China es el gran productor de graduados STEM del mundo y EEUU quiere cerrarles la puerta. Es una pésima idea

China es con diferencia el mayor productor mundial de graduados en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), tanto en términos absolutos como relativos al total global. El fenómeno es una magnitud excepcional, pero hay un país que acaba de darles un portazo en las narices: Estados Unidos.

Qué ha pasado. Como señalaban en The New York Times hace unos días, el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció que la administración Trump "revocaría agresivamente" los visados de estudiantes chinos. En esas cancelaciones de visados estarán incluidos aquellos estudiantes con lazos al Partido Comunista Chino (PCC) o aquellos que estudien "campos críticos" que no definió con claridad pero que probablemente incluyan el de la IA.

Fuente: The New York Times.

Impacto. En 2024 en Estados Unidos el 20% de los visados concedidos a estudiantes fueron a parar a jóvenes estudiantes chinos. La medida es preocupante para las universidades americanas, que dependen de los estudiantes internacionales que pagan el coste completo —sin becas— para sus ingresos anuales. Además esta decisión afecta tanto a los estudiantes que quieran pedir un visado a partir de ahora como a los que ya están estudiando en el país. En total hay unos 275.000 estudiantes chinos en todo tipo de carreras universitarias.

Incertidumbre. No está claro qué criterios se seguirán para revocar esos visados y tampoco cómo de rápido se iniciarán esas medidas. Tampoco se sabe si China tomará represalias, aunque el número de estudiantes de EEUU en China es mucho menos significativo. En 2020 EEUU ya expulsó a 1.000 estudiantes chinos con lazos con las escuelas militares chinas.

Una práctica masiva. Un informe publicado por el Departamento de Estado y la ONG llamada Instituto de Educación Internacional indicó el año pasado que China fue el segundo país con mayor cuota de estudiantes internacionales: solo India "exporta" más estudiantes. En el curso 2023-2024 EEUU recibió a 1,1 millones de estudiantes internacionales, de los que 331.000 procedían de India (23% más que el año anterior) y 277.000 de China (4% menos que el año anterior).

Fuente: CSET.

China es potencia absoluta en STEM. Si hay un "productor" de referencia de graduados STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), ese es China. Datos recopilados por CSET revelan que en 2020 China lideró el ránking de número de graduados en estas disciplinas, con un total de 3,57 millones de estudiantes. Solo India se acerca con 2,55 millones de estudiantes, pero por ejemplo en EEUU la cifra es cuatro veces inferior que en China: 820.000 graduados.

Fuente: CSET.

Y la que más se dedica a estas disciplinas. No solo es que China tenga el mayor número de graduados STEM del mundo: es que el porcentaje de estudiantes que eligen estas disciplinas es también el mayor del mundo. Un 41% de los estudiantes se lanzan a carreras STEM. Le siguen Rusia (37%), Alemania (36%, Irán (33%) e India (30%). En EEUU solo el 20% de los estudiantes apuestan por carreras científicas.

Fuente: Macro Polo / Paulsen Institute.

Y eso incluye la IA. En People's Daily señalaban hace unos días cómo aproximadamente el 50% de los principales investigadores de IA están formados en universidades chinas. Lo preocupante para EEUU no es eso: es que dependen mucho de ellos. Un informe del Instituto Paulson de Chicago (EEUU) reveló recientemente que el 38% de los expertos en IA que desarrollan su carrera profesional en EEUU se han formado en universidades chinas. Son de hecho más que los que tienen un origen estrictamente estadounidense (37%).

China no para de apostar por educación STEM. Entre 2012 y 2022 el gasto presupuestario del gobierno chino en educación aumentó de 2,2 billones de yuanes (268.167 millones de euros) a 4,85 billones de yuanes (591.187 millones de euros), más del doble. Varias universidades de élite chinas han anunciado su intención de ampliar sus planes de estudios con el objetivo de priorizar las necesidades estratégicas del país, y aquí la IA —que ya se empieza a enseñar en los colegios— es clave.

Peligro inminente. Ese dominio tiene un impacto directo en la capacidad de innovación, desarrollo tecnológico y competitividad industrial de China, pero también de los países que permiten a los estudiantes chinos estudiar y luego trabajar en empresas internacionales. Cortarle las alas a ese talento es cortárselas a la innovación.

EEUU va a conseguir justo lo contrario de lo que pretendía. El analista Alberto Romero explicaba cómo estas medidas están probablemente diseñadas para proteger la seguridad nacional —que los estudiantes chinos no acaben "espiando" para China". Sin embargo, en lugar de ayudar a EEUU a potenciar su industria lo que puede pasar es que la debiliten. No solo eso: esa revocación de visados puede precisamente ayudar a China a cumplir sus objetivos estratégicos.

NVIDIA ya avisó con el hardware. EEUU apostó por vetar la exportación de sus chips avanzados de IA a China. El tiro le ha salido absolutamente por la culata, y en lugar de impedir el desarrollo y la innovación china, les ha puesto un cohete. No parecen haber aprendido la lección, y revocar los visados a los estudiantes chinos puede acabar siendo un tiro aún más grande que salga por una culata aún más grande.

Imagen | Zixi Wu

