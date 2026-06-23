Es complicado que un smartwatch ofrezca tanto por menos de 200 euros como el Huawei Watch Fit 5. Solo que ahora cuesta 159 euros

Aunque ya tenemos varios relojes 'Ultra', no todo el mundo quiere gastar mucho en su nuevo smartwatch. Hay alternativas con muy buena calidad-precio, incluso algunas que llevan poco tiempo en las tiendas. Sí, una de ellas es el Huawei Watch Fit 5, que tiene un PVP de 199 euros. ¿La buena noticia? Que acaba de bajar de precio: está disponible por 159 euros en el Prime Day de Amazon (también en la tienda de Huawei y en MediaMarkt).

Un smartwatch muy completo por menos de 160 euros

Este reloj de Huawei, que llegó a las tiendas hace unas semanas, acaba de alcanzar un nuevo precio mínimo histórico. Es un dispositivo muy ligero, cómodo de usar y que destaca por su versatilidad, ya que es compatible tanto con Android como con iOS. Si tu presupuesto es de menos de 200 euros, es una de las mejores opciones que puedes comprar.

Con él, tendremos un reloj que apenas pesa 27 gramos sin correa, por lo que es ideal si no te gusta tener algo pesado en la muñeca. Su pantalla, que es AMOLED y tiene 1,82 pulgadas, se ve muy bien incluso si le da el sol directamente (tiene 2.500 nits de brillo máximo) y cuenta con una batería que puede ofrecer en torno a los 7 o 10 días de autonomía.

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A todo esto, le tenemos que sumar que este reloj de Huawei también ofrece pagos móviles y cuenta con detección de caídas. Lo único a tener en cuenta es que no tiene tantas apps disponibles como otros relojes con WearOS ni tampoco un asistente como Gemini. Pese a ello, por lo que cuesta ahora mismo, un reloj más que recomendable si buscas algo económico.

⚡ EN RESUMEN: oferta del huawei watch fit 5 ✅ LO MEJOR Una muy buena autonomía: No es tan sencillo encontrar un reloj con una autonomía para una semana o más. Y menos a este precio.

No es tan sencillo encontrar un reloj con una autonomía para una semana o más. Y menos a este precio. Ligero y cómodo: Es muy ligero, incluso con la correa puesta. Eso lo hace perfecto para prácticar deporte.

Es muy ligero, incluso con la correa puesta. Eso lo hace perfecto para prácticar deporte. Admite pagos móviles: Los relojes Huawei tenían un talón de Aquiles en el pasado que ya ha resuelto la compañía ofreciendo pagos NFC. ❌ LO PEOR Le falta una mayor integración con algunas apps: No tiene tantas apps disponibles como sí ocurre con otros relojes con WearOS.

No tiene tantas apps disponibles como sí ocurre con otros relojes con WearOS. No tiene un asistente como Gemini: Es una de esas funciones que siempre viene bien tener y que, de momento, Huawei no ha integrado en sus relojes. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un smartwatch ligero, con buena autonomía, y no quieres pagar más de 160 euros. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción que tenga mayor integración con otras apps o buscas que tenga algún asistente como Gemini.

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