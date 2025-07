"Como acusar a un coche de que se hunda la carretera": Ouigo se excusa del colapso en el AVE y cree saber quién es el culpable

Estuvieron "13 horas atrapados en mitad de un llano". Y, desde entonces, el Gobierno, Ouigo y ADIF llevan atrapados en una batalla mayor. Concretamente, la de encontrar un culpable al colapso de la alta velocidad andaluza de la pasada semana.

Miles de viajeros afectados, muchas incógnitas y solo una cosa segura: nadie quiere pasar por culpable.

"Un hundimiento". "Como atribuir la responsabilidad en el hundimiento de una carretera a los coches atascados, algo frecuente y habitual". Así ha calificado Ouigo en un comunicado, recogido por Europa Press, el informe derivado del colapso de la alta velocidad que se vivió el pasado 30 de junio cuando cientos de viajeros del corredor de Andalucía vieron parados sus trenes pero, sobre todo, cuando los pasajeros de uno de esos trenes pasaron la noche en el AVE, sin agua y sin ser rescatados.

Ese informe lo ha elaborado Adif y en él señala que un tren de Ouigo tuvo la culpa del colapso de la red. Según la gestora de la infraestructura, el tren de la compañía francesa "perdió la comprobación con los sistemas de señales quedándose parado en la vía". Eso hizo que otros cuatro trenes tuvieran que detenerse, causando el efecto dominó ya consabido.

Adif señala a Ouigo... El informe, recogido por El Mundo, señala que la parada del tren francés acumuló hasta cinco trenes en siete kilómetros de vías. La gestora explica que la tensión de la catenaria está pensada para alimentar a un tren en movimiento pero no para mantener activos cinco trenes en un mismo punto.

En ese caso, se corre el riesgo de sobretensión. Cuando esto sucede, el tren se desconecta de la catenaria para evitar riesgos mayores pero provoca una caída de tensión en la línea. Es algo así como bajar los plomos en casa para que los electrodomésticos no se achicharren con una subida de tensión.

Todo el sistema lo controla el pantógrafo. Éste gestiona la electricidad entre el tren y la catenaria y es el que, se supone, falló en el AVANT de Renfe que quedó en mitad de la nada. Es decir, Adif señala a Ouigo como la semilla que terminó por crear el caos.

... Ouigo culpa a Adif... "Esto no puede utilizarse como supuesta causa de la caída de tensión en la catenaria. La infraestructura debe contemplar con normalidad este tipo de situaciones.", señalaba Ouigo en el mencionado comunicado para, posteriormente, apuntalar la frase con la metáfora anterior.

La compañía recalca que los Euroduplex de Alstom, los trenes con los que operan en España, son uno de los modelos "más fiables y seguros de Europa" al tiempo que recalcan que colaborarán en cualquier petición de información que se solicite desde Adif para aclarar lo ocurrido.

... y el Gobierno pone el ojo en Ouigo. La mención a la seguridad de los trenes no es casual. El pasado miércoles (2 de julio), en una reunión entre Sumar y el PSOE, María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, era cazada por un micrófono abierto. Allí se la oía decir que el mantenimiento de "los Ouigos estos" no era correcto.

"Nosotros desde Renfe se los apartamos, que no retiran los trenes de las vías", se escuchaba a Montero decir a diversos representantes de Sumar, en palabras recogidas por los medios, entre los que se encuentra 20 Minutos. "Al parecer hay un problema también, bueno, de esas operadoras, y yo pienso plantearlo. Yo no sé si hay un cierto sabotaje, yo no lo puedo entender, soy usuaria de ese AVE, es mi medio de transporte habitual", insistía Montero.

Más inversión con loos cánones sobrevolando Además de defenderse, desde Ouigo han insistido a Adif en que tenga en cuenta sus demandas de mayor inversión en el mantenimiento de la infraestructura. Señalan que la situación vivida la semana pasada es “inédita e inaceptable”, en palabras de Helene Valenzuela, CEO de la compañía en España, durante el IV Foro de Movilidad organizado por El Economista.

Aseguran que la imagen proyectada afecta directamente a la alta velocidad y creen que el plan de Adif no es suficiente porque "no se pueden identificar todos los puntos débiles de la red". Por eso exigen una mayor inversión al tiempo que sobrevuelan los cánones que la gestora quiere aplicar a los operadores por el uso de la infraestructura.

Hasta ahora, Ouigo ha señalado a los cánones como el principal motivo por el que no son rentables en su llegada a España. Esa ausencia de rentabilidad ha sido denunciada por el Gobierno quien, incluso, llegó a avisar de que denunciaría a Ouigo ante Europa por competencia desleal.

Foto | Olivier Prt

