer platos elaborados y de calidad pero no le gusta cocinar – o simplemente no tiene tiempo o no le apetece –, con este robot de cocina Cecotec Mambo 8090 (299 euros) podrá hacerlo. Es fácil de usar gracias a su sistema de pantalla y ruleta, con jarra de 3,3 litros de acero inoxidable, 30 funciones y versátil gracias a sus opciones de potencia y temperatura.

Coravin Model Eleven

Este regalo es de lo más premium y gourmet para las amantes del vino: con el Coravin Model Eleven (999 euros) podrá mantener las condiciones organolépticas de la botella de vino que está tomando y controlar sus parámetros desde el móvil. Funciona con una aguja que se inserta a través del corcho. Si preferimos ahorrarnos la app, el Model One sale bastante más económico (188 euros.

Para la madre amante de la cultura y creativa

Si tu madre es una apasionada del arte, ir con ella a un concierto o al teatro es un gran plan, pero también puedes obsequiarle con gadgets para desarrollar sus aficiones... bien sea disfrutando de ellas o creándolas.

Fire Stick TV 4K

Los aficionados al cine y las buenas series están viviendo una época dorada en cuanto a contenidos y ofertas de las plataformas en streaming pero, si queremos disfrutar de ellas, o contamos con un smart TV con un sistema operativo que nos resulte cómodo, o se antoja algo complicado – especialmente si no somos muy techies –. Una opción para hacer uso de ellas de forma fácil es hacerse con el Fire Stick 4K de Amazon (59,90 euros, un dispositivo independiente y con mando para ver contenido en streaming en 4K.

Y si su televisor no es 4K, tienes dos opciones: el Fire Stick (39,99 euros) más sencillo o estirarte y regalarle un televisor. En nuestra guía de compra de smart TVs para ver series y películas por menos de 500 euros vas a encontrar opciones muy interesantes en relación calidad precio.

Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD con mando por voz Alexa de última generación | Reproductor de contenido multimedia en streaming PVP en Amazon 39,99€

Wacom Intuos S

Si tu madre es de las que aprovecha su tiempo libre para dibujar o pintar, te proponemos regalarle un "lienzo" en blanco en forma de tableta digitalizadora. Con la Wacom Intuos S (72,99 euros podrá dibujar, pintar o editar fotos con el software incluido y una experiencia que emula al dibujo a mano.

Wacom Intuos S - Tableta Gráfica Bluetooth, Tableta Gráfica Inalámbrica para pintar, dibujar y editar fotos con 2 softwares creativos incluydos para descargar, compatible con Windows & Mac, Negra Hoy en Amazon por 72,99€ PVP en El Corte Inglés 72,99€

Polaroid OneStep+

Empezamos con todo un clásico en el mundo de la fotografía que dota a sus instantáneas de un formato y unos colores especiales. Encontrar y restaurar una Polaroid es una misión muy interesante, pero te va a resultar más fácil hacerte con esta Polaroid OneStep+ (130 euros), que conserva las características tan icónicas de la firma e incorpora detalles actuales como una app para personalizar fotos.

Kindle Paperwhite

Regalar un libro es un caramelo envenenado: o vas a tiro fijo porque conoces claramente sus gustos u optar por los best sellers puede ser un chasco si das con un título que ni fú ni fa. Así que una manera de ir sobre seguro es ir a por un libro electrónico, y aquí los Kindle y más concretamente el Kindle Paperwhite (129,99 euros) es casi casi garantía de éxito: no solo por su buena relación calidad precio, también por el ecosistema de Amazon, sus ofertas y la opción de Kindle Unlimited.

Kindle Paperwhite - Resistente al agua, pantalla de alta resolución de 6", 8 GB, incluye ofertas especiales Hoy en Amazon por 129,99€

Sony MDR-1AM2B

Si le gusta sumergirse en sus álbumes favoritos o deleitarse con conciertos en el televisor, con los Sony MDR-1AM2B (177 euros) podrá hacerlo en calidad Hi-Res con un diseño cómodo y discreto y un diafragma de polímero de cristal líquido de 40mm.

Echo Studio

En el mercado hay una buena cantidad de altavoces inteligentes, pero si buscamos uno para los amantes del sonido y que además tenga buena relación calidad precio, el Echo Studio (199,99 euros) es probablemente nuestro candidato ideal.

Presentamos el Echo Studio - Altavoz inteligente con sonido de alta fidelidad y Alexa PVP en Amazon 199,99€

Beoplay E8 de 3 generación

Si os decidís por estos Bang & Olufsen Beoplay E8 3.0 (349 euros), lo primero que pensará desenvolverlos es que son una joya. Y es que estos auriculares verdaderamente inalámbricos cuidan el diseño y materiales al máximo. No obstante, tampoco descuidan la calidad: entregan un sonido intenso y contundente, con autonomía de 35 horas, Bluetooth 5.1 y controles táctiles.

Beoplay E8 de 3.ª generación de Bang & Olufsen - Auriculares intraaurales verdaderamente inalámbricos, Grey Mist Hoy en Amazon por 350,00€

smart TV Philips 50PUS7504/12

Antes hablábamos de la posibilidad de lanzarse a la piscina y obsequiar a nuestra madre con un televisor, un regalo que requiere un esfuerzo económico pero que en este caso ofrece una magnífica relación entre prestaciones y precio. Hablamos de la Philips 50PUS7504/12 (489 euros), una de las smart TV más completas en su rango de precios.

Con diagonal de 50", cuenta con tecnología Ambilight en sus tres laterales, con amplio soporte para los modos HDR incluyendo Dolby Vision incluido. En cuanto al sonido, es de las más potentes dentro de su franja de precios e integra Dolby Atmos. En cuanto a su sistema operativo, el fluido y estable Android TV. Compatible con los asistentes de voz de Amazon y Google.

Para la madre que no sabe de tecnología

Nos guste más o menos, la utilidad de la tecnología es incuestionable... pero a veces nos cuesta mucho pillarle el truco. Si es el caso de tu madre, te proponemos una selección de dispositivos sencillos y funcionales que pueden resultarle interesantes en su día a día. Son asequibles, por si finalmente acaban relegados a un cajón.

Xiaomi Mi 4 Smart Band

Una de las recomendaciones del personal sanitario para llevar una vida sana y longeva es hacer ejercicio. Pero a veces nos cuesta darnos cuenta cuánto nos movemos. En este sentido, una pulsera cuantificadora puede ayudarle a ser consciente de ello.

La Mi Band 4 no necesita muchas presentaciones: es muy fácil de usar, tiene pantalla a color y su batería dura lo suficiente como para que lo de cargarlo no sea una excusa para no usarla. Con ella podrá, entre otras cosas, ver sus pasos y pulsaciones.

Xiaomi Mi Band 4 Pulsera de Actividad,Monitores de Actividad,Pantalla Pulsómetro Fitness Tracker, Smartwatch con 0.95''Pantalla AMOLED a Color ,con ios y Android,Negro( Versión Global) Hoy en Amazon por 32,00€ PVP en El Corte Inglés 34,99€

Doro 2424

El Doro 2424 es un teléfono diseñado específicamente para personas mayores. Con el diseño clásico de concha, es muy fácil de usar, tiene doble pantalla para ver quién le llama e incluso una cámara con flash – eso sí, su resolución hace que sea más bien algo anecdótica –, con teclas grandes y separadas, base de carga y botón de alerta. Un teléfono sencillo perfecto para llamar y recibir llamadas sin complicaciones.

Nest Mini

Es probable que si no le gusta mucho la tecnología, no se vea hablando con una máquina, pero la realidad es que suele costarles menos decir algo como "Ok Google, ¿en qué año nació Marilyn Monroe?" que irse a un ordenador – o móvil, o tablet – a resolver la duda. Con el Nest Mini no solo resolverá las dudas típicas de Google, sino que también podrá escuchar música como si fuera un altavoz "tonto". Eso sí, si tiene domótica en casa compatible, también podrá controlarla a través de este compacto dispositivo.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)

En el mercado puedes encontrar tabletas más asequibles y con vocación doméstica como la Fire HD 8 o la Huawei MediaPad T5 que son muy buenas candidatas para usuarios básicos, pero por lo fluida que va, la calidad de sonido y de la pantalla, su diseño y lo nueva que es – algo importante ya que cuesta renovar las tabletas varios años –, merece la pena estirarse un poquito más y dar el salto a la Samsung Galaxy Tab A 10.1 (187 euros).

Redmi Note 8/8T

Trasera del Redmi Note 8T

Si lo de pagar con el móvil "se le hace bola" – algo que por cierto en estas épocas de evitar contacto resulta muy útil –, el Redmi Note 8 es una gran alternativa para aquellas madres a las que un feature phone se les queda corto y se manejan con apps como WhatsApp. Un teléfono fluido, con una agradecida pantalla FullHD+ bastante despejada y cuatro cámaras traseras.

Eso sí, teniendo en cuenta las ofertas que hay entre diferentes configuraciones y las versiones 8T y 8 a secas, mejor echar un vistazo, ya que por ejemplo el Redmi Note 8 de 4/64GB (154 euros) está más barato en Amazon que la versión de 32GB) y que el Redmi Note 8T de 4/64 (156 euros) cuesta prácticamente lo mismo.

Para la madre geek

Y nos vamos justo al otro extremo: madres que están al día de los últimos lanzamientos tecnológicos y siempre que pueden, aprovechan para probarlos.

Humidificador conectado

Bien sea para aumentar la humedad del aire de una estancia como para aromatizarlo, el SPC Nerta (36 euros) es un dispositivo conectado que se controla desde el móvil que le permitirá mejorar el ambiente de una estancia. Como incluye luces LED, también puede usarse como lámpara. Es compatible con Google Assistant y Alexa.

SPC Nerta Difusor de Aromas, Humidificador Ultrasónico, Purificador de Aire y Lámpara de Noche Smart Wi-Fi (400Ml, 11-26 h de duración, 7 colores LED, control remoto mediante app SPC IoT Hoy en Amazon por 36,90€ PVP en PcComponentes 37€

Tile

La tecnología puede hacernos la vida más fácil, eso sí, siempre que sepamos desenvolvernos con ella. Para aquellas mamás a las que se les olvida con frecuencia dónde tienen las llaves, o la cartera o incluso dónde han aparcado el coche, estos localizadores de Tile (65 euros) podrán recordárselo desde el móvil.

Tile Essentials (2020) Buscador de artículos - paquete de 4 (2 Stickers, 1 Mate, 1 Slim) Hoy en Amazon por 65,00€

Lámpara despertador de Philips

¿Quién nos iba a decir que la tecnología iba a ser capaz de emular el amanecer? Sí, es cierto que puedes dormir con la persiana subida y entonces, literalmente te despertaría el sol... pero si tienes que despertarte a cualquier otra hora y hacerlo con la suavidad de la luz gradual, el Philips Wake-up Light (54 euros) lo hace posible. Además incluye sonidos naturales y radio FM.

Philips Wake-up Light HF3510/01 - Despertador de luz led, radio FM, simulación del amanecer, 3 sonidos naturales, 1 alarma, sin cargador USB, 300 Lux Hoy en Amazon por 94,83€

Huerto urbano vertical

Todo un clásico para aquellas mamás amantes de las flores que no quieren complicarse demasiado con los cuidados es este huerto urbano vertical (145 euros) disponible en varios colores y con varias macetas. Entre sus puntos fuertes, su atractivo diseño ahorrando espacio y que incluye un kit de autorriego con bomba de agua programable que suministra nutrientes.

Kit Huerto urbano vertical con autorriego digital, blanco, 4 macetas Hoy en Amazon por 145,00€

Nanoleaf Rythm

Decoración y tecnología para el hogar con este Nanoleaf Rythm (199 euros), un kit de paneles luminosos que además de atractivos per se, cambian de color con la música o con el ambiente. Se controlan con el móvil o con asistentes de voz.

Para la madre freakie

Si tu madre es "de las nuestras" – el equipo femenino de Xataka – y le apasiona la ciencia ficción y los videojuegos, también tenemos propuestas de regalo para ella. Estrictamente hablando no son regalos tecnológicos, pero son muy Xataka.

Camiseta princesa Leia

Si es fan de la saga de ciencia ficción más popular de todos los tiempos, estamos casi casi seguras de que adorará a la princesa Leia y esta camiseta original (14,95 euros). Un homenaje con gusto a un personaje icónico y a la fantástica actriz que la encarnó, Carrie Fisher.

Star Wars – Princesa Leia – Camiseta de manga corta – Mujer gris XXL Hoy en Amazon por 14,95€

'El día antes de la revolución', de Ursula. K Le Guin

Esto es canela fina para la mamá lectora y freakie: una de las autoras más top de la ciencia ficción con la obra que ganó los premios Nebula en 1974 y Locus en 1975. 'El día antes de la revolución' (14,97 euros) habla de un futuro distópico con feminismo, anarquismo y una narrativa de lo más fina y potente.

Pijama Wonder Woman

En Tezenis hay una buena selección de pijamas de Wonder Woman tanto cortos como largos. Están fabricados en algodón y por sus formas, parecen muy cómodos para estar en casa. Este en concreto cuesta 16,99 euros, pero te recomendamos que eches un vistazo a este en blanco y a este largo.

Vans X Harry Potter Gryffindor

Moda, comodidad y un punto freakie se dan la mano con estas zapas Vans edición especial de Harry Potter con el blasón de los Gryffindor. Están disponibles en varios colores y tallas.

Nuevo Vans X Harry Potter Gryffindor Sk8 Hi Rojo/Amarillo/Negro hp Mens/ Mujer PVP en Vans 65€ Hoy en Ebay por 124,22€

Sega Mini Drive Mini

Las consolas retro están de moda y una de las mejores elecciones por diseño y catálogo es la Sega Mini Drive Mini (70 euros). Viene con dos mandos, títulos tan icónicos como 'Castlevania' o 'Sonic', geniales para las mamás más nostálgicas y jugonas.

Pack Tierra Media

Si le gustan los libros, acudió a los cines y quizás, puede que tenga alguna película en DVD, te proponemos un asunto muy serio: comprar el pack que incluye la trilogía de Tolkien en Blu-Ray en versiones extendidas con 'El Hobbit' en una edición de lujo y extras.

Capcom

Y si tu madre pasó los 80 y 90 frente a un tubo de rayos catódicos matando marcianos, el Capcom Home Arcade (199 euros) le permitirá rememorar la experiencia tanto a nivel de jugabilidad como por los títulos, con'Street Fighter' o 'Alien vs. Predator'. Eso sí, conectada a su moderna tele... algo que nostalgia aparte, es de agradecer.

Capcom - Consola Home Arcade Hoy en Amazon por 199,95€

