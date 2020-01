El arte con CSS no tiene pinceles pero tiene truco: 16 impresionantes trabajos, aunque depende de con qué navegador lo veas

Nunca hay que sobreestimar ni la imaginación ni la paciencia de quien se maneja en herramientas de software como puede ser el Excel el lenguaje de diseño gráfico CSS (siglas de Cascading Style Sheets, es decir, "hojas de estilo en cascada"). Un lenguaje muy usado para establecer el diseño de webs e interfaces de usuario escritas en HTML o XHTML y que para algunas personas supone un lienzo.

El CSS nace como forma de separar los contenidos y su presentación y fue sobreviviendo como mejor propuesta de lenguaje de diseño frente a otras. Es lo que se usa para definir el aspecto de cada elemento previamente definido con HTML/XHTML (ninguno de todos lenguajes de programación, por cierto), definiendo color, tamaño, tipo de letra, etc., y lo que ocurre cuando se deja volar la imaginación (y se tiene tiempo) son cosas como las que veremos a continuación.

El trabado de la diseñadora de interfaces Diana A. Smith es realmente increíble. En su web se describe como experta en CSS y casi se le queda corto, viendo obras como las que en la misma web exhibe y que cuesta creer que se hayan hecho con códigos y teclas y no óleos y pinceles.

La propia diseñadora explica su afición y cómo crea estas obras, indicando que su meta es que algo creado con CSS no lo parezca en absoluto. La creación que poníamos antes, "Francine", está inspirada según comenta en una escena de la serie estadounidense 'American Dad', que sale en el vídeo haciendo que lo que saca Smith de ahí sea aún más impresionante.

A big thanks to @tomas_urbina at @vicecanada for his video production expertise and for being so fun to talk to: https://t.co/fg9xI5qIWH

También explica la gracia que tiene esto: el CSS es lo que indica al navegador cómo mostrar la página web, pero no es en sí un *.jpg, *.png o algo que se inserte ni se guarde como archivo. De hecho, lo que veréis en este artículo son todo capturas de pantalla de la imagen o de la página de edición, ya que puede cambiar según en qué navegador se vea.

i tried @cyanharlow's incredible pure css portrait in an old version of opera and well, the disclaimer wasn't lying: "so the live preview will most likely look laughable in anything other than chrome"https://t.co/fReKS0yCLz pic.twitter.com/MdPLNApQ2g