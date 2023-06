EEUU quiere poner a China de rodillas: su estrategia pasa por reducir al mínimo la venta de chips para IA

Estados Unidos lleva meses "torpedeando" a China con sanciones cada vez más duras. En septiembre de 2022 anunció nuevas sanciones que afectaban a la industria de los semiconductores y en especial a los chips dedicados a entrenar sistemas de inteligencia artificial. El gigante asiático ha logrado arreglárselas para esquivar ese veto, pero las cosas —que ya estaban difíciles— se le podrían poner mucho más cuesta arriba muy pronto.

Primero fueron los chips avanzados. Cuando se activó esta restricción, Estados Unidos prohibió a NVIDIA vender sus GPU más avanzadas para aplicaciones de inteligencia artificial. Eso impidió a China hacerse con las potentísimas (y carísimas) A100 y H100. Sin esos chips, entrenar modelos de IA y avanzar en este segmento es mucho más complicado.

China esquiva el veto. Al no poder acceder de forma oficial a dichas gráficas, China recurrió a versiones algo más modestas: las A800 —con menor ancho de banda— eran una alternativa aceptable, pero junto a ellas estaban también las H800, versiones también algo recortadas de las potentes H100.

Mercado 'underground'. Además de esas opciones, en China era posible encontrar las NVIDIA A100 y H100 fuera de los canales oficiales, en tiendas del mercado 'underground' de ciudades como Shenzen o Hong Kong. Aún así, tanto el precio como la escasez de estas gráficas en esos canales era un problema añadido.

EEUU quiere asfixiar a China. Según revelan en The Wall Street Journal, la administración Biden está planteándose poner en marcha nuevas restricciones. El Departamento de Comercio podría vetar la venta de chips de NVIDIA y otros fabricantes a clientes de China y de otros países si no obtienen antes una licencia para poder comprarlos. Las medidas podrían entrar en vigor el mismo mes de julio.Esta medida provocaría que por ejemplo China no pudiese comprar tampoco tarjetas gráficas A800, que por ahora sí estaban pudiendo adquirir.

Nada de nubes. En Estados Unidos podrían ir más allá y está planteándose la restricción de acceso a plataformas en la nube a compañías chinas. Algunas de ellas, aseguran en WSJ, han aprovechado esos acuerdos para esquivar el veto y hacer uso de plataformas de entrenamiento de IA en la nube.

Aún hay vuelta atrás. Los planes de la administración Biden no son definitivos, y de hecho lo más probable es que no se tome ninguna decisión hasta que se sepa cómo han ido las negociaciones de la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que visitará China a principios de julio.

