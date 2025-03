He probado el Oppo Find N5: el plegable más fino del mercado es el primero que por fin siento como un móvil normal

He cambiado mi opinión de los plegables. El sueño parecía lejos, pero tras probar el Oppo Find N5 ya los veo de otra manera. Creo que por fin están preparados para conquistar la primera línea de batalla. Oppo ha creado un dispositivo cuyo grosor plegado baja de los 9 milímetros. Y desplegado son 4,21 mm. Quizás los números no os digan mucho, pero en mano la sensación es brutal. Mejor de lo esperado. Es otra cosa.

Es el primer plegable que no siento grueso ni molesto. En los últimos meses hemos visto plegables como el Huawei Mate X6 y sobre todo el Honor Magic V3, el más cercano a equipararse a un móvil normal en cuanto a tamaño y grosor. Pero es que el Oppo Find N5 es el primero que consigue ese efecto wow en cuanto al diseño. El primero que he colocado al lado de un iPhone 16 Plus y mi mano se va rápidamente al plegable. El Magic V3 se quedó cerca, con el Find N5 por fin creo en que los plegables ya están ahí.

Oppo Find N5, especificaciones técnicas



OPPO Find N5 PANTALLA interna Pantalla interna AMOLED de 8,12 pulgadas Resolución de 2.480 x 2.248 píxeles Relación pantalla-cuerpo del 96% LTPO 120 Hz Brillo máximo de 2.100 nits pantalla externa Pantalla interna AMOLED de 6,62 pulgadas Resolución de 2.616 x 1.140 píxeles Relación pantalla-cuerpo del 92% LTPO 120 Hz Brillo máximo de 2.450 nits DIMENSIONES Y PESO Plegado: 160,87 x 74,42 x 8,93 mm Desplegado: 160,87 x 146,58 x 4,21 mm 229 gramos PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Elite GPU Adreno 830 RAM 12 / 16 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 CÁMARA FRONTAL Pantalla interna: 8 MP f/2.4, 91º Pantalla externa: 8 MP f/2.4, 91º CÁMARA TRASERA Principal: 50 MP f/1,8, OIS, 89º Teleobjetivo: 50 MP f/2,7, OIS, 30x Ultra gran angular: 8 MP f/2,2, OIS, 116º BATERÍA 5.600 mAh Carga rápida de hasta 80W SUPERVOOC Carga inalámbrica 50W SISTEMA OPERATIVO Android 15 ColorOS 15 CONECTIVIDAD 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 GPS, GNSS, GLONASS, Galileo USB-C (USB 3.1 Gen 2) otros Mando a distancia para Mac Funciones de IA: traducción, resumen de llamadas, asistente Certificación IPX6, IPX8 e IPX9

No es solo el grosor, es también una bisagra excelente

El Oppo Find N5 viene con una pantalla externa de 6,62" que ocupa el 92% del frontal. Si no nos avisan, podríamos estar cómodos utilizando todo el tiempo el dispositivo plegado. La pantalla es de buena calidad. Un panel AMOLED de 120 Hz y 2.450 nits. Un panel digno de la gama alta y que entra fácilmente por los ojos.

En el interior tenemos un panel de 8,12 pulgadas con una relación de pantalla-cuerpo del 96%. Es ligeramente más grande y brillante que la de su principal competidor, el Magic V3, aunque en este sentido no ha un avance tan obvio.

Lo que verdaderamente y poderosamente llama la atención es la bisagra. Y el pliegue. O más bien su baja visibilidad. Oppo estrena una bisagra de aleación de titanio. Se trata de un sistema que promete más resistencia. Lógicamente en unas primeras impresiones es difícil determinar si aquí hay avances significativos, pero lo que sí podemos decir es que se trata de la bisagra más cómoda de abrir y la que produce un pliegue menos visible. Chapó en este aspecto.

En mano se siente sólido y bastante premium, con un borde de aluminio bien acabado. Disponemos de un botón de acción y los acabados son excelentes. En vez de apostar por un acabado de piel y goma, tenemos el clásico cristal rematado en aluminio. Un estilo más parecido a los móviles de gama alta estándar, lo que refuerza esa sensación de móvil normal y no un diseño más original pero que remarca su condición de plegable.

Oppo ofrece un dispositivo certificado IPX6/IPX8/IPX9 de resistencia al agua, que puede evitar las salpicaduras y agua en su uso regular.

Al compararlo con el iPhone 16 Plus se ve claramente el gran trabajo de Oppo. Lo único que sobresale significativamente es el módulo de cámara, pero en cuanto al resto del cuerpo es una maravilla.

El rendimiento del dispositivo es excelente, como es de esperar con el Qualcomm Snapdragon 8 Elite. La cámara también se defiende, aunque estas pruebas mejor dejarlas para el análisis.

Oppo añade funciones de inteligencia artificial, que podemos activar deslizando desde el lateral derecho. Entre ellas encontramos la realización de resúmenes con IA de lo que aparece en pantalla. Una función que va muy bien y Oppo planea ofrecerla próximamente sin necesidad de conexión a internet.

Lo que es una verdadera lástima es que el Oppo Find N5 no vaya a llegar de momento a España. Cada fabricante tiene sus estrategias y tiempos particulares, pero Oppo podría haber dado un verdadero golpe en el terreno de los plegables si trajera durante esta primera mitad del año su plegable. Un plegable cuyas primeras impresiones son inmejorables y se colocaría fácilmente como el mejor plegable del mercado.

Las cartas ya nos la han enseñado. Ahora depende del resto de fabricantes ponerse a su altura. En lo relativo al diseño, Oppo ha puesto el listón muy alto.

