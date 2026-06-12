TCL tiene la promo perfecta para ver el Mundial a lo grande: un reembolso de hasta 5.000 euros en sus mejores televisores MiniLED

Ayer se produjo el pistoletazo de salida del Mundial de fútbol. Si eres de los que te gusta reunirte con amigos o familiares para ver los partidos y este año te has propuesto hacerlo en un televisor grande, la firma TCL tiene una promoción que te va a interesar.

Bajo el lema "El fútbol se vive a lo grande", la marca ha activado una campaña de cashback (reembolso en dinero) que resulta bestial. Si compras uno de sus televisores premium de gran formato hasta el 15 de julio, te devuelven hasta 5.000 euros de tu compra. Además, la promoción incluye tres meses gratis de Orange TV Libre, para que así tengas entretenimiento de sobra durante las vacaciones.

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Estas son las gamas de televisores que entran en promoción

TCL ha puesto toda su artillería para esta promoción en los paneles SQD-MiniLED. Dependiendo de tu presupuesto y del espacio que tengas en el salón, estas son las series de smart TV que forman parte de esta campaña.

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Series X11L y RM9L

Si buscas una experiencia sin ningún tipo de compromiso técnico, el buque insignia es la serie X11L, que estrena un sistema de sonido premium diseñado codo con codo con los expertos de Bang & Olufsen. Aunque si lo tuyo es la obsesión por las pulgadas, la joya de la corona es la colosal TCL RM9L de 115 pulgadas, una auténtica bestia que lidera los reembolsos de la campaña y transforma tu salón en un cine (o en un palco VIP de estadio) de forma literal.

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Series C8L, C7L y Q7D Pro

En cambio, si tu presupuesto es más ajustado y buscas la mejor relación calidad-precio en gamas altas, la serie C8L también hereda el sonido de Bang & Olufsen con un precio más comedido. Por su parte, las C7L y la Q7D Pro (esta última una joya oculta que se vende exclusivamente en Amazon) son las puertas de entrada ideales al universo MiniLED. La Q7D Pro, en concreto, monta un sistema de audio firmado por Onkyo 2.1 Hi-Fi, logrando un contraste y una pegada acústica de impacto para disfrutar del mejor sonido desde el sofá.

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Series P8L y C6K Pro

Si quieres un panel gigante sin que tu cartera tiemble, la serie P8L estira sus diagonales hasta las 98 pulgadas sacrificando florituras pero dándote esa inmersión masiva que buscas para el Mundial 2026. Si prefieres priorizar la tecnología MiniLED de alta calidad en un presupuesto más ajustado y en tamaño estándar, la serie C6K Pro es tu opción.

El reembolso máximo que consigues con cada televisor

Serie X11L (gama premium)

98X11L (98 pulgadas): Reembolso de 3.000,00 euros.

85X11L (85 pulgadas): Reembolso de 2.000,00 euros.

75X11L (75 pulgadas): Reembolso de 1.500,00 euros.

Serie RM9L (las joyas de la corona)

115RM9L (115 pulgadas): Reembolso máximo de 5.000,00 euros.

98RM9L (98 pulgadas): Reembolso de 2.000,00 euros.

85RM9L (85 pulgadas): Reembolso de 1.500,00 euros.

Serie C8L (gama media-alta)

98C8L (98 pulgadas): Reembolso de 600,00 euros.

85C8L (85 pulgadas): Reembolso de 450,00 euros.

75C8L (75 pulgadas): Reembolso de 350,00 euros.

65C8L (65 pulgadas): Reembolso de 250,00 euros.

55C8L (55 pulgadas): Reembolso de 150,00 euros.

Serie C7L (gama versátil)

98C7L (98 pulgadas): Reembolso de 400,00 euros.

85C7L (85 pulgadas): Reembolso de 250,00 euros.

75C7L (75 pulgadas): Reembolso de 200,00 euros.

65C7L (65 pulgadas): Reembolso de 100,00 euros.

55C7L (55 pulgadas): Reembolso de 100,00 euros.

Serie RML7L (teles más accesibles)

98RM7L (98 pulgadas): Reembolso de 400,00 euros.

85RM7L (85 pulgadas): Reembolso de 250,00 euros.

75RM7L (75 pulgadas): Reembolso de 200,00 euros.

65RM7L (65 pulgadas): Reembolso de 100,00 euros.

¿Cómo solicitar tu reembolso de dinero?

Participar en esta promoción es bastante sencillo, tan solo tienes que seguir estos sencillos pasos:

Compra tu televisor: Debes adquirir cualquiera de los modelos de las series participantes (X11L, C8L, C7L, Q7D Pro, RM9L, C6K Pro y P8L) antes del 15 de julio. Registra la compra: Tienes hasta el 15 de agosto de 2026 para subir tu factura y registrar tus datos en la web oficial. Recibe tu dinero: Una vez validada la documentación, TCL te ingresará el dinero del cashback correspondiente directamente en tu cuenta bancaria.

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Imágenes | Rubén Andrés (Xataka) y TCL

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