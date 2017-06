SNES Mini: esto es TODO lo que necesitas saber y sus diferencias con la NES mini

Nintendo soltó unan nueva bomba. Hoy confirmó que la Super NES Classic Edition es una realidad y la podremos adquirir a partir del 29 de septiembre por 79,99 dólares/euros. Pero llegados a este punto nos preguntamos ¿Nintendo habrá aprendido de sus errores con la NES mini? Veamos.

Más cara y con menos juegos

Lo primero que salta a la vista es que la SNES mini llega 'sólo' con 21 juegos, mientras que en la NES mini teníamos 30 para escoger. Aquí hay que destacar que la incorporación de Star Fox 2, un juego nunca antes publicado de forma oficial es un buen punto para la que sin duda es un artículo de colección.

Aquí también hay que mencionar que hasta este punto ya hay gente criticando el catálogo elegido, que si falta X o Y, o que si son muy pocos. La realidad es que el catálogo de la SNES es de lo mejor que ha habido, y elegir entre una gran cantidad de títulos debe ser una decisión complicada, aquí sabíamos que sería difícil meter más juegos ya que al final faltarían algunos aparentemente imprescindibles.

Sí, obviando el tema de que la SNES es un salto en aspecto gráfico y potencia, esta SNES Mini también será más costosa, algo que se podría justificar, pero la verdad es que al tener menos juegos todo parece indicar que es una decisión mercadológica ante lo visto con la NES mini.

Star Fox 2 como juego desbloqueable

En realidad la SNES Mini llegará con 20 juegos, ya que Star Fox 2 vendrá oculto y sólo estará disponible para quienes superen el primer nivel de Star Fox. La idea de esto es que el juego exclusivo sólo esté disponible para los fans de la saga, y aunque según las declaraciones, en un inicio Nintendo había pensado que sólo estuviera disponible para quienes terminaran Star Fox, al final decidieron no ponerse tan exigentes.

El mejor Final Fantasy de todos

Una grata sorpresa que llegó con el anuncio de la SNES Mini es que éste incluirá una pieza maestra de todos los tiempos. Final Fantasy III, el que para muchos es considerado el mejor de la saga, estará disponible en esta nueva consola retro de Nintendo.

Para quienes no lo sepan, Final Fantasy III es en realidad Final Fantasy VI en Japón, una de esas joyas del RPG que pocos tuvimos oportunidad de jugar y que ahora llega en su versión original.

No, tampoco se pueden instalar nuevos juegos

Para quienes hayan tenido la ilusión de que Nintendo iba a cambiar de estrategia con esta nueva SNES Mini temo decirles que no, las restricciones que vimos en la NES Mini continúan, es decir, la memoria no es ampliable, no hay WiFi ni tienda para descargar nuevos juegos. La consola viene con 21 juegos y nada más.

Por otro lado, se mantiene el cable HDMI para la conexión al televisor; se mantiene la compatibilidad con mandos de Wii y Classic; y la conexión a la energía eléctrica se hará por medio de cable USB, aunque hay que destacar que la versión europea no incluirá el cargador de corriente, pero cualquiera del móvil con al menos 2A nos vale.

Dos mandos y con cables más largos

Un punto que parece que Nintendo soluciona en esta nueva consola clásica es el tema de los mandos, algo que también podría justificar el aumento en el precio, ya que ahora tendremos incluidos dos mandos, por lo que no será necesario adquirir otro.

Asimismo, todo parece indicar que los mandos de la SNES Mini tendrán cables más largos llegando hasta los 153 centímetros, un aumento importante ante los infames 90 centímetros de la NES Mini. Aunque sin duda para muchos seguirá siendo insuficiente.

Versión europea y americana

A diferencia de la NES Mini que a Europa y América llegó bajo el mismo diseño, y donde sólo los japoneses tuvieron el diseño Famicom, para la SNES Mini Nintendo lanzará diseños diferenciados para Europa y América. Mientras que América recibirá la versión que la mayoría de nosotros conocemos, en Europa tendrán una versión de colección al poder adquirir el diseño de Super Famicom, es decir, la versión que se comercializó en Japón.

Versión europea.

Versión americana.

¡Más SNES Mini! Pero sólo este 2017

Pero la que sin duda es LA pregunta es: ¿habrá nuevamente problemas de abasto? Podría parecer que no, pero vamos, es Nintendo y todo es posible. En declaraciones a Kotaku, Nintendo está confirmando que la producción de la SNES Mini será más grande que la de NES Mini, aunque aquí hay truco, ya que la compañía menciona que está producción estará limitada a 2017 y no garantizan que en 2018 se reanude.

En pocas palabras, volveremos a tener problemas de abasto ya que la consola está pensada como un producto limitado con tiempo de vida sólo para 2017. Viendo lo que sucedió con la NES Mini es de esperar que los consumidores traten de anticiparse, además de que al ver el precio de reventa tan inflado de la primera consola podemos imaginar que las ventas se volverán a disparar una vez más para el mercado de segunda mano.

En Xataka | Nintendo anuncia la SNES Classic Edition, con dos mandos y 21 juegos