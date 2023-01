Las empresas con más patentes de IA son precisamente las que menos ruido están haciendo: las chinas

Si tienes una idea con futuro, paténtala. Eso se lo saben muy bien las grandes empresas tecnológicas, que llevan años haciéndolo para proteger su propiedad intelectual y defender sus activos (o atacar los de otras empresas). El registro de patentes se ha convertido en un singular campo de batalla, y hay un ámbito donde las cosas se están poniendo especialmente peliagudas: la inteligencia artificial.

China no para de patentar. Como señala un informe de Statista, en los últimos dos años varias empresas chinas han tenido una actividad frenética en el registro de patentes de inteligencia artificial. Destacan especialmente dos gigantes: Tencent y Baidu cuentan ya con más de 9.500 patentes cada una.

The Companies With the Most AI Patents https://t.co/bWhyQa3Hut



Ojo al peso de las compañías Chinas pic.twitter.com/3gZk0UxIOj — Juan Jesús Velasco (@jjv) January 29, 2023

¿Ping An? Probablemente la sorpresa en ese particular ránking sea Ping An, un holding con filiales en el sector de seguros y servicios financieros. Con sede en Shenzhen, esta empresa ha pasado de tener apenas 46 patentes relacionadas con inteligencia artificial en 2017... a tener 6.410 en 2021. Entre sus desarrollos están herramientas para analizar las microexpresiones faciales que luego utilizan para evaluar las quejas que sus clientes envían por vídeo. Parece que su ritmo de registro de patentes se ha reducido ligeramente en los últimos meses, eso sí.

Estados Unidos pierde terreno. IBM siempre ha sido referente en el ámbito de las patentes, pero las cosas han cambiado en el sector de la inteligencia artificial, donde esta compañía va a remolque de las empresas chinas. Cuenta con 7.343 patentes, un número notable pero inferior al de los gigantes chinos. Microsoft, con 5.821 y Alphabet, con 4.068, son también protagonistas destacadas en este terreno.

Fuente: Statista.

El crecimiento de patentes es notable... El interés a la hora de registrar patentes relacionadas con el campo de la inteligencia artificial es evidente desde 2017. Una segunda gráfica de Statista muestra cómo Microsoft, que dominaba este terreno, se ha dejado superar por las empresas Chinas, además de por IBM y Samsung —otra destacada—.

Pero el de China es asombroso. Lo mismo ha pasado con Alphabet, Intel o Appple, que crecen de forma menos pronunciada: las empresas chinas son las que no han parado en este terreno, y ahí también habría que destacar a Huawei, que va camino de desbancar a las citadas Alphabet e Intel. Los datos son de la consultora LexisNexis, especializada en el ámbito de las patentes.

Patentes para todo. Según la World Intellectual Property Organization (WIPO), en la última década China ha solicitado 389.571 patentes en este área, lo que hace que su cutota sea del 74,7% en este marco. Eso sí: la inmensa mayoría de ellas se rechazan inicialmente por ser demasiado abstractas. Por intentarlo, que no quede.

Imagen: Markus Winkler