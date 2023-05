Los móviles de gama media con mejor cámara de 2023

Un móvil bueno, barato y con buena cámara. No sé cuántas veces al mes me plantean esta cuestión. Vamos a recopilar cuáles son los móviles de gama media con mejor cámara del mercado, para que tengas una referencia en constante actualización sobre aquellos teléfonos en calidad-precio capaces de ofrecer unos resultados fotográficos de altura.

En vista a los actuales precios en los que se mueve la gama media, vamos a poner nuestro tope de precio en 509 euros. Si bien, hace unos años, esta era prácticamente cifra de gama alta, a día de hoy no son pocos los gama media (o gama media premium) que rondan o incluso superan esta cantidad.

Google Pixel 7a - 9,25

El rey fotográfico en gama media es el Pixel 7a. Tiene un precio de 509 euros y te llevas el procesador del Pixel 7 Pro, una cámara sencillamente brutal, una pantalla que por fin tiene alta tasa de refresco y la promesa de tener un teléfono que actualizará mucho antes que el resto de competidores.

Cuenta con solo dos sensores: principal de 64 megapíxeles y gran angular de 12 megapíxeles. Con estas dos cámaras le sobra para competir con teléfonos que, a pesar de contar con más lentes, no llegan a su nivel.

Google Pixel 7a - Teléfono móvil 5G Android Libre con Lente Gran Angular y batería de 24 Horas de duración - Carbón + Pixel Buds A-Series - Auriculares Inalámbricos - Auriculares Bluetooth - Blanco Hoy en Amazon por 509,00€ PVP en Google Store 509,00€

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G -8,75

El Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ es otra de las cámaras de gama media con más músculo. Hablamos de un sensor de 200 megapíxeles que, en ocasiones, planta cara a teléfonos que le triplican en precio. El resto de especificaciones acompañan a un conjunto más que ganador, un teléfono que nació como gama media y que tiene unas aspiraciones mucho mayores.

Redmi Note 12 Pro+ 5G - Smartphone de 8+256GB, Pantalla de 6,67" AMOLED FHD+ 120Hz, MediaTek Dimensity 1080, Triple cámara de 200MP, Hypercharge 120W, negro (Versión ES + 3 años de garantía) Hoy en Amazon por 460,44€ PVP en PcComponentes 498,99€

POCO F5 Pro - 8,5

El POCO F5 Pro no es el mejor exponente fotográfico, pero nos gustó bastante en la review. De hecho, llamarlo gama media no es el término más correcto. Es la mejor cámara en un POCO y, aunque el PVP de este teléfono es de 579 euros, actualmente tiene una oferta de lanzamiento por 100 euros menos. Además de un apartado fotográfico de primera línea, este teléfono presume del mejor SoC de la Qualcomm de la generación pasada, carga rápida de 67W y una pantalla Quad HD+, la única del recopilatorio.

Samsung Galaxy A54 5G - 8,5

Al nivel de este POCO se encuentra el Samsung Galaxy A54 5G. Se cuela unos 10 euros respecto al presupuesto en PVP, pero es fácil encontrarlo por menos de 500 euros. No solo tiene un diseño que recuerda a los S23, sino que su cámara es una de las más competentes en la gama media. Garantía Galaxy para los que quieren un terminal de compañía clásica.

Xiaomi 13 Lite - 8,25

El Xiaomi 13 Lite no se las apaña mal en fotografía. Con algo más que un notable, en su review destacamos los buenos resultados diurnos. Es un teléfono muy premium, con un diseño diferente y una buena pantalla para consumir contenido. Se puede comprar a día de hoy por menos de 500 euros.

Honor Magic5 Lite - 8,25

El Honor Magic5 Lite sigue en la tónica del Xiaomi 13 Lite. Un móvil con un 8,25 en el apartado fotográfico, pero que brilla por su pantalla. En este caso, la autonomía es otro gran aliciente para apostar por este modelo, ya que hablamos de uno de los mejores exponentes de la gama media. Un teléfono con sensor principal de 64 megapíxeles, gran angular y macro.

HONOR Magic5 Lite Smartphone 5G,Telefono movil de 6+128 GB, Snapdragon 695, Pantalla AMOLED Curva de 120 Hz de 6,67”, Cámara Triple de 64MP, Batería Larga duración de 5100 mAh, Dual SIM, Android 12 Hoy en Amazon por 290,00€

POCO X5 Pro - 8,25

Y otro más para el club del 8,25, donde encontramos teléfonos equilibrados a precio más que asequible. El X5 Pro es un móvil de febrero de este mismo año, con un precio inferior a los 300 euros. Tiene una cámara principal de 108 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles y macro de dos. Una cámara con un sensor musculoso que ofrece resultados a la altura.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro - 8

No, no hemos duplicado este teléfono, esta es la versión "a secas" del Xiaomi Redmi Note 12 Pro, sin la denominación Plus. Aquí hablamos de un teléfono con cámara principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 8 megapíxeles y un tercer sensor de apoyo para la profundidad de campo. Los resultados son más que aceptables. Además de esto, es un teléfono con pantalla AMOLED, gran batería y un buen procesador. Poco más se puede pedir por menos de 400 euros.

