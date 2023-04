Sacar sobresaliente en un examen habiendo estudiado tres días antes ya es posible. Gracias a ChatGPT

Estudiar el día antes de un examen es un clásico, pero ese concepto podría vivir su particular revolución gracias a la inteligencia artificial. Un estudiante con nombre de usaurio 151N en Reddit publicaba estos días su particular historia con una situación de este tipo. Una historia de éxito arrollador, por cierto.

Tres días para el examen. En el último semestre 151N no había podido ir prácticamente a clase porque había tenido que "lidiar con problemas", y solo quedaban tres días para el examen. El temario era amplio: 12 semanas en las que se habían dado entre dos y tres horas de clase. ¿Cómo lograr estudiar todo eso en tres días?

Bienvenido, ChatGPT. El exámen iba a ser de tipo test, con varias opciones por preguntas. Ante ese formato, a 151N se le ocurrió en primer lugar acceder a las transcipciones de las clases, que estaban disponibles en una plataforma online para que los estudiantes pudieran consultarlas. El texto era demasiado grande para poder ser manejado por ChatGPT, así que lo primero que hizo fue usar un servicio que resume textos para recortar esos contenidos. De los originales, que tenían entre 7,000 y 8.000 palabras por clase, pasó a textos de entre 900 o 1.000 palabras con las que ChaGPT sí podía trabajar.

Día uno: analíza y condensar. Con esos textos resumidos, el usuario le pidió a ChatGPT que los analizara y subrayara los debates y las principales ideas de cada clase. Eso fue a lo que se dedicó el primer día de estudio: a poner en una lista los puntos destacados de cada profesor, lo que permitió condensar todas las clases en unas cuatro o cinco horas cuando el contenido original era de entre 24 y 30 horas.

Día dos: refinar el temario de estudio. El segundo día este estudiante le pidió a ChatGPT que definiera los términos incluidos en cada clase, pero que lo hiciese usando solo el libro de texto de la clase y las transcripciones resumidas. Eso le llevó cuatro o cinco horas, tras lo cual se aseguró de que toda la información de ese gran resumen era correcta y precisa.

Día tres, repasar. Con esos resúmenes condensados y esquematizados, quedaba repasar ese temario de examen generado por ChatGPT. Con eso tenía todos los conceptos teóricamente importantes perfectamente resumidos para esa labor de estudio final.

Sobresaliente. Como cuenta en sus conclusiones, "el examen fue prácticamente una copia exacta de lo que había estudiado", y de hecho sacó un 94 sobre 100 en el exámen "a pesar de haber estudiado solo tres días sin haber asistido a clase". El estudiante añadía después que aunque el curso no era complejo sí era largo y requería mucha lectura y comprensión. "ChatGPT sobresalió en esto", destacaba. Luego incluso compartió más detalles y prompts que usar para replicar el proceso que para él se puede aplicar a materias diversas.

No son trampas, es estudiar mejor. Una de las áreas en las que ChatGPT impactó desde el primer momento fue en la educación. Se lleva meses hablando de "el fin de los deberes" por la capacidad de este motor de generar redacciones y trabajos académicos sin problemas. Esa opción está ahí, y desde luego esta herramienta plantea un cambio potencial en la educación. No se trata de hacer trampas -el estudiante no las hizo, de hecho- sino de estudiar mejor gracias a una herramienta que sintetiza y ayuda a centrarse en lo verdaderamente importante.

Imagen: Unseen Studio

En Xataka | Los estudiantes ya no copian, usan ChatGPT: las universidades comienzan a vigilar el uso de la inteligencia artificial