Con 16 y 32 GB de RAM, CPU Ryzen y GPU NVIDIA: estos portátiles gaming Asus caen de precio durante el Prime Day de Amazon

Aún quedan bastantes meses para la mayor campaña de rebajas de 2026 que, como cada año, se espera que sea el Black Friday (que tiene lugar a finales de noviembre). Sin embargo, no hace falta esperar a entonces para acceder a chollos en tecnología: Amazon está ahora en pleno Prime Day, campaña de chollos que durará hasta el próximo viernes 26 a medianoche y que podemos aprovechar para encontrar buenos precios en hardware en plena crisis de componentes. Estos portátiles gaming Asus, desde 999 euros, son buenos ejemplos de ello.

Todos, rebajados y con una NVIDIA de última generación

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Aunque la situación no es ni de lejos la ideal para renovar nuestros equipos de sobremesa y portátiles, gracias a campañas de ofertas como este Prime Day de verano de Amazon podemos ahorrarnos algo de dinero respecto los precios que venimos viendo en los últimos meses. Un respiro entre tanta subida de memorias RAM, SSD y dispositivos asociados a estos dos componentes. Si precisamente vamos buscando un portátil gaming, estos tres modelos de Asus son geniales opciones de compra con sus rebajas actuales:

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Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU205 (999 euros) con NVIDIA RTX 5060, AMD Ryzen 7 260, 16 GB de RAM y 1 TB de SSD. Pantalla de 16 pulgadas a 144 Hz y resolución 1920 x 1200p

(999 euros) con NVIDIA RTX 5060, AMD Ryzen 7 260, 16 GB de RAM y 1 TB de SSD. Pantalla de 16 pulgadas a 144 Hz y resolución 1920 x 1200p Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8113 (1.199 euros) con NVIDIA RTX 5070, AMD Ryzen 7 260, 16 GB de RAM y 1 TB de SSD. Con pantalla de 18 pulgadas a 144 Hz e idéntica resolución

(1.199 euros) con NVIDIA RTX 5070, AMD Ryzen 7 260, 16 GB de RAM y 1 TB de SSD. Con pantalla de 18 pulgadas a 144 Hz e idéntica resolución Asus TUF Gaming A16 FA608UP-QT006 (1.279 euros) con NVIDIA RTX 5070, AMD Ryzen 7 260, 32 GB de RAM y 1 TB de SSD. Su pantalla es de 16 pulgadas, pero sube la apuesta a 165 Hz y resolución 2560 x 1600p

Estamos ante tres modelos muy parecidos en hardware y prácticamente idénticos en diseño. Con una diferencia muy clara: el tamaño de su pantalla, que en el A18 sube hasta las 18 pulgadas y ofrece una experiencia mucho más cercana a la de jugar en un sobremesa con monitor. El A16 más caro, por su parte, mantiene esas 16 pulgadas del primero de ellos pero justifica el aumento de precio con dos aspectos clave: RAM y características de su pantalla (hercios y resolución).

Si lo que buscamos es un portátil que envejezca bien y dure lo máximo sin necesidad de actualizar, este último es la compra más interesante. Por sus 32 GB de memoria RAM, que a día de hoy son casi un lujo en el terreno del PC de sobremesa, pero también por su panel de mayor resolución y tasa de refresco. Aunque si no podemos estirar tanto el presupuesto, los otros dos equipos son también magníficas alternativas ahora que están rebajados.

⚡ EN RESUMEN: ofertas en portátiles gaming asus tuf ✅ LO MEJOR Buenos precios teniendo en cuenta el panorama actual, con componentes, equipos y dispositivos por las nubes

teniendo en cuenta el panorama actual, con componentes, equipos y dispositivos por las nubes Varias opciones entre las que escoger, dependiendo de si priorizamos el ahorro, la pantalla o la cantidad de RAM ❌ LO PEOR Precios alejados de lo que veíamos tiempo atrás, cuando el mercado era mucho más estable 💡 CÓMPRALOS SI... necesitas un portátil ya mismo y no puedes esperar a que los precios se estabilicen ⛔ NO LOS COMPRES SI... prefieres el ecosistema de sobremesa o no te corre prisa renovar hardware

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Imágenes | Amazon, Asus

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