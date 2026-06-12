Intuíamos que había zonas en España donde la longevidad era mayor. Un mapa acaba de confirmar dónde está la "Tierra Santa"

El año antes a la entrada al nuevo milenio, el demógrafo belga Michel Poulain llegó a un pequeño pueblo de Sardinia buscando un error estadístico: demasiados centenarios varones para ser creíble. Lo que encontró allí acabaría dando origen al concepto de las “Blue Zones”, las regiones del mundo donde vivir más de cien años no es una rareza, sino casi una costumbre. Ahora, el mismo investigador afirma haber encontrado algo parecido mucho más cerca: en España.

El mapa que confirma una vieja intuición. Durante años existió una sospecha casi intuitiva en España: había territorios donde la gente no solo vivía más, sino que envejecía mejor. Ahora un mapa lo ha puesto negro sobre blanco.

El demógrafo Michel Poulain, que como decíamos es uno de los grandes expertos mundiales en longevidad y creador del concepto moderno de las Blue Zones, ha aplicado su índice de longevidad extrema al territorio español y el resultado dibuja un patrón clarísimo: el norte y parte del interior concentran una probabilidad de alcanzar los 100 años hasta tres veces superior a la del sur. No es una percepción cultural ni una anécdota familiar. Es estadística demográfica.

Dónde está el corredor español. El mapa señala con precisión una especie de cinturón privilegiado. Navarra, La Rioja, Soria, Guadalajara y Segovia encabezan la clasificación, seguidas por otras zonas de Castilla y León, Cataluña, Álava y buena parte del noroeste peninsular.

En el extremo opuesto aparecen Sevilla, Cádiz y Málaga, donde la posibilidad de llegar a centenario cae de forma muy notable. La gran sorpresa no es solo la brecha, sino su magnitud: triplicar probabilidades dentro de un mismo país, con el mismo sistema sanitario y marco político, obliga a mirar más allá de la genética.

Ya no hablamos de “zonas azules”. El hallazgo también cambia la manera de estudiar el envejecimiento. Durante años el modelo dominante fue el de las Blue Zones, esos lugares icónicos como Sardinia, Okinawa o Icaria donde se acumulan centenarios. Pero Poulain cree que ese modelo se ha quedado corto.

Ahora la ciencia habla de “corredores de longevidad”: áreas amplias donde la combinación de factores sociales, ambientales, sanitarios y culturales genera un ecosistema favorable para vivir más y mejor. España, y especialmente su mitad norte, empieza a perfilar uno de esos corredores europeos.

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No es magia, es estilo de vida. La clave, insisten los investigadores, no está en una receta milagrosa ni en un superalimento escondido. Comer con sentido, moverse de forma natural, dormir bien, evitar estrés crónico, mantener lazos familiares fuertes, vivir conectado con la naturaleza y tener propósito vital aparecen una y otra vez como patrones comunes.

Son hábitos simples, pero sostenidos durante décadas. Y ahí está la verdadera lección: la longevidad no se fabrica a los 70, se construye desde la infancia. Por eso los expertos insisten tanto en prevención y en educación temprana.

El factor invisible. Hay más, ya que uno de los elementos que más se repite en estos territorios es algo que rara vez aparece en una analítica: la red social. Se habla de tener apoyo, no sentirse solo, conservar vínculos familiares y comunitarios, en definitiva, seguir siendo útil para los demás.

Ese tejido humano parece actuar como una protección silenciosa frente al deterioro físico y mental. En muchas de estas provincias, especialmente rurales, sigue existiendo una estructura social más densa que en las grandes ciudades. Y eso podría ser tan importante como la dieta o el ejercicio.

La gran advertencia. Por último y no menos importante, hay una alerta clara. Los investigadores avisan de que estos corredores no son eternos. Cambios en la alimentación, sedentarismo, urbanización acelerada, pérdida de comunidad y aislamiento social están erosionando precisamente los factores que los hicieron posibles.

Dicho de otra forma, la longevidad saludable puede perderse en una sola generación si cambia el entorno. Por eso el gran objetivo ahora no es admirar a los centenarios como una rareza, sino estudiar cómo han llegado hasta ahí para replicar esas condiciones. Porque el mapa no solo dice dónde se vive más. También señala quizá algo más importante: dónde todavía se conserva una forma de vivir que el resto del país está perdiendo.

Imagen | Pexels, ELI, Adam Jones

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