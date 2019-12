67 regalos digitales de última hora que puedes comprar y recibir hoy desde casa para regalar

¿A quién no se le ha olvidado alguna vez comprar un regalo? Ese cumpleaños que no nos ha "chivado" Facebook, un aniversario que se nos pasa o incluso ese novio de tu primo que acude inesperadamente a la comida de Navidad. Tal vez sí que te hayas acordado y hayas comprado el regalo, pero no llega a tiempo. Ante todo, tranquilidad, tenemos un plan B: los regalos digitales. Lo bueno de este tipo de regalos es que son (casi) inmediatos y existen opciones para todos los gustos y presupuestos. En esta guía de compras recopilamos algunos de los más interesantes.

Tarjetas de regalo "digitales"

Si sabes lo que le gusta a grandes rasgos, las tarjetas de regalo digitales son un acierto, ya que le permiten adquirir cosas en tiendas por la cantidad de dinero que tú aportes. Cada año más comercios se suman a este tipo de tarjetas y algunas incluso permiten programar la entrega para que se envíen en el momento exacto. Aquí tienes algunas posibilidades:

Tiendas online variadas, de hardware o de contenidos electrónicos

Es difícil dar con algo que no te guste en una plataforma tan grande como Amazon. Podemos elegir entre varios diseños, importes y fechas. Solo cómprala y el destinatario podrá gastarla en toda la tienda.

Para amantes del diseño o simplemente que tengan que amueblar su casa , una tarjeta de regalo de IKEA es una opción muy interesante. Puedes elegir importe desde 20 hasta 150 euros y canjearla en tiendas físicas o en la tienda online, así como en sus restaurante, bistró y tienda sueca.

Si tiene una Xbox, una buena idea es comprar una tarjeta en su plataforma para que pueda gastarla en juegos para Xbox . Hay seis cantidades disponibles: 10, 15, 25, 30, 50 y 75 euros.

Y si la consola que tiene es una Playstation 4 , puedes hacer lo mismo en la PSN Store pero con "trampa": si queremos que sea un regalo deberemos comprar la tarjeta regalo por ejemplo en GAME y al recibir el código, enviárselo al destinatario. Este podrá canjear la tarjeta por contenido de la Playstation Store.

Si tiene una Nintendo Switch , podremos regalar una tarjeta regalo de 15, 25 o 50 euros para gastar en la Nintendo eShop a través de Startselect.

Otra opción es una tarjeta regalo de Windows, con las mismas 6 cantidades de la Xbox Store para gastar en aplicaciones, juegos y contenidos digitales para este sistema operativo.

Y si tiene un Mac, iPhone o iPad , puedes regalarle una tarjeta regalo en iTunes para canjear por apps, libros, películas y más de 50 millones de canciones. Estas tarjetas se pueden usar en el iTunes Store, App Store y Apple Books Store, o para comprar una suscripción a Apple Music. Puedes elegir el importe que quieras.

También puedes regalar una tarjeta regalo de Apple que podrá gastar en una Apple Store física o en la tienda online en hardware y otros productos que vendan.

Si lo suyo es la cerveza o el vino, mejor no complicarse en el vasto mundo de estas bebidas: en Decántalo, LAVINIA o Bodeboca podrás elegir importes que van desde los 10 euros hasta los 300 euros en vinos para que elija qué botellas quiere. Y para cerveza, 2D2Dspuma ofrece tarjetas de 20 euros, en SoloArtesanas de 30 euros y en FamilyBeer de 50 euros, para que el receptor haga lo propio con las cervezas artesanas que más le gusten.

Tiendas de ropa y de deportes

La tienda alemana Zalando dispone de la opción de tarjetas de regalo digitales y cajas de regalo. Ojo, porque si elegimos la segunda opción, se demorará algunos días ya que llegará a la dirección física del destinatario. Es posible elegir entre 5 y 250 euros, el diseño, escribir dedicatoria y programar el envío.

En Asos también cuentan con una tarjeta regalo o gift voucher con diferentes motivos e importes (hasta 250 euros) que funciona de forma similar a la anterior, pudiendo personalizar el mensaje y el momento del envío.

En Mango la tarjeta regalo se puede comprar por valor de 25, 50, 100, 150, 200 y 250 euros, o elegir una cantidad hasta 600 euros y programar su entrega.

En Stradivarius podemos hacernos con una tarjeta regalo virtual o física para gastar en esta cadena de tiendas de ropa, bien sea acercándonos a la tienda u online.

En Üterque podemos elegir regalar una tarjeta regalo virtual desde 20 hasta 500 euros que se enviará por correo electrónico. Se puede elegir el día y la hora de envío.

Otra alternativa dentro de Inditex es Zara, también disponible de forma virtual y programable y que podremos gastar en las tiendas de ropa. También podemos comprar una tarjeta regalo para Zara Home.

También en Pull&Bear podemos hacernos con una tarjeta regalo para gastar en sus tiendas físicas o virtuales. Ojo porque necesitamos el teléfono del receptor.

Las tiendas de ropa más juveniles de Inditex, como es el caso de Bershka, también disponen de tarjetas regalo con idéntica dinámica a las del resto del grupo.

Si quieres regalar una tarjeta regalo para comprar cosas tan útiles como pijamas o ropa interior, Oysho permite que le añadamos hasta 500 euros para gastar en sus tiendas.

También Massimo Dutti de Inditex dispone de tarjetas regalo virtuales o "E-Card" que podremos programar para el destinatario. Si preferimos, esta misma tarjeta puede llegar en formato físico, aunque tendremos que prever el tiempo de envío.

En Intimissimi podemos comprar tarjetas regalos de 50, 75, 100 y 150 euros que se envían al momento.

También la cadena de tiendas Women Secret dispone de una e-tarjeta regalo que puedes completar hoy mismo con una cantidad que oscila entre los 10 y los 100 euros para regalar al momento.

En Calzedonia elegiremos el diseño, el importe a elegir entre 30 y 150 euros y cuándo queremos que llegue al email del destinatario.

La sueca H&M nos permite elegir diseño, importe entre 15 y 100 euros y cuándo queremos que llegue la tarjeta al receptor.

Adolfo Dominguez dispone de importes personalizables, ofrece un año de validez pero sólo sirve para la tienda online

Para los más deportistas , en Decathlon podremos comprar una tarjeta regalo para gastar en la popular tienda de deportes, pudiendo enviarla por email en el momento preciso.

Ropa deportiva y zapatillas de todo tipo en FootLocker, donde podrá canjear su tarjeta regalo de 25 o 50 euros adquirida en Monexia, sin fecha de caducidad.

También en Monexia disponemos de tarjetas de 25 y 50 euros para canjear en la tienda de Nike, aunque eso sí, dispondrá de un año para canjearlo.

Desde la web de Adidas tenemos la posibilidad de adquirir una e-gift card – que también puede ser física –. Solo hay que elegir diseño, un importe entre 25 y 250 euros y completar los datos.

Experiencias y viajes

Otra opción es adquirir una tarjeta regalo para que el destinatario pueda emplear el importe para comprar entradas a musicales populares como El Rey León, Billy Elliot, Anastasia o West Side Story. De este modo, podrá elegir cuándo puede acudir.

Pero no hace falta que sea un musical, en Entradas puedes comprar tarjetas regalo de importes variados (desde 10 euros) para acudir al cine, conciertos, teatros, musicales ... al comprarlo, te llegará un PDF que podrás reenviar a la persona que tú quieras. Desde ese momento tendrá 18 meses para gastarlo.

En Musement puedes comprar una tarjeta regalo del importe que tú elijas y la persona que lo reciba podrá elegir entre varias rutas, entradas a museos, eventos deportivos, catas gastronómicas, entre otros.

Si le gustan los Escape Room , en Escape Room Lover puedes regalar un bono de 75 euros que permite elegir y reservar entre 193 locales que podrán disfrutar entre 2 y 6 personas. Con validez de 6 meses.

Otra opción es gastarlo en viajar . Para ello algunas compañías de vuelo como Ryanair, Iberia o Norwegian ofrecen tarjetas regalo que pueden canjearse a la hora de comprar billetes de avión de las respectivas compañías.

Algunos alojamientos como los Paradores de España ofrecen la posibilidad de comprar una caja regalo y descargar un bono para poderlo regalar al momento.

Y si es más de tener una escapada rural, en Casasrurales.net puedes regalar una estancia en una de sus casas por un importe que oscila entre los 50 y los 400 euros. Después, solo tendrá que elegir el lugar, el tipo de casa y las fechas y, si hay disponibilidad, canjearlo. Puede ser virtual o en papel

Un fin de semana en un spa, una escapada express por Europa, paracaidismo, una cena romántica... planes y presupuestos variados que podrás comprar en Smartbox, recibiendo el regalo de forma instantánea gracias a una e-caja que puedes enviar al correo de la persona que quieres obsequiar. Una vez recibida, la persona tendrá que contactar para conocer la disponibilidad.

Rusticae ofrece lo mismo que el anterior: noches en hoteles con encanto, escapadas por la naturaleza, tours... Como antes, será el receptor el que tenga que llamar para cuadrar agendas.

Y si es un foodie, también podemos regalarle la experiencia de acudir a un restaurante de prestigio , por ejemplo los que cuentan con Estrellas Michelín. Así, el Zortziko en Bilbao, los madrileños Chef Javier Aranda o Montía y el Arbidel en Asturias permiten adquirir un bono regalo al momento para disfrutar de menús degustación. Hay propuestas desde 38 euros aunque eso sí, estarán sujetas a la disponibilidad del local.

También puedes regalar cursos de aquellas materias que puedan resultarle interesantes. En Atrápalo encontramos cursos específicos para regalar. Si queremos evitar problemas de agenda y disponibilidad, es mejor decantarse por los 6 cursos online que ofrece: cocina, fotografía, italiano, coaching, nutrición y MBA. Tras pagar, recibiremos el email de confirmación y en pocas horas las claves de acceso.

En todos los casos te recomendamos que antes de adqurirla, leas con atención para conocer las condiciones de cada tienda, como en qué sitios de puede gastar o la fecha de caducidad.

Suscripciones digitales

Películas, series, documentales, canciones, juegos, libros... el contenido en streaming sigue ganando adeptos y no es para menos. La oferta es mayor, permitiéndonos disfrutar del ocio en contenido digital a un precio módico, especialmente interesante si somos ávidos consumidores.

Netflix es uno de las plataformas en streaming más populares por su gran catálogo de series y películas , aunque no ofrece tarjetas regalo de forma nativa, si que puedes regalar una tarjeta regalo a través de Starselect por un importe entre 25 y 150 euros que el receptor podrá emplear en su suscripción a Netflix.

Y si prefiere la oferta de HBO, en OKGift podrás comprar una tarjeta regalo de 3 meses (27 euros), 6 meses (45 euros) o un año (81 euros)

Un amplísimo catálogo de películas y documentales al alcance de su mano con Filmin, donde podremos regalar desde la suscripción mensual de un mes a 7,99 euros a la anual por 84 euros. También está disponible la opción premium

Movistar ofrece dos tarjetas para regalar: la Tarjeta Series y la Tarjeta Motor, ambas con acceso tres o seis meses, al catálogo de series de Movistar o la Fórmula 1 y MotoGP, respectivamente. Para regalar el servicio es necesario que seas cliente de Movistar +.

A través de Monexia podemos regalar tarjetas regalo de 10, 30 y 60 euros en Spotify para disfrutar de la suscripción premium de uno de los servicios de música en streaming más populares.

Otra alternativa para los más melómanos es Deezer. A través de Starselect podemos regalar suscripciones de 1 mes (10 euros) hasta medio año (60 euros).

Puedes regalar música en el móvil a través de Google Play Music. Su coste va desde los 9,99 euros de un mes a los 59,94 de los seis meses.

Y si lo suyo es la música clásica , puedes regalar un bono de acceso Digital Concert Hall de la Filarmónica de Berlín, que proporciona conciertos y otros contenidos digitales. Puedes elegir desde tener acceso una semana por 10 euros a los 150 euros que cuesta el año completo.

Para los cinéfilos también está loa opción de regalo de Filmin, permitiendo acceder a cine, documentales y series. Puedes elegir entre seis meses y un año.

Si tiene una Xbox One , una alternativa es regalar Xbox Gold para que pueda jugar online y acceder a los juegos gratuitos que regalan cada mes. Hay opciones de compra para 1, 3 o 12 meses, con la opción de comprarlo como regalo.

Si tiene una Playstation , también puede hacer lo mismo con PSN Plus: lo mismo que lo anterior. Su precio es de 59,99 euros anuales.

Otra alternativa para Xbox es EA Access a través de Starselect. Con este regalo la persona podrá jugar a buena parte del catálogo de EA por 24,99 euros al año.

En 24Symbols puedes regalar un acceso de 3 meses por 24 euros o anual por 75 euros a su biblioteca de más de un millón de eBooks .

Con Nubico podrás regalar acceso a ebooks y revistas desde 8,99 euros al mes hasta todo el año por 89,50 euros

Un regalo de lo más práctico para aquellos que usen la ofimática en su día a día: Office 365 Hogar proporciona el pack Office para 5 equipos y 1TB para cada usuario de almacenamiento. Eso sí, no permite regalarlo en sí mismo, sino que al año tendrás que darlo de baja si no quieres que te lo cobren de nuevo.

Suscripciones a productos físicos

Las cestas o cajas sorpresa permiten descubrir productos que nos pueden resultar potencialmente interesantes. Así, si nos gusta la cosmética, tendremos la oportunidad de probar maquillajes, cremas y similares. Si tenemos una mascota, probaremos juguetes y piensos. Si vas a regalar esto, ten en cuenta que la caja o cesta llegará semanas después. Si no quieres fallar, mejor comprobar qué incluían las cestas anteriores.

De belleza : Birchbox y Guapabox permiten una suscripción a sus cestas de productos de belleza por 3,6 o 12 meses.

Para mascotas: Si sabes que adora a su mascota, en webs como Perrosbox, Patasbox, Barkyn, Hocicosbox o Vivacats podemos comprar la suscripción puntual o para varios meses. En cada cesta te envían un lote de productos que incluye juguetes, golosinas y otros productos.

Para los amantes del vino hay unas cuantas opciones: con wineissocial el receptor recibe cada mes dos botellas de vino en función de sus gustos y en boxpremier recibe 3 botellas de vino al mes durante 6 meses por 140 euros. En Bodegas Privadas abonaremos 100 euros que el receptor podrá canjear en esta web adquiriendo los vinos que más le gusten.

Y si lo suyo es la cerveza , en Birrabox por 15 euros al mes recibirá un surtido de cervezas variadas.

Siguiendo la dinámica de las cajas, la Gourmet Box ofrece la opción de recibir cajas con productos gourmet variados cada mes.

Incluso de algo tan mundano y necesario como los calcetines tienen su propio servicio de suscripción, por ejemplo en Sock Fancy. Tienes que elegir sexo, tipo de calcetines, cuántos calcetines quieres enviar al mes y de cuántos meses será la suscripción.

La suscripción a cajas de prueba es un servicio que está de moda, por lo que si tienes claro qué le gusta a la persona en cuestión, investiga porque te puedes llevar una buena sorpresa.

Juegos y productos digitales

Otra alternativa para regalar son los productos digitales, como pueden ser libros o videojuegos. Mucha atención porque aunque hay servicios digitales a la venta, no todos ofrecen la posibilidad de comprarlos para regalo:

Libros en formato Kindle a través de la Kindle Store de Amazon. Como si fueras a comprarlo para ti, busca el título que te interesa, elige el formato Kindle y después pulsa sobre "Comprar para otro", donde escribiremos el email del destinatario.

Álbumes en iTunes, así como otros contenidos digitales. En la plataforma de Apple puedes regalar discos simplemente accediendo al menú que se encuentra al lado del precio. Allí verás la opción de "Regalar Álbum".

En el caso de videojuegos digitales existen varias alternativas. Para PC podemos regalar juegos a través de Steam. Solo añádelo al carrito y dale a "Comprar como regalo".

Para Xbox podemos hacer lo propio en la Xbox Store. Antes de ejecutar la compra, aparecerá la opción de "Comprar como regalo".

En GAME podemos comprar juegos digitales para Playstation 4 y Xbox.

En Humble Monthly existe un servicio de suscripción por 12 euros al mes para recibir juegos cada mes y estos se pueden regalar. No obstante, también puedes comprar y regalar sus packs activos.

