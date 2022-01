Garmin lanza sus nuevos relojes Venu 2 Plus y Vívomove Sport: no son para deportistas intensos, sino para cualquiera

Garmin tiene en cierta forma la metonimia de los relojes inteligentes orientados a deportistas avanzados. Corredores de asfalto o de trail, ciclistas, triatletas... son a menudo usuarios de sus relojes por la larguísima duración de sus baterías, su precisión con el GPS o su software pensado a medida para estos usuarios, con mucha importancia tanto del ejercicio como de la recuperación (¿has oído eso, Apple Watch?). Sin embargo, sus nuevos relojes, el Venu 2 Plus y el Vivomove Sport, están orientados al usuario generalista, el que hasta ahora quizás prefería opciones menos orientadas al deporte, como las de Samsung, Huawei, Apple y compañía.

El Venu 2 Plus es una evolución de un modelo ya conocido, el Venu 2 del pasado mes de abril, que ahora agrega tanto un altavoz como un micrófono para permitirnos hablar por teléfono a través de él, o usar el asistente de voz de nuestro teléfono, pues se integra tanto con Siri como con Google Assistant como con Bixby. El Vívomove Sport, otra evolución de un viejo conocido, es un reloj de agujas en el que la mitad inferior del reloj también es táctil y tiene funciones más básicas.

Ficha técnica de los Garmin Venu 2 Plus y Vívomove Sport



GARMIN VENU 2 PLUS GARMIN vívomove sport DIMENSIONES Y PESO 43,6 x 43,6 x 12,6 mm 51 gramos 40 x 40 x 11 mm 33,8 gramos PANTALLA Táctil, 416 x 416 píxeles AMOLED, always-on opcional Diámetro de 33 mm Corning Gorilla Glass 3 Táctil parcial con agujas 72 x 154 píxeles PROCESADOR No anunciado No anunciado MEMORIA RAM No anunciada No anunciada ALMACENAMIENTO INTERNO Hasta 650 canciones Hasta 200 horas de datos de actividad Hasta 10 actividades o 14 días de actividad batería Hasta 9 días en modo smartwatch Hasta 10 días con ahorro de energía Hasta 8 horas GPS con música Hasta 24 horas GPS sin música Hasta 5 días en modo smartwatch Hasta 6 días en modo reloj CONECTIVIDAD Bluetooth NFC (Garmin Pay) GPS GLONASS Galileo Bluetooth ANT+ resistencia Resistencia al agua de 5 ATM Resistencia al agua de 5 ATM sensores Frecuencia cardíaca Garmin Elevate Sueño Pulse Ox3 Frecuencia cardíaca Pulse Ox1 precio 449,99 euros 179,99 dólares

Un modelo básico con agujas analógicas, otro más avanzado con altavoz y micrófono

Garmin Vívomove Sport

El Garmin Vívomove Sport mantiene la peculiaridad de sus predecesores: parece un reloj analógico en cuanto vemos sus agujas analógicas y su diseño, pero la parte inferior de la caja esconde algo que resultará familiar a los seguidores de la marca: una pantalla táctil que muestra información básica sobre nuestra forma física y "aparta" las agujas para que podamos usarla. Eso sí, solo cuando es necesario. El resto del tiempo, permanece oculta y las agujas, lógicamente, dan la hora sin apartarse.

Este modelo monitoriza nuestra respiración, nuestro pulso, la frecuencia cardíaca, el estrés, nuestro sueño con métricas avanzadas o el nivel de energía de nuestro cuerpo para poder contextualizar nuestros entrenamientos y entender nuestra carga. Permite monitorizar yoga, pilates, ejercicios de fuerza, carreras en cinta, etc. Eso sí, no tiene GPS integrado, sino que usa el de nuestro teléfono cuando está conectado a él. De esa forma monitoriza también los entrenamientos en exterior, como las carreras o las salidas en bici.

En segundo planto también hacen el clásico recuento de calorías quemadas, pasos caminados, etc. Todo queda registrado en la aplicación de siempre, Garmin Connect. No hemos podido confirmar si este modelo llegará al mercado español en el momento de publicar este articulo, que actualizaremos tan pronto obtengamos respuesta.

Garmin Venu 2 Plus

Por otro lado, el nuevo Garmin Venu 2 Plus, con su caja de 43 mm, se coloca entre los modelos previos de 40 y 45 mm. No obstante, no es ese el principal hueco que completan, sino que lo hace la inclusión de micrófono y altavoz para poder llamar por teléfono o usar el asistente de voz de nuestro móvil desde el propio reloj. Esto contextualiza el lanzamiento de una versión Plus apenas ocho meses después de llegar la versión anterior.

La batería pierde algo de autonomía respecto a su predecesor, aunque sigue siendo más que generosa y notable en el mercado de los relojes inteligentes: entre ocho y nueve días en función de si lo usamos para reproducir música. Incluye la función Body Battery, que evalúa y cuantifica nuestro nivel de carga de entrenamiento, tiempo de recuperación necesario tras una actividad, etc.