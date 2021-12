Google Earth "caza" un bombardero del ejército de EEUU diseñado para burlar las mejores defensas: así lo pilló en un vuelo por Missouri

Nada se escapa al ojo de Google Earth. La popular herramienta de imágenes por satélite va camino de convertirse en el cazador de tesoros y curiosidades más exitoso de todos los tiempos. A su largo historial de hallazgos, alimentado en los últimos años con campos para prisioneros, yacimientos, geogiflos o incluso un segmento olvidado de la gran Muralla China, se suma ahora un descubrimiento sorprendente: un bombardeo, en apariencia un Stealth B-2 en pleno vuelo sobre Missouri.

A la vista de sus anteriores “capturas”, no tendría gran relevancia si no fuera por que el B-2, Spirit, una nave con un presupuesto millonario, se diseñó precisamente para actuar como un bombardero sigiloso capaz de burlar defensas antiaéreas y aproximarse sin riesgo al enemigo.

De paseo por Missouri

El descubrimiento del flamante B-2 en medio de la vasta y árida extensión del rural norteamericano recogida por Google Earth es mérito del presentador de My Garden Channel, un canal de YouTube dedicado a la jardinería y el cuidado de las plantas, pero que ha saltado a la fama ahora por su habilidad para localizar aviones de combate. “Es bastante gracioso, tienes un bombardero furtivo volando sobre la casa de un granjero, parece que es un fumigador”, bromea.

Para que no haya dudas y cualquier usuario pueda protagonizar su propia expedición vía Google Earth, el presentador de My Garden Channel aporta incluso las coordenadas en las que se localiza el bombardero, que en el instante en el que lo cazó el satélite de Google maniobraba sobre una granja de Missouri, cerca de Kansas City: 39 01 18.5N 93 35 40.5W El presentador de My Garden Channel, advierte, eso sí, que las imágenes deben corresponderse con el 5 de mayo de 2016.

Aunque el descubrimiento es curioso, sobre todo teniendo en cuenta el sigilo especial del B-2 Stealth, en realidad Missouri es el punto en el que menos extraña encontrarlo. Como explica Popular Science, a apenas 20 millas —algo más de 32 kilómetros— al sur del lugar en el que Google lo captó se sitúa la Base de la Fuerza Aérea Whiteman, hogar del Spirit. Según detalla la compañía aeroespacial Northrop Grumman, contratista principal del B-2, el bombardero destaca precisamente por “sus características de sigilo únicas, que le permiten penetrar en las defensas más sofisticadas”.

El bombardero voló por primera vez hace algo más de tres décadas, en los años 90, y se estrenó con la Operación Fuerza Aliada y una misión de más de 31 horas desde la Base de la Fuerza Aérea Whiteman, en Missouri, hasta Kosovo. Northrop Grumman detalla en su web que la aeronave mide unos 21 metros de largo y 5,2 de alto con una envergadura de 52,4 m. Supera los 15.200 m de altitud y según detalla The Atlantic al menos en origen costaba 2.100 millones de dólares.

Imágenes | Google Earth