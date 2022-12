El uso más productivo de ChatGPT también es el más insospechado: anotar y resumir tus reuniones

Ponte en situación. Es lunes, finales diciembre y tu cabeza está más centrada en las Navidades o cuál es el mejor menú para la cena de Nochebuena que en la aburrida reunión que tienes agendada con tu equipo para primera hora de la mañana. No te apetece nada tragarte la media hora larga que probablemente dure el meeting y menos aún tener que preparar luego un resumen para pasárselo a tu jefa. De lo primero quizás solo te libre un catarro. Lo segundo tiene más fácil solución.

Si quieres convertir páginas, páginas y más páginas de tediosa transcripción en una síntesis clara podrías tener un aliado en ChatGPT. Exacto, el mismo chatbot que lleva semanas maravillándonos con los límites fascinantes —¿inquietantes?— que ha alcanzado ya la inteligencia artificial.

Así lo cuenta el tiktoker Nick Miller (@amplifygoogleads), que en un vídeo breve, de apenas 30 segundos, colgado en su canal, explica cómo aprovechar ChatGPT a modo de “secretario personal”, uno capaz de encargarse con una competencia asumible de la que probablemente sea una de las tareas más aburridas y cargantes que puede asignársele a un oficinista: resumir reuniones, señalando las ideas principales y las acciones que se seguirán en el futuro.

Su consejo es muy sencillo. Miller plantea grabar la reunión echando mano de Otter.ai o cualquier otro programa que nos sirva para la transcripción de notas. Una vez tengas ese texto su consejo es que lo copies y pegues en ChatGPT para luego pedirle que lo resuma, destacando además los puntos principales. “Prúebalo. Te sorprenderá”, anima, entusiasmado.

El consejo puede ser práctico y quizás te ahorres horas de trabajo mecánico y aburrido, pero mucho más allá de lo que apunte Miller o la eficacia del sistema, resulta interesante por qué representa: un intento por buscarle nuevos usos a ChatGPT y exprimir su potencial en nuevos escenarios.

Lo más interesante de todo es que Miller no es el único. Ni mucho menos.

Lo de encontrarle aplicaciones delirantes al sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por IA GPT-3 y desarrollado por la empresa OpenAI parece haberse convertido en un auténtico ejercicio de imaginación colectivo. Tanto, que las redes están llenas de consejos sobre cómo aprovecharlo.

Yo no sé si las GenAI tienen o no imaginación, pero lo que sí que veo es que a las personas que están usando ChatGPT no les falta inventiva. A continuación os comparto algunas de las aplicaciones que más me han gustado hasta ahora /