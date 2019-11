Si quieres un móvil con la mejor calidad precio, seguramente acabes mirando smartphones de marcas chinas como Xiaomi, Huawei o OPPO. Para todos aquellos que estéis buscando y no sepáis cuál elegir, aquí os dejamos con los mejores móviles chinos de 2019, un resumen con los mejores modelos de los principales fabricantes chinos y sus dispositivos más competitivos para este año.

Móvil chino hace tiempo que dejó de ser sinónimo de móvil barato, si bien es cierto que habitualmente sí suelen marcar un precio bastante competitivo respecto a sus características. Encontraremos un apartado fotográfico excelente, con todo tipo de cámaras, lo último en rendimiento y procesadores y un diseño de lo más vanguardista. La tecnología china en móviles está a la última y muchos de los modelos que os traemos aquí se encuentran entre los mejores móviles que podemos comprar hoy en día.

Marcas como OnePlus, Realme o Honor cada vez son más conocidas entre el gran público y eso es gracias a que sus móviles suelen ser muy recomendados. Este es el listado actualizado de los móviles Android chinos más interesantes del año, una guía tanto para todos aquellos que busquéis móvil nuevo como para aquellos que queráis echar un vistazo a los dispositivos más avanzados made in China.

Los móviles chinos suelen ser sinónimo de gran calidad precio

Casi el 50% del mercado global está dominado por marcas chinas, según los datos de Counterpoint de mediados de año. Debido a estos números, es muy posible que vuestro actual o próximo móvil sea de origen chino, frente a otras opciones provenientes de EE.UU, Europa y otras regiones asiáticas.

Los móviles chinos se caracterizan en su mayoría por disponer de un software bastante cargado, con una capa de personalización colorida y con multitud de ajustes. La mayoría de estos móviles chinos son compatibles con los servicios de Google y no son muy distintos en funcionamiento a los de otras marcas, si bien este año ha habido un importante cambio con el veto del gobierno de Trump. Huawei ha sido afectada y su último buque insignia, el Mate 30 Pro, no es compatible con Google Play. Un cambio que no aplica al resto pero puede sentar un precedente para el futuro.

Aquí os dejamos con nuestra selección de 17 móviles de marcas chinas, los mejores modelos de algunos de los fabricantes Android más importantes. Encontraremos desde buques insignia super completos hasta modelos de gama media muy populares y recomendados. Todos ellos móviles que representan lo mejor de cada casa.

Todos los modelos elegidos disponen de una gran relación calidad-precio y añaden componentes de última generación para su gama. Hemos decidido agruparlos por marca, aunque sin un orden concreto. Estos son nuestros recomendados para este 2019.

Xiaomi Mi 9T Pro

El Xiaomi Mi 9T Pro es uno de los grandes móviles del año en calidad-precio y un modelo suficiente completo como para competir contra el Mi 9, el buque insignia de la compañía. Destaca por su panel AMOLED de 6,39 pulgadas sin muesca en la pantalla, pues la cámara frontal es de tipo periscopio.

En el interior se encuentra el procesador Snapdragon 855 junto a 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento, mientras que para el apartado fotográfico se apuesta por una combinación de triple cámara, con un sensor principal de 48 megapíxeles acompañado de uno para el gran angular y otro para telefoto.

La experiencia con el rendimiento es buena, la fluidez domina y la construcción cautiva, tiene algunos peros como la calidad del audio y la fotografía que no alcanza a los mejores modelos, pero sin duda es uno de los móviles chinos más recomendados del año.

Xiaomi Mi 9T Pro Lo mejor Buena construcción y diseño: la sensación de "todo pantalla" da puntos y en rendimiento y autonomía tenemos una gran experiencia. Lo peor Las cámaras están por detrás de un verdadero buque insignia y el sonido tiene mucho margen de mejora. Precio 369 euros

Xiaomi Mi Note 10

El móvil de los 108 megapíxeles. El Mi Note 10 es un móvil con lector de huellas integrado en la pantalla y un cuerpo de casi diez milímetros de grosor, pero destaca además por sus 5.260 mAh de batería, que ofrecen una autonomía por encima incluso de nuestras expectativas.

Además de apostar por una enorme cantidad de megapíxeles, también es un móvil con cinco cámaras. El sensor principal, dos sensores telefoto, un gran angular y un sensor macro. Estamos ante uno de los móviles más completos de la marca, donde únicamente se ha recortado en el procesador. Uno de los móviles chinos más recientes que eso sí, nos deja con la expectativa que Xiaomi todavía puede mejorar.

Xiaomi Mi Note 10 Lo mejor La autonomía: horas y horas de pantalla sin estar horas y horas en el enchufe. Con las cinco cámaras se cubren muchas necesidades de los usuarios. Lo peor Nos esperábamos bastante más de las cámaras, sobre todo de la de 108 megapíxeles. Precio 549 euros

Xiaomi Mi A3

El móvil Android One de Xiaomi. El Mi A3 es de nuevo otro de los grandes candidatos a superventas del año. No es infalible, pero sigue siendo un móvil muy fácil de recomendar.

Tenemos un panel de 6,08 pulgadas con resolución HD+, un paso atrás a nivel de detalle. Pero el resto de características están a la altura de lo esperado, con una generosa batería de 4.030 mAh, un procesador Snapdragon 665, un diseño equilibrado y un precio de infarto, ya que durante estos últimos meses ha ido bajando y ya se encuentra por poco más de 150 euros.

Xiaomi Mi A3 Lo mejor Android One es un valor seguro y la versatilidad de su triple cámara en este rango de precio es difícil de igualar. Lo peor Las ausencias: NFC, pantalla FullHD, un procesador más potente... Precio 159 euros

Xiaomi Redmi Note 8T

El Redmi Note 7 ha sido durante buena parte del año uno de los gama media más recomendados, pero recientemente se ha actualizado con un modelo muy parecido que mejora en algunos aspectos. Se trata del Redmi Note 8T, un dispositivo con un diseño similar pero al que se le ha añadido, por fin, conectividad NFC.

Tenemos además cuatro cámaras, un procesador Snapdragon 665 y carga rápida de 18W para rellenar su generosa batería de 4.000 mAh más rápido. ¿Su precio? Por debajo de los doscientos euros en la mayoría de versiones. Sin ninguna duda, una renovación para seguir colocando a la serie Redmi Note entre los mejores móviles chinos para la mayoría de bolsillos.

Xiaomi Redmi Note 8T Lo mejor Un excelente gama media que se renueva con NFC y más opciones fotográficas. Lo peor MIUI es una capa de personalización con mucho bloatware y publicidad. Precio 199 euros

Huawei Mate 30 Pro

El Mate 30 Pro es el gran reto de Huawei. Debido al veto de Trump, los Mate 30 llegan con Android pero sin los servicios de Google. Esto significa que pese a estar ante un buque insignia con todas las de la ley, no tenemos acceso a aplicaciones tan básicas como Google Maps, Gmail o Youtube.

El gran móvil de Huawei llega con unas características técnicas de infarto, colocándolo entre los mejores móviles del año. Encontramos un panel curvado AMOLED de 6,53 pulgadas y resolución QuadHD+, un procesador Kirin 990 de 7 nanómetros, 4.500 mAh de batería con carga rápida de 40W y un sistema de cuatro cámaras con dos sensores de 40 megapíxeles, un ultra gran angular y un teleobjetivo con zoom óptico 3x.

Huawei ya ha puesto a la venta su Mate 30 Pro en España y pese a no disponer de las aplicaciones de Google, sus características técnicas lo convierten en uno de los móviles chinos más relevantes del año.

Huawei Mate 30 Pro Lo mejor Un diseño y pantalla espectacular, batería excepcional y una cámara para luchar contra los mejores. Lo peor Llega sin la Play Store ni los servicios de Google. Precio 762 euros

Huawei P30 Pro

El Huawei P30 Pro es la consolidación de Huawei como uno de los referentes en fotografía. Su zoom 5x lo coloca como uno de los grandes terminales del año, con una cámara realmente versátil. Si a esto le sumamos su gran autonomía y un rendimiento de buen nivel, nos da un buque insignia excelente en prácticamente todos los apartados.

En definitiva, un conjunto muy completo y equilibrado que se alza como uno de los móviles del año. Porque al final el Huawei P30 Pro es un ejemplo precisamente de lo que hablamos aquí, de que los móviles chinos pueden competir directamente contra cualquier otro. Independientemente del precio.

Huawei P30 Pro Lo mejor El zoom óptico 5x es una delicia con buena luz. Tanto el diseño como la autonomía son excepcionales. Lo peor El reconocimiento facial es algo menos eficiente de lo que esperábamos. Precio 637 euros

Huawei P30 Lite

Del Huawei P30 Lite dijimos que a simple vista era difícil diferenciarlo de sus hermanos mayores. Estamos ante un gama media con triple cámara, Kirin 710, carga rápida y un diseño muy ligero y estilizado. Este último es un punto clave, ya que mientras la mayoría de sus rivales apuestan por un diseño algo más grueso y pesado, este P30 Lite está pensado para aquellos usuarios que premien la maniobrabilidad.

Huawei P30 Lite Lo mejor Super ligero, con buen agarre y uno de los diseños más bonitos de la gama media. Lo peor La cámara trasera peca de saturar en exceso la imagen. Precio 246 euros

Honor 20 Pro

Con un procesador Kirin 980 y una cámara trasera cuyo sensor principal tiene una apertura f/1.4, el Honor 20 Pro se distingue por ofrecer una experiencia a la altura de los grandes gama alta y con un precio no tan elevado. El diseño es uno de sus aspectos más destacados y la cámara ofrece un gran nivel, sobre todo de noche. Una alternativa distinta y un smartphone todoterreno.

Honor 20 Pro Lo mejor El rendimiento es excelente y la cámara sorprende con su extrema iluminación de noche. Lo peor Las cámaras traseras sobresalen demasiado y el sonido es algo pobre. Precio 539 euros

OnePlus 7T Pro

El reto de sorprender cuando es el cuarto OnePlus del año. El OnePlus 7T Pro lleva la cámara oculta, añade el mejor procesador Qualcomm del año y nos presenta un panel Super AMOLED de 90Hz que está entre los más fluidos del mercado. OnePlus es sinónimo de rendimiento y con este 7T Pro no es una excepción. Uno de los modelos más completos del año si bien no hay sorpresas, ni para bien ni para mal.

OnePlus 7T Pro Lo mejor La experiencia con la pantalla y el rendimiento es excelente a todos los niveles. Lo peor Demasiado grande y pesado. Precio 759 euros

OPPO Reno 10x Zoom

El zoom es una de las tendencias del año y con el OPPO Reno 10x Zoom nos encontramos ante un gama alta que lo apuesta casi todo a esa opción fotográfica. En el interior tenemos además un procesador Snapdragon 855, 6GB de memoria RAM y una generosa batería de 4.065 mAh con carga rápida SuperVOOC.

OPPO Reno 10x Zoom Lo mejor Los bordes son historia y la sensación todo pantalla es muy buena. Lo peor ColorOS tiene margen de mejora y el cuerpo es algo resbaladizo. Precio 799 euros

OPPO Reno 2

El OPPO Reno 2 llega a Europa con el diseño por bandera y la fotografía como arma para conquistar Europa. Estamos ante un móvil de gama media con un gran diseño, una cámara frontal escondida en forma de "aleta de tiburón" y un procesador Snapdragon 730G. Un terminal que nos dejó muy buenas sensaciones y se encuentra entre los modelos más renovados del fabricante chino OPPO.

OPPO Reno 2 Lo mejor Su zoom híbrido 5x tiene muy buena pinta y el lector integrado bajo la pantalla es rápido y preciso. Lo peor El precio es algo elevado si lo comparamos con otros modelos de su misma gama. Precio 499 euros

Realme X2 Pro

El Realme X2 Pro es la gran sorpresa del año en relación calidad precio. La nueva marca china de la que todo el mundo habla está relacionada con OPPO y OnePlus, pero llega con una visión diferente. Tenemos móviles con la capa de personalización ColorOS, pero a diferencia de OPPO, la estrategia de precios es bastante más agresiva.

Por 399 euros, el Realme X2 Pro nos ofrece un procesador Snapdragon 855, desde 6GB de memoria RAM y una pantalla de 90Hz. Además llega con un sistema de cuatro cámaras muy competentes y un diseño sólido. Si estáis buscando un móvil chino de gran calidad precio, el Realme X2 Pro es una de las opciones más interesantes.

Realme X2 Pro Lo mejor Sobresaliente en fluidez, con una gran calidad-precio y la carga rápida más veloz del momento. Lo peor El panel SuperAMOLED no llega con la mejor calibración y es algo grueso y pesado. Precio 399 euros

Vivo Nex 3

Vivo es uno de los fabricantes que apuesta por un diseño más extremo y el Vivo Nex 3 es un buen ejemplo. Con una pantalla de 6,89 pulgadas, el Vivo Nex 3 elimina los botones laterales físicos y lo apuesta todo al control táctil, apostando por controles de presión. Si además le sumamos el procesador Snapdragon 855+, hasta 12GB de RAM, 4.500 mAh de batería y una triple cámara trasera, nos encontramos ante uno de los móviles chinos más llamativos.

Vivo Nex 3 5G Lo mejor Pantalla en "cascada" sin prácticamente bordes y conectividad 5G. Lo peor Pese a venir con Google Play, el software no se encuentra en español. Precio 799 euros

ASUS ROG Phone 2

El ASUS ROG Phone 2 es una bestia a nivel de especificaciones. Encontramos un panel de 120Hz, una batería colosal de 6.000 mAh con carga rápida de 30W, 12GB de RAM y un procesador Snapdragon 855+. Una combinación muy llamativa para jugar, pues el ROG Phone 2 es un móvil gaming enfocado totalmente para juegos, que pese a perder en peso y diseño, lo gana en refrigeración, accesorios y potencia.

ASUS ROG Phone 2 Lo mejor Especificaciones de infarto: pantalla 120Hz, 6.000 mAh y toda una serie de añadidos para jugar. Lo peor La cámara está por debajo de lo esperado para su precio y es un terminal especialmente pesado. Precio 899 euros

Nubia Z20

El Nubia Z20 es uno de los móviles más raros del año con doble pantalla. La principal es una AMOLED curva de 6,42" y la secundaria, ubicada en la parte trasera, una AMOLED de 5,1 pulgadas con resolución HD. Un móvil realmente innovador aunque después de probarlo a fondo nos quedó una sensación agridulce.

Nubia Z20 Lo mejor El sonido no es el mejor, pero el estéreo da buen resultado. Lo peor No hay reconocimiento facia y el uso de la doble pantalla no convence. Precio 511 euros

ZTE Axon 10 Pro

ZTE no pasa por un buen momento en España, pero este año nos han presentado el ZTE Axon 10 Pro, un buque insignia con triple cámara, batería de 4.300 mAh y Snapdragon 855. Aunque lo más llamativo es que dispone adicionalmente de una versión con conectividad 5G.

ZTE Axon 10 Pro Lo mejor Móvil equilibrado con buen diseño, componentes de última generación y precio contenido. Lo peor Poco soporte en España y muchas incógnitas en software y rendimiento fotográfico. Precio 558 euros

Black Shark 2 Pro

Parece que los móviles gaming han venido para quedarse, tanto que han surgido nuevas marcas chinas centradas especialmente en ellos. Una de ellas es Black Shark, asociada con Xiaomi, que este año nos ha presentado su cuarto smartphone, el Black Shark 2 Pro, recogiendo el testigo del Black Shark 2 pero con algunas actualizaciones como una mejor tasa de respuesta, un Snapdragon 855 Plus y hasta 12GB de memoria RAM.

Black Shark 2 Pro Lo mejor Buena potencia, memoria y refrigeración para disfrutar de todo tipo de juegos. Lo peor No es un móvil enfocado en hacer fotos y la pantalla no dispone de la mayor tasa de refresco. Precio 699 euros

Qué móvil chino se ajusta más a lo que buscas

El año pasado dijimos que "recomendar ahora un móvil chino es mucho más fácil que no hace un tiempo". Y en 2019 esto sigue muy vigente. Más incluso, pues lo cierto es que fabricantes como Huawei, Xiaomi o OPPO están liderando la innovación en tecnología móvil y codéandose con marcas tan establecidas como Apple o Samsung.

La competencia sigue subiendo de nivel y afortunadamente tenemos móviles muy competitivos en prácticamente todas las gamas de precios. Móviles que no solo van rápido, también ofrecen buena batería, tienen componentes de alto nivel y su apartado fotográfico es más que decente para las necesidades de muchos.

Dicho esto, vamos a ver qué tipo de móvil chino podría interesante en función de lo que busques:

¿Quieres el mejor móvil de gama alta con la última tecnología?

Si el precio no es tu preocupación y quieres acceso a lo más moderno con la mejor fotografía y los procesadores más potentes, entonces nuestra recomendación iría por un OnePlus 7T Pro o un Huawei P30 Pro, dos smartphones de gama alta con una experiencia sobresaliente en casi todos los apartados. También encontramos otras opciones como el Honor 20 Pro o el Mate 30 Pro, aunque este último con la particularidad que ya conocemos.

OnePlus 7T Pro Smartphone Haze Blue | 6.67”/16,9 cm Pantalla AMOLED de 90Hz | 8 GB RAM + 256 GB de Almacenamiento | Triple Cámara + Pop-Up Cámara | Warp Charge 30T Hoy en Amazon por 759,00€

Huawei P30 Pro 16,4 cm (6.47") 8 GB 128 GB Ranura híbrida Dual SIM 4G Negro 4200 mAh - Smartphone (16,4 cm (6.47"), 8 GB, 128 GB, 40 MP, Android 9.0, Negro) Hoy en Amazon por 637,00€

¿Buscas un móvil con las mejores prestaciones pero a precio razonable?

Si lo que buscas es invertir una cantidad razonable por un buen móvil pero sin alcanzar tanto dinero, entonces también tienes varias opciones. Aquí los dos grandes buques insignia de precio reducido son el Xiaomi Mi 9T Pro y el Realme X2 Pro, posiblemente las dos mejores opciones hoy en día en cuanto a calidad precio. En el caso que busques algo más asequible, también están las versiones estándar de estos mismos dos modelos o por ejemplo el Xiaomi Mi A3, un terminal muy competitivo para aquellos que no quieran gastarse más de 150 euros.

Xiaomi Mi 9T Pro Smartphone,6GB+128GB, Pantalla AMOLED Full-Screen de 6,39" (Qualcomm SD 855, Selfie Pop-up, Triple Cámara de 13 + 48 + 8 MP, 4000 mAh, con NFC(Versión Global) (Azul) Hoy en Amazon por 363,00€

Realme X2 Pro - Smartphone de 6.5", 6 GB RAM + 64 GB ROM, SuperAMOLED, procesador Octa-Core, cuádruple cámara 64 MP + 16 MP, Dual Sim, Azul (Neptune Blue) Hoy en Amazon por 399,00€

¿Quieres un móvil chino distinto, original o que sobresalga en un aspecto concreto?

De entre los móviles chinos de la lista, los más originales son posiblemente los modelos más especializados. Encontramos por ejemplo el OPPO Reno 10x Zoom, el Nubia Z20 o el Vivo Nex 3. También modelos gaming como el ASUS ROG Phone 2 o el Black Shark 2 Pro. Y es que las marcas chinas no tienen reparos en experimentar con móviles que se alejan bastante de lo establecido.

Oppo Reno 10X Smartphone, Jet Black Hoy en Amazon por 799,00€

Decidir qué móvil chino comprar queda en vuestras manos. Esperamos que ahora conozcáis mejor cuáles son los móviles más destacados de procedencia china y cuáles son esos modelos de los que todo el mundo habla. Con el paso de los meses irán apareciendo nuevos smartphones que iremos añadiendo a este listado, por lo que las opciones serán todavía mayores.

