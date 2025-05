Hay una gran amenaza para EEUU si envía miles de chips avanzados de IA a Oriente Medio. Que acaben en China

Estos días hemos visto cómo Donald Trump ha llegado a una serie de singulares acuerdos con países de Oriente Medio. En ellos los protagonistas son los chips avanzados de IA que EEUU permitirá exportar a Arabia Saudí o a Emiratos Árabes Unidos. El problema es quién usará realmente esos chips.

Centros de datos en el desierto. Esos países anunciaron proyectos de construcción de grandes centros de datos, aunque no está demasiado claro que puedan llegar a completarlos o que su dimensión sea la que prometen. Aun así los acuerdos son muy significativos y prometen la venta de miles de chips de NVIDIA o AMD que acabarán llegando a los países de Oriente Medio.

Dudas internas. Como señalan en Bloomberg, algunos miembros de la administración de Donald Trump están tratando de ralentizar dichos acuerdos. En opinión de estos políticos, Estados Unidos no ha impuesto suficientes barreras para impedir que esos chips no acaben donde no deben.

China. Según ese diario los acuerdos incluyen cláusulas que teóricamente prohíben que China pueda acceder a esos chips a través de países de Oriente Medio. Sin embargo, los funcionarios del gobierno de EEUU creen que sigue ha haber demasiados detalles sin cerrar y que los acuerdos no deberían anunciarse sin estar totalmente definidos en ese y el resto de sentidos.

Relaciones China-Oriente Medio. La empresa que lidera en IA en Emiratos Árabes Unidos es G42, y el problema es que dicha empresa tiene lazos históricos con Huawei. Es cierto que acabó cortando teóricamente esos lazos para acercarse mucho más a empresas estadounidenses, pero hay suspicacias por parte de algunos funcionarios del Gobierno de EEUU sobre si sigue habiendo relación con China.

Y hay otros riesgos. Se suponía que las políticas de Trump reservaban la inmensa mayoría de estos chips más avanzados de IA para este país, pero este acuerdo plantean un peligro: que naciones de Oriente Medio tengan acceso a la tecnología puntera les daría una ventaja competitiva importante.

Pero mejor hacer nosotros los acuerdos que ellos. Fuentes cercanas a la situación revelan que si EEUU no llega a estos acuerdos, esos países —y otros en el futuro— podrían llegar a esos mismos acuerdos con China. El gigante asiático lleva tiempo avanzando en el desarrollo de chips de IA, y aunque aún no puede competir con los de EEUU, sus propuestas son cada vez más prometedoras.

Una cuestión estratégica. David Sacks, consejero de IA para la Casa Blanca, es quien más defiende ese argumento. Eso permitiría evitar o al menos mitigar el fenómeno de "encogimiento" de la ventaja de EEUU frente a China en chips avanzados de IA. Es algo de lo que ha hablado Jensen Huang, CEO de NVIDIA, que cree que con todas las medidas para evitar que China tenga acceso a esos chips lo que se ha acabado provocando es que este gigante active su maquinaria para deshacerse de la dependencia que tenía de EEUU.

La gran ganadora. Mientras, lo cierto es que NVIDIA será una de las grandes beneficiadas del acuerdo, porque ha cerrado un acuerdo con Arabia Saudí valorado en 7.000 millones ed dólares. El impacto en las acciones de NVIDIA ha sido inmediato: la capitalización bursátil de la compañía creció en 12.000 millones de dólares en una sola tarde.

Imagen | The White House

