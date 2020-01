La nueva POCO parece confirmar lo que muchos esperaban: la llegada al fin del Pocophone F2

El éxito arrollador del Pocophone F1 hizo que durante buena parte de 2019 muchos nos preguntáramos qué pasaba con su teórico sucesor.

No lo hubo en 2019, pero parece que sí tendremos Pocophone F2 en 2020. Así lo revelan tanto el documento de la marca registrada descubierta hace poco con el nombre "POCO F2", así como una serie de tuits oficiales de POCO India.

El documento que apareció hace unos días en los organismos de gestión de marcas registradas en China revela efectivamente el nombre de ese dispositivo.

#POCOIsHere and it'll give chills to others. IYKWWM 😉 Season 2 is live now! Brace yourself for the impact. pic.twitter.com/wJPWgDgwCn

También aparece el nombre de Xiaomi solicitando esa marca registrada, pero más allá de eso los datos son nulos: no hay especificaciones, imágenes o pistas que puedan ayudarnos a saber en qué fecha y con qué precio se comercializará.

Aún así y como apuntan en AndroidPolice la llegada del Pocophone F2 (o POCO F2, si hacemos caso a esa marca registrada) podría producirse relativamente pronto: su predecesor apareció poco después de que se realizara esa solicitud de marca registrada.

An open letter to all #POCO fans!



Thanks for making it possible. #POCOIsHere and we're ready for an action-packed season 2. Are you? pic.twitter.com/vYOQ8HZj8v