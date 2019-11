Qué consola retro mini comprar: comparativa entre Megadrive Mini vs. NES Mini vs SNES Mini vs PlayStation Classic

Tanto si eres un nostálgico de los grandes clásicos como si quieres profundizar en la experiencia gaming de décadas pasadas, nos encontramos en una momento fantástico para disfrutar de la experiencia y títulos de antaño gracias al lanzamiento de consolas que marcaron una época en formato mini: Nintendo y sus NES y Super NES, SEGA y su Megadrive Mini o Sony y su PlayStation Classic. Ahora bien, ¿qué consola retro elegir?

Elegir una consola mini: factores a tener en cuenta

Los juegos retro están de moda. En el mercado encontramos unas cuantas opciones que nos permiten rememorar la experiencia de antaño. Podemos lanzarnos a la aventura de comprar consolas y máquinas originales, montar nuestra propia máquina Arcade, emular los juegos de décadas anteriores con una Raspberry Pi desde 0 o incluso comprar un kit con base Raspberry Pi para tal fin. Las opciones son muchas y muy variadas en cuanto a experiencia, características y presupuesto.

Una opción sencilla técnicamente hablando y asequible es una consola mini. Y es que solo tendremos que conectarlas a un monitor o televisor, enchufarlas y a jugar.

Actualmente hay una gran variedad de opciones atractivas como la Neo Geo Mini o Commodore 64 Mini, Sony, SEGA y Nintendo ostentan los modelos más populares al recrean consolas que fueron míticas.

Con un aspecto que recuerda al original (eso sí, adaptados a la tecnología actual para que resulten prácticas), estas consolas vienen con una serie de juegos exclusivos de la época. Grandes clásicos con los que hemos crecido. Estos juegos vienen preinstalados y no podremos incorporar más títulos de forma legal, ya que no disponen de cartuchos o tarjetas, ni cuentan con conexión Wi-Fi para acceder a una tienda digital como sucede con las videoconsolas actuales.

A nivel de visualización, la emulación que estas consolas llevan a cabo está en general adaptada a las pantallas actuales, si bien suelen venir con filtros, efectos y opciones de relación de aspecto, por si queremos recrear la experiencia original de forma fiel o nos contentamos con un marco retro mientras aprovechamos todas las dimensiones de nuestro panel.

Vienen en un formato más reducido, muy propicio para guardarlas en un cajón y usarlas en un arrebato de nostalgia o para llevarlas a una casa rural, por ejemplo. Eso sí, el mando es un elemento fundamental para emular la experiencia de antaño y en este sentido, encontramos réplicas que tienen lo bueno y lo malo de aquella época: menos ergonomía, sin vibración... y sí, llevan cables.

NES Classic

NES Classic (49 euros), contigo empezó todo. 2016 fue el año del 30 aniversario de la NES y como guiño, Nintendo lanzó esta NES Classic Mini idéntica al modelo de 1985, pero en un formato que cabía en la palma de la mano.

El éxito de la NES Mini fue tal que esta hornada se agotó rápidamente, volviéndose un objeto de deseo de coleccionistas. Nintendo tuvo que volver a ponerla a la venta y volvió a arrasar.

Nintendo se esforzó en replicar el diseño de la original, al menos en el apartado estético. Eso sí, hay detalles como las conexiones que han cambiado: en la parte trasera hay un puerto HDMI para conectar al televisor y un puerto USB para la alimentación. En el frontal, los conectores de los mandos son los mismos que los que usa Wii Remote.

El mando de la NES Mini mantiene la distribución del original y evoca unas sensaciones similares de acuerdo con nuestra experiencia de prueba. En este sentido, la vuelta a los 80 tiene un peaje a pagar: el cable es inferior al metro de largo, así que toca jugar pegado a la tele. Podría ser peor: al menos las pantallas actuales no funcionan de tubo de rayos catódicos.

La NES es la única de las consola retro en formato mini que viene con un único mando, por lo que en caso de querer usar el modo multijugador de algunos juegos, tendremos que comprar otro mando por separado.

El funcionamiento es similar a otras propuestas mini, conectando al televisor y la corriente y disfrutando de un encendido rápido y un menú simplificado e intuitivo con la selección de juegos lista para entrar en acción. Con la NES Mini es posible guardar partidas en cualquier momento. En cuanto a resolución encontramos tres opciones: televisor antiguo, 4:3 y resolución original.

Entre sus bazas, además de ser la pionera y de ofrecer una estética muy fiel, una selección de 30 juegos preinstalados muy variados que incluye esenciales como 'Super Mario Bros. 3', 'Donkey Kong', 'The Legend of Zelda', 'Metroid', 'Castlevania' o 'Mega Man 2'.

Los 30 clásicos de Nintendo incluidos son:

Balloon Fight

Bubble Bobble

Castlevania

Castlevania II: Simon's Quest

Donkey Kong

Donkey Kong Jr.

Double Dragon II: The Revenge

Dr. Mario

Excitebike

Final Fantasy

Galaga

Ghosts 'n Goblins

Gradius

Ice Climbers

Kid Icarus

Kirby's Adventure

Mega Man 2

Metroid

Mario Bros.

Ninja Gaiden

Pac-Man

Punch-Out!! Featuring Mr. Dream

Star Tropics

Super C

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Tecmo Bowl

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

Super NES Classic

Tras el éxito de la NES Classic, Nintendo alimentaba la fiebre de lo retro un año después con el lanzamiento de la Super NES Classic (114 euros). En este caso, la firma japonesa recortaba la lista de juegos preinstalados, reduciéndolos a una cuidada selección de solo 21 títulos sin posibilidad de ampliación, ya que la memoria no es ampliable ni hay Wi-Fi o tienda para descargar más.

Como sucede con cualquier recopilación, siempre hay gente que echa en falta la presencia de algunos títulos, como por ejemplo 'Chrono Trigger' o la escasez de juegos de deporte. Entre las joyas que conforman esta selección de elegidos se encuentra 'Final Fantasy III', 'The Legend of Zelda: A Link to the Past', 'Mario RPG' (inédito en Europa), 'Street fighter II Turbo' o 'Super Mario World'. Un detalle: en realidad son 20 juegos esenciales y el 'Star Fox 2' como juego desbloqueable, un título que nunca salió a nivel mundial.

En cuanto al diseño, Nintendo ha emulado cuidadosamente su estética original, si bien la firma comercializó dos diseños diferentes, uno más cuadrado y fiel al original para América y con una forma más redondeada y más colorido para Europa.

Los mandos de la SNES son como antaño en cuanto a formas y distribución, pero ha habido un cambio que se agradece mientras jugamos: sigue teniendo cable pero ahora es de 153 centímetros para no tener que estar a un palmo del televisor. Además, es compatible con los de la Wii y Classic.

Se alimenta mediante cable USB y se conecta a la TV con cable HDMI. Un detalle: la versión europea no dispone de cargador, pero podremos usar cualquiera para smartphones con una intensidad de al menos 2A.

La interfaz y puesta a punto es de lo más intuitivo, si bien no ofrece explicaciones de cuáles son los controles. Una variación que ha cambiado respecto a la original para bien es la posibilidad de grabar hasta cuatro partidas.

En cuanto a los modos de visualización, la SNES Mini ofrece el original (imagen cuadrada), 4:3 y el modo televisor antiguo, emulando las rayas horizontales que se veían en viejos televisores.

El catálogo de juegos (que cambia entre la versión americana/europea y la japonesa) es el siguiente:

Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III

F-Zero

Kirby Super Star

Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2 (exclusivo)

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi’s Island

Playstation Classic

La PlayStation Classic (43,61 euros) se sumaba a la partida de la nostalgia hace aproximadamente un año con una selección de 20 juegos en su haber. La verdad es que teniendo en cuenta que uno de los puntos fuertes de las PlayStation radica en su extensísimo y potente catálogo de juegos (más de 2.500 títulos), la elección tuvo que ser complicada. Así, encontramos clásicos como 'Metal Gear Solid', 'Final Fantasy VII', 'Tekken 3', 'Grand Theft Auto' o 'Resident Evil: Directors Cut' y notables ausencias como 'Crash Bandicoot', 'Tomb Raider', 'Castlevania: Symphony of the Night ' o 'Gran Turismo 2'.

La PlayStation Classic es una réplica en miniatura de la original: siendo un 45% más pequeña, integra idéntica botonera y ranura para CD, pero de adorno. Y es que para jugar únicamente necesitaremos conectar un televisor o monitor mediante el cable HDMI incluido y alimentarla mediante un puerto miniUSB. Como sucede con el resto de consolas mini, Sony tampoco ha incluido el adaptador.

Los mandos de la PS Classic son iguales a los primeros que salieron en cuanto a materiales, colores, distribución de botones, tacto y peso, pero no los Dualshock, es decir, que no tienen las crucetas. Además se conectan mediante USB, por lo que si conservas los controles de tu vieja PS1, no podrás usarlos. La longitud del cable supera el metro y medio, por lo que no habrá problemas para jugar a distancia. Un punto importante: esta PS Classic

Tras encenderla, podremos jugar a cualquiera de los 20 títulos en cuestión de segundos. De acuerdo con nuestra experiencia de uso, se conservan los menús, controles y gráficos de los juegos, pudiendo disfrutar de ellos sin ningún tipo de latencia y con tiempos de carga mínimos.

Eso sí, Sony no ha incorporado filtros ni reescalados para la visualización en pantallas modernas, manteniendo el formato 4:3 con el que fueron programados para ofrecer el ratio de aspecto original. Además, de los 20 juegos, nueve son a 486 líneas a 50 Hz (PAL) y el resto de 576 líneas a 60 Hz.

Sony incluso ha incluido el sonido característico de arranque de su consola. En esta consola retro podremos guardar las partidas, pero en una tarjeta de memoria virtual similar a la memory card de antaño, esta vez con 30 slots.

Estos son los 20 títulos disponibles para PS Classic:

Battle Arena Toshinden

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash!

Metal Gear Solid

Mr. Driller

Oddworld: Abe’s Oddysee

Rayman

Resident Evil™ Director’s Cut

Revelations: Persona

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo®

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy’s Rainbow Six

Twisted Metal

Wild Arms

SEGA Megadrive Mini

Esta Mega Drive Mini (75,98 euros) llego hace prácticamente un mes al mercado con una propuesta muy atractiva de juegos instalados tanto por calidad como por cantidad: 40 títulos entre los que se incluyen éxitos como 'Sonic 2', 'World of Illusion', 'Gunstar Heroes', 'Street Fighter II' o 'Virtua Fighter 2' o y 2 adicionales que no salieron originalmente, el shoot'em up 'Darius'y 'Tetris', un clásico donde los haya.

Como otras consolas mini lanzadas en los últimos tiempos, busca ofrecer la experiencia original pero sin complicaciones: simplemente enchufándola y a jugar. La versión europea incluye la consola, dos mandos clásicos de tres botones, cable HDMI y un cable USB para alimentarla, pero sin adaptador de corriente.

Estéticamente hablando, la firma japonesa ha emulado el diseño original al detalle, por lo que aunque nos encontremos una ranura para cartuchos o la toma jack de 3,5 mm, no son funcionales. Esta versión mini hace honor a su apellido, siendo un 55% más pequeña que la original y un peso inferior al kilogramo.

En cuanto a los mandos, las sensaciones de acuerdo con nuestra experiencia evocan al original por su forma y peso, si bien la sensibilidad es ligeramente superior. Además, la longitud de los cables es de dos metros. Dos datos a tener en cuenta: los mandos originales no son compatibles, ya que la toma de conexión es USB y la versión europea incluye los mandos con tres botones, por lo que si echamos en falta los mandos de seis botones para juegos de lucha, tendremos que comprarlos por separado.

En cuanto a la interfaz y modos de vídeo, dispone de modo scanlines para evocar los televisores de antaño, formato original y panorámico. Los menús están en español y podremos guardar partidas en tres slots por juego.

Los 42 juegos de SEGA Megadrive Mini son:

'Sonic the Hedgehog' 'Ecco the Dolphin' 'Castlevania: The New Generation' 'Space Harrier 2' 'Shining Force' 'Dr. Robotnik's Mean Bean Machine' 'ToeJam & Earl' 'Comix Zone' 'Altered Beast' 'Gunstar Heroes' 'Castle of Illusion Starring Mickey Mouse' 'World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck' 'Thunder Force III' 'Super Fantasy Zone' 'Shinobi III' 'Streets of Rage 2' 'Earthworm Jim' 'Sonic The Hedgehog 2' 'Probotector' 'Landstalker' 'Mega Man: The Wily Wars' 'Street Fighter II: Special Champion Edition' 'Ghouls ‘n Ghosts' 'Alex Kidd in the Enchanted Castle' 'Story of Thor' 'Golden Axe' 'Phantasy Star IV: The End of the Millennium' 'Sonic The Hedgehog Spinball' 'Vectorman' 'Wonder Boy in Monster World' 'Tetris' 'Darius' 'Road Rash II' 'Strider' 'Virtua Fighter 2' 'Alisia Dragoon' 'Kid Chameleon' 'Monster World IV' 'Eternal Champions' 'Columns' 'Dynamite Headdy' 'Light Crusader'

Un detalle a considerar exclusivo de la MegaDrive: mientras que en las otras tres miniconsolas los juegos japoneses y europeos presentan ciertas diferencias, en la consola de SEGA son los mismos para todo el mundo.

Tabla resumen características Megadrive Mini vs. NES Mini vs SNES Mini vs PlayStation Classic

NES Mini Classic SNES Mini PS Classic Mega Drive Mini Año lanzamiento 2016 2017 2018 2019 Nº juegos 30 21 20 42 Nº mandos incluidos 1 2 2 2 Dimensiones y peso 16,5 x 8,9 x 15,2 cm. 544g. - 14,9 x 3,3 x 10,5 cm. 170g. - Qué hay en la caja cable HDMI, cable USB, un mando y consola cable HDMI, cable USB, dos mandos y consola cable HDMI, cable USB, dos mandos y consola cable HDMI, cable USB, dos mandos y consola Características y filtros de pantalla Sin selección de región. 60 Hz. Con Pixel Perfect, 4:3 y filtro CRT Sin selección de región. 60 Hz. Con Pixel Perfect, 4:3, filtro CRT y marcos intercambiables Sin selección de región. 60 Hz solo en algunos juegos. Permite seleccionar región. 60 Hz. 4:3, 16:9, filtro CRT, marcos intercambiables Opción de salvado Sí, 4 slots por juego Sí, 4 slots por juego Sí, un slot por juego Sí, 4 slots por juego Precio 59,99 euros ( 49 euros ) 79,99 euros ( 105,95 euros ) 99,99 euros ( 43,61 euros ) 79,95 euros ( 75,98 euros )

