China entera está de exámenes. Así que las empresas de IA están capando sus chatbots para que los estudiantes no hagan trampas

En España los estudiantes pasaron recientemente por la prueba PAU (antes EBAU, evAU o selectividad), y ahora está ocurriendo algo similar en China, donde los estudiantes chinos se enfrentan estos días al gaokao (高考), el examen nacional de acceso a la universidad. Y lo hacen con una novedad casi obligada.

Nada de hacer trampa con chatbots de IA. Los chatbots más populares de china como Qwen, de Alibaba, han desactivado temporalmente funciones como el reconocimiento de imágenes. Lo han hecho precisamente para evitar que dicha característica pueda ser utilizada como una moderna "chuleta" para ayudarles durante la realización de estas pruebas.

Imparcialidad en las pruebas. Ha ocurrido lo mismo con Yuanbao (Tencent) y Kimi (Moonshot), otros dos populares chatbots en China, que han desactivado también esa característica de reconocimiento de imagen. Al tratar de usar dicha función, indican en Bloomberg, aparece estos días el texto "Para garantizar la imparcialidad de las pruebas de acceso a la universidad, esta función no puede utilizarse durante el periodo de pruebas".

Un examen en el que se juegan el futuro. El gaokao se celebró por primera vez en 1952 como parte de la reforma de la entonces recién creada República Popular China. Los procesos de acceso a las universidades cambiaron durante el mandato de Mao Zedong, pero en 1977 Deng Xiaoping los recuperó y se han seguido usando hasta hoy. Hay 16 provincias con exámenes personalizados, pero en todos los casos la conclusión es la misma: estas pruebas determinan el futuro inmediato de los estudiantes en el aspecto académico.

Diseñado e impreso en la cárcel. Las pruebas de acceso gaoako son tan importantes que se diseñan bajo una estricta seguridad por parte de un pequeño equipo de profesores. Estos profesionales son enviados a emplazamientos aislados de Pekín como instalaciones militares o prisiones, donde confeccionan las preguntas. No pueden salir de esas localizaciones hasta que se realizan las pruebas, pero es que además la mayoría de los exámenes se imprimen dentro de prisiones y cada "imprenta" está protegida las 24 horas del día por cámaras y guardias. Incluso su transporte a los centros se realiza con medidas de seguridad que uno esperaría en transportes de dinero desde entidades bancarias, por ejemplo. Todo para evitar que las preguntas acaben filtrándose.

Rascar nota como sea. Los chatbots se presentan como una ayuda espectacular para estos estudiantes, y los alumnos —y sus padres— lo saben. La nota de estos exámenes determina si el alumno puede o no acceder a las mejores carreras e instituciones universitarias, y de eso depende también sus futuros puestos, salarios y hasta su movilidad social. La competitividad es además enorme: más de 13 millones de alumnos se presentan a estas pruebas este año. Para lograr mejores notas se acude a todo tipo de soluciones, desde profesores particulares a estos intentos de hacer trampas.

De reconocimiento de fotos, nada. Las pruebas han tenido lugar desde el 7 hasta hoy, 10 de junio. Los chatbots de Alibaba (Qwen) y de ByteDance (Doubao) ofrecían el reconocimiento de imágenes por IA hasta el pasado lunes. Sin embargo según Bloomberg si un usuario preguntaba por las soluciones a un problema en un papel al que se le sacaba una foto, Qwen respondía que el servicio estaba temporalmente desactivado. En Doubao el mensaje que se indicaba es que esa petición "no cumplía las normas".

La IA está bien para aprender, pero no para los exámenes. En Pekín pusieron en marcha recientemente un plan para integrar la enseñanza de IA en el colegio. Aunque se está intentando impulsar este tipo de disciplina en las aulas, una cosa es que aprendan a usarla y otra muy distinta que los alumnos la aprovechen para hacer trampas en estas pruebas. De hecho una nuevo conjunto de normas publicadas por el Ministerio de Educación de China el mes pasado establecía que los estudiantes no deberían tampoco usar el contenido generado por IA como respuesta en sus deberes ni en los citados exámenes. El objetivo: que no dependan demasiado de la inteligencia artificial.

Imagen | 绵 绵

