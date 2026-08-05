Cinco freidoras de aire Ninja que puedes comprar rebajadas hoy, 5 de agosto

Si estás pensando en dar el salto a la cocina rápida, saludable y sin apenas aceite, Ninja se ha consolidado como una de las marcas de referencia actualmente en el sector de las airfryers. La firma destaca no solo por sus potencias y acabados de gran calidad, sino también por sus innovadores sistemas de doble cesta y funciones de cocción multinivel. Para que no tengas que marearte buscando entre decenas de ofertas, hemos seleccionado las cinco mejores freidoras de aire Ninja que puedes conseguir rebajadas hoy, con descuentos que las convierten en auténticos chollos.

Ninja CRISPi por 128 euros: con dos recipientes de cristal y 1.700 W de potencia.

por 128 euros: con dos recipientes de cristal y 1.700 W de potencia. Ninja CRISPi Pro XL por 211 euros: con capacidad total de 7 litros y 2.050 W.

por 211 euros: con capacidad total de 7 litros y 2.050 W. Ninja Double Stack XL por 174 euros: de 9,5 litros y con formato vertical.

por 174 euros: de 9,5 litros y con formato vertical. Ninja MAX por 156,36 euros: con una capacidad de 9,5 litros.

por 156,36 euros: con una capacidad de 9,5 litros. Ninja FlewDrawer XL por 194 euros: con cesta dividible y capacidad total de 10,4 litros.

Ninja CRISPi

Comenzamos nuestro recopilatorio con la freidora de aire Ninja que revolucionó el sector, la Ninja CRISPi. Ahora, en MediaMarkt, ha pasado de costar 175 a 128 euros. Es una airfryer de cristal (con un recipiente de 3,8 litros y otro de 1,4 litros) y resulta la opción perfecta para parejas o personas que viven solas. Su motor superior ofrece una potencia de 1.700 W e incluye las tapas de almacenamiento herméticas.

Ninja CRISPi Pro XL

Si el primer modelo se te queda corto, la firma solucionó el problema de capacidad con el lanzamiento de la Ninja CRISPI Pro XL, que ahora te puedes llevar rebajada en MediaMarkt por 211 euros. Viene con dos recipientes de borosilicato de 5,7 y 2,3 litros y funciona con una potencia de 2.050 W.

Ninja Double Stack XL

Si tienes poco espacio en la encimera pero no quieres renunciar a tener una freidora de aire de gran capacidad, este modelo de Ninja es el idóneo para ti. Su precio habitual es de unos 270 euros en la web de la marca, pero ahora está rebajada a 174 euros. Tiene un formato vertical, con dos cestas que ofrecen una capacidad total de 9,5 litros. Funciona con dos motores traseros individuales, aunque gracias a la función Sync pueden acabar de cocinar al mismo tiempo.

Ninja MAX

Otra freidora de aire de la marca que está rebajada ahora (concretamente en Amazon) es esta Ninja MAX, que ha pasado de costar 229,99 a 156,36 euros. Ofrece una capacidad de 9,5 litros y seis funciones de cocinado, una de ellas perfecta para conseguir un toque crispy perfecto en productos congelados.

Ninja FlewDrawer XL

El último modelo de airfryer de la marca que queremos recomendarte es el más flexible. Esta Ninja FlewDrawer XL ha pasado de costar ahora (en la tienda oficial de la marca) 269,99 a 194 euros. Ofrece una capacidad de 10,4 litros y viene con un divisor extraíble para que puedas dividir la cesta en dos o usarla al completo. Incorpora siete funciones de cocinado y permite cocinar hasta para 10 personas.

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Imágenes | Ninja

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