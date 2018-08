El grandioso mundo del Excel Art: 19 hojas de cálculo hechas obras de arte

La tecnología es inherente a los cálculos, a lo empírico, a los números y a la exactitud, pero eso no significa que no haya espacio para el arte. De hecho, hemos visto ya ideas que fusionan herramientas o tecnologías nuevas con la expresión artística, y un día el destino quiso que un software de cálculo y creatividad se uniesen para crear obras de arte en hojas de cálculo.

Siendo algo de software la metodología puede ir desde ejecutar una simple aplicación hasta dedicar horas (e incluso días) a estas creaciones. Cuadros archiconocidos, escenas de videojuegos o creaciones propias... La imaginación no tiene límites y, aunque el ancho y color de las celdas sí, algunas de estas maravillas los desafían logrando un resultado impresionante.

El santo grial de Internet: Reddit e Imgur

Es difícil (por no decir imposible) no encontrar un hilo sobre algún tema determinado en Reddit, o un GIF o imagen en Imgur. Las obras de arte en hojas de cálculo no iban a ser una excepción, y hemos buceado un poco en la jungla del r/ y en el gran banco de imágenes encontrando alguno de estos artistas.

Celdas de 'Zelda'

Rufi0h es un usuario de Reddit que dice haber tardado alrededor de un día y medio en crear esta representación de una escena de 'Zelda', el popular videojuego. Tiene bastantes respuestas (que como cabe esperar derivan a otros temas, como el propio videojuego), pero entre ellas cuenta algunos datos sobre el proceso, explicando que trató cada celda como un píxel rediménsionándolas para que quedasen cuadradas.

La medida real es de 7 x 7 píxeles por celda. Las rellenó de un color sólido (a continuación veremos el efecto que pueden dar otros tipos de relleno). Explica que empezó a "pintar" en Excel al encontrar ciertos momentos en el trabajo, y tiene algunos dibujos más (bastante sencillos)

Un arco iris en columnas y filas

Algo parecido le pasaba a mandreko, pero en su caso se aburría tanto en su trabajo (según dijo) que llegó a elaborar un software para crear estas hojas de cálculo a partir de una fotografía (más adelante veremos otros, con ejemplos). Su obra maestra: un nyan cat, uno de los símbolos por excelencia de la internet de los memes y los GIFs.

También gatos enfadados

Otro gato famosísimo en la red, aunque no precisamente por alegre y jovial, es el grumpy cat. El meme hecho hoja de cálculo lo encontramos en un post de Tremorized.

La inspiración durante la universidad

A Jollepoker le invadieron los recuerdos al ver las creaciones de otros usuarios y compartió las suyas en Reddit. En su caso empezó a practicar el arte con hojas de cálculo hace siete años durante su estancia en la universidad.

Un cómic hecho Excel, o al revés

Lo que comparte el usuario pkrumins es un total de 64 hojas de cálculo con cómics para nerds. También con poco detalle y colores planos en general, podemos encontrar la totalidad de éstas en su web.

Una de clásicos del videojuego

En el catálogo de Michelle Asaurr encontramos sobre todo escenas de clásicos de Nintendo, como 'Kirby', 'Super Mario Bros.' o 'Donkey Kong', aunque también vemos de nuevo al nyan cat.

Tatsuo Horiuchi

Quizás el "pintor" por antonomasia de Excel sea Tatsuo Horiuchi, un artista japonés de 78 años con un impresionante catálogo de obras cuyo lienzo son hojas de cálculo del software de Microsoft. Ya lo citamos cuando hablamos del maravilloso mundo de las hojas de cálculo, y en Magnet hablaron de ello, contando que el autor trata de mantener en secreto su técnica aunque se saben algunos trucos, como el uso de figuras, vectores, degradados o el relleno estándar.

La historia de esta afición en este caso fue el probar a pintar con el software disponible en el momento en el que se jubilaba (esto es, hace unos trece años). Empezó por el que sería el más obvio, el popular Microsoft Paint, pero le pareció demasiado complejo (algo curioso teniendo en cuenta la gran cantidad de herramientas -puede que bastante menos intuitivas para pintar- que tiene el programa de hojas de cálculo), y Word tampoco le acabó de encajar.

Amit Agarwal

Este creador decidió tomar un camino más rápido y dejar que el ordenador cumpla con una de las metas básicas de la tecnología: facilitarnos las tareas. En este caso recurrió a un software que transforma las fotografías en hoja de cálculo a color, del cual hablaremos al final de este artículo con algunos otros ejemplos.

Agarwal compartió alguna de sus creaciones en su cuenta de Flickr, explicando en todo momento que todo había sido obra y arte (nunca mejor dicho) del software y que él no había hecho casi nada.

Danielle Aubert

Volviendo a un trabajo más "artesanal", la artista Danielle Aubert llegó a publicar un libro con ni más ni menos que ejercicios para dibujar con Microsoft Excel para 16 meses, aunque ya no está disponible. Según la propia creadora tiraba de la herramienta de relleno, los estilos de los bordes y recurriendo a letras o palabras en algunos casos.

La Fuerza lo acompañó hasta Deviant Art

Hace poco Deviant Art cumplía 18 años, de su historia daban un buen repaso en Genbeta. Por supuesto, es un espacio donde también tiene cabida este "Excel Art", encontrando obras como la de Shukei20, que acompañó de un vídeo del proceso de creación.

Bonus: el truco para ser "artista" del Excel en pocos minutos

Hemos visto que había distintas metodologías para elaborar estos cuadros, yendo celda por celda o bien recurriendo a un software. Justo esto segundo lo explicaron en Genbeta, con una plantilla especialmente diseñada para convertir cualquier imagen en hoja de cálculo a color.

Es bastante sencillo (y que nos perdonen Horiuchi, Aubert y todos los artistas que recurren a método no automáticos). Basta con copiar la plantilla (no es necesario tener Excel o Numbers, podemos copiarla a nuestro Google Drive y tirar de Hojas de cálculo de Google), y una vez damos permiso nos aparece una ventana secundaria para poder subir la imagen y transformarla (eso sí, hasta 300 x 300 píxeles).

