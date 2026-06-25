Son 512 GB extra para que no tengas que borrar juegos en tu consola portátil: esta microSD de SanDisk está de oferta en el Prime Day

Hablamos generalmente de la subida de precios de la memoria RAM, pero ha ocurrido lo mismo en cualquier tipo de almacenamiento. Las tarjetas microSD, que son útiles para consolas portátiles, tablets, drones, cámaras y más, tienen precios que poco se parecen a lo que podíamos encontrar hace unos años. Este Prime Day nos ha traído un pequeño oasis en este desierto de subida de precios: se trata de una microSD SanDisk rebajada hasta los 81,99 euros.
SanDisk 512GB Extreme Go Tarjeta Micro SD + adaptador SD (Para smartphones y tabletas Android, Action Cams, Drones, UHS-I, hasta 200 MB/s, 5k, 4K UHD, V30, Rescue PRO Deluxe, Class 10, U3) para Amazon
Ideal para no tener que estar borrando juegos o archivos todo el tiempo
Vayamos por partes. Como hemos dicho, el precio de este tipo de producto ha subido mucho en los últimos meses. Si echamos un vistazo a su histórico de precios, podemos ver cómo el mínimo histórico para esta tarjeta es de 51,89 euros. Ahora bien, en las últimas semanas ha venido costando casi 123 euros, por lo que tenemos ahora mismo un buen punto de compra. Eso sí, hay que ser usuario de Amazon Prime para ello o utilizar el período de prueba de 30 días gratis.
Esta microSD de SanDisk es una opción muy interesante que mezcla una muy buena velocidad y también capacidad. En concreto, esta versión tiene 512 GB de almacenamiento, una cifra alta que es perfecta si, por ejemplo, quieres instalar muchos juegos en una Nintendo Switch o un PC consolizado como Steam Deck o Asus ROG Xbox Ally.
En cuanto a su rendimiento, esta microSD tiene una velocidad máxima de lectura de hasta 200 MB/s y una de escritura que llega hasta los 150 MB/s. Es importante señalar que estas velocidades son máximas y que dependerá del dispositivo donde vayamos a usarla la velocidad que alcance.
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⚡ EN RESUMEN: oferta de la microsd sandisk
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas ampliar el almacenamiento de alguno de tus dispositivos con una microSD y quieres hacerlo con una de las mejores que hay.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Es demasiada capacidad para ti (y, por tanto, más cara) o simplemente prefieres una microSD más lenta porque el dispositivo en el que la vas a usar no admite sus velocidades máximas.
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SanDisk Extreme Go Tarjeta Micro SD 256GB + adaptador SD (Para smartphones y tabletas Android, Action Cams, Drones, UHS-I, hasta 200 MB/s, 5k, 4K UHD, V30, Rescue PRO Deluxe, Class 10, U3) para Amazon
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