La fibra óptica más allá de ofrecer conexión a Internet, puede utilizarse para detectar terremotos

La fibra óptica generalmente la asociamos a la conexión a Internet, si bien es el uso principal que tiene, se puede utilizar para otras cosas que no sea conectar sujetos. Hay mucho cableado de fibra óptica bajo tierra, más del que realmente estamos utilizando. Una nueva investigación sugiere utilizarlos para detectar sismos.

En la Universidad de Berkeley han realizado una investigación experimental donde utilizando una nueva tecnología pueden detectar terremotos a través de la fibra óptica. El proceso utilizado se conoce como DAS (detección acústica distribuida) y se basa en medir los campos de ondas sísmicas gracias a disparos de pulsos cortos de láser en una fibra óptica. La actividad geológica y otros factores externos producen vibraciones en la fibra óptica por lo que parte de la luz del láser se dispersa. Analizando cuánta luz se pierde entre un punto y otro del cableado, es posible detectar una actividad sísmica o cualquier otra vibración relevante en el exterior.

Para las pruebas los investigadores analizaron durante siete meses un tramo de fibra óptica de 30 kilómetros en California. Fueron capaces de detectar diversos pequeños terremotos ocurridos en el estado durante ese periodo, pero también detectaron otros más lejanos ocurridos en México, Perú o hasta Alaska. Según indican los investigadores, pudieron hasta obtener el horario de los trenes de la zona analizando las vibraciones que producían en la fibra óptica.

Cableado de fibra óptica utilizado en el área de California.

No es la primera vez que se usa la fibra óptica para detectar actividad geológica. El año pasado por ejemplo el Centro de Investigación Alemán de Geociencias explicó cómo utilizaron los cables submarinos para ubicar sismos en una falla debajo del océano. En esta ocasión también se enviaban pulsos de láser mediante la fibra óptica.

¿Por qué no utilizamos este método en vez de los sensores sísmicos tradicionales? Hay muchas limitaciones por ahora. De momento son pruebas experimentales y si bien funcionan, no son tan precisos como los sensores que actualmente se utilizan. El punto fuerte de esta tecnología es que aprovecha el cableado para colocar muchos sensores a lo largo de un área, pero estos sensores individualmente son mucho menos precisos que los tradicionales.

Fibra oscura: una enorme infraestructura subterránea por aprovechar

Uno de los puntos más destacables de este experimento es la fibra óptica que se ha utilizado: fibra oscura. Fibra oscura es el nombre que recibe el cableado de fibra óptica desplegado en un área y no utilizado. Al no estar en uso no pasa "luz" por esta fibra por lo que está "oscura", de ahí su nombre. Que no esté en uso no es debido a una mala planificación, precisamente es debido a una buena planificación. Desplegar la fibra óptica es un proceso costoso ya que hay que realizar obras en ciudades por lo que las entidades que desean desplegar la fibra óptica aprovechan para colocar más cableado del necesario y tener en el futuro cuando se requiera de más, sin tener que hacer obras de nuevo.

Generalmente la entidad propietaria los suele alquilar, ceder o vender a otros sujetos y para otros usos que no sea ofrecer una conexión a Internet. Por ejemplo se pueden utilizar para que organismos públicos o privados cuenten con una red "local" y privada a gran velocidad entre dos puntos de una ciudad, región o país.

Otra forma de aprovechar esta fibra óptica puede ser con estos detectores de sismos. Aunque la idea aún tiene limitaciones ya que no en todo el mundo hay la misma cantidad de fibra desplegada. Por otra parta hay detalles con los que aún cuesta lidiar, como los 128 TB de datos que almacenó el experimento en tres meses, y es que sólo colocaron sensores en 30 kilómetros de fibra óptica.

