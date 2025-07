Elon Musk quiere que las empresas de Elon Musk financien la IA de Elon Musk con el dinero de Elon Musk

Elon Musk tiene claro que su futuro más inmediato pasa, sí o sí, por la inteligencia artificial. El excéntrico magnate lanzó hace dos años xAI tras recurrir, entre otros, a los recursos de Tesla y SpaceX para recaudar fondos. Mucho ha llovido desde entonces. Elon Musk ya tiene un modelo de IA en el mercado, Grok, y quiere seguir creciendo para plantarle cara a OpenAI, Google y compañía. Para eso necesita recursos, y otra cosa no, pero si algo tienen el hombre más rico del mundo son recursos de sobra. Así que ha puesto la maquinaria en marcha.

-Oye Elon, ¿me prestas dinero? - Claro, Elon. - Gracias, Elon. El multimillonario nos tiene acostumbrados a movilizar recursos de SpaceX para financiar sus movimientos. Por ejemplo, SpaceX le dio un préstamo de 20 millones de dólares para financiar Tesla en sus primeros compases. También usó recursos de SpaceX para financiar The Boring Company e incluso pidió 1.000 millones de dólares para afrontar la compra de Twitter.

¿Por qué usa recursos de SpaceX? Porque es su empresa, la fundó con 100 millones de dólares de su propio bolsillo y no es una compañía pública, ergo no está participada y no tiene que pedir permiso a los inversores. Con Tesla, empresa de la que también es CEO, la situación es distinta. Tesla es una empresa pública y tiene una junta de accionistas que deben aprobar la movilización de recursos.

Cierto es que es una junta de accionistas fiel a Musk, pero es un proceso que no puede saltarse. Con todo, en el año 2016 usó sus acciones de Tesla para comprar Solar City empresa de renovables de la que Musk era máximo accionista y Lyndon Rive, su primo, el CEO. No gustó demasiado a los inversores, por cierto.

Más dinero. Sabiendo eso, nos extrañará menos que SpaceX haya aprobado invertir 2.000 millones de dólares en xAI, la empresa de inteligencia artificial de la que Elon Musk es (sorpresa) fundador y CEO. Esta inversión forma parte de una recaudación de capital de 5.000 millones anunciada por Morgan Stanley el mes pasado. Es, además, la mayor inversión que SpaceX ha hecho en otra empresa y la primera en xAI (de la que se tenga constancia, por supuesto).

De fondo. La realidad es que estos movimientos tienen como objetivos aumentar las capacidades y la valoración de xAI, así como permitir que sus operaciones puedan mantenerse. Esto último veremos que sigue siendo complejo.

En lo que respecta a aumentar "artificialmente" la valoración de xAI, el movimiento más llamativo fue, sin duda, la compra de X por parte de xAI. Eso aumentó la valoración de X a 33.000 millones de dólares y la de xAI a 80.000 millones de dólares, según Musk. No es casualidad que Grok esté integrado en X, que desde hace poco de vida al soporte de atención al cliente de Starlink y que Musk quiera usarlo como base para los robots Optimus.

Todo gira alrededor de convertir xAI en la punta de lanza de su imperio.

Pero necesita más. Elon Musk quiere competir contra Google, OpenAI y Anthropic. Su último modelo, Grok 4, ha recibido excelentes puntuaciones en los benchmarks, aunque su impacto no ha sido el mismo que el de ChatGPT o Gemini. Más allá de eso, xAI tiene un pequeño gran problema: la IA es cara y gasta dinero a raudales.

xAI ha gastado miles de millones de dólares en centros de datos (alguno con 200.000 GPUs NVIDIA Hopper) y tiene intención de crear un superordenador, Colossus, con un millón de GPUs Blackwell. El problema, claro, es conseguir los entre 50.000 y 62.500 millones de dólares que costaría dicha transacción, sobre todo tras las recientes polémicas con Grok.

Por no hablar de que mantener y desarrollar Grok le cuesta a xAI unos 1.000 millones de dólares mensuales. Para que nos hagamos una idea, se estima que xAI gastará 13.000 millones de dólares en 2025, pero solo generará 500 millones de dólares en ingresos.

