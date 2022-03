Xiaomi M1, fecha de salida, información y todo lo que creemos saber sobre el primer coche eléctrico de Xiaomi

Xiaomi está dispuesta a hacerse un hueco en el sector del automóvil. La firma china ofrecerá su propio coche eléctrico de Xiaomi desarrollado por una división denominada Xiaomi Automobile. Y el primero de ellos será el Xiaomi M1, nombre de su primer SUV o berlina, según apuntan algunos rumores. Pero, ¿qué sabemos de su primer coche eléctrico? De momento, parece que tendremos que esperar hasta 2023 para conocerlo definitivamente.

Aunque todavía no hay una fecha oficial para los medios, las primeras informaciones apuntan a que Xiaomi quiere empezar a fabricar en masa su nuevo M1 en la primera mitad de 2024. Es, al menos, la información que han ofrecido a los inversores en su último informe y coincide con la primera fecha que aportaron a los mismos, por lo que parece que los planes o las fases de desarrollo se van cumpliendo.

Si esta fecha de producción finalmente saliera adelante, parece que tendremos que esperar hasta 2023 para conocer la imagen final y las características oficiales del nuevo coche eléctrico. Hasta la llegada del coronavirus, el Salón de Pekín se venía desarrollando en el mes de octubre. Quien sabe si ésta podría ser la fecha definitiva para ver el futuro Xiaomi M1 el año que viene.

Xiaomi EV is ahead of schedule. Aiming for mass production in 2024 H1. pic.twitter.com/DKXHdXty2Y