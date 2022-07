Poco X4 GT, análisis: mientras Poco juegue la baza del precio y potencia, los fallos no cuentan

Lejos de tratar de simplificar un catálogo inabarcable para el consumidor, Poco rellena la gama media más clásica con nuevos smartphones con los que para encontrar las diferencias entre ellos, hay casi que estudiar un máster en terminales asiáticos "xiomizados".

El Poco X4 GT se presenta en sociedad con una premisa clara: ser el rey del rendimiento bruto en la gama media más interesante por precio. Su apellido lo delata. Todo lo demás parece importar algo menos. Veamos qué tal le ha salido la jugada.

Ficha técnica del Poco X4 GT



poco x4 gt pantalla 6,6" LCD

1080 x 2460 px

144 Hz procesador Mediatek Dimensity 8100 gráficos Mali-G610 MC6 memoria 8 GB almacenamiento 128 / 256 GB cámara delantera Cámara frontal de 16 MP (f/2.45) cámaras traseras Principal: 64 MP, f/1.89

Angular: 8 MP, f/2.2, 120º

Macro: 2 MP, f/2.4 conectividad USB-C conectividad inalámbrica 5G Wi-Fi 802.11ax Bluetooth 5.3 NFC sistema operativo Android 12 MIUI 13 para Poco sensores Lector de huellas lateral, acelerómetro, sensor de luz ambiental, giroscopio, brújula y sensor de proximidad batería 5080 mAh Carga turbo de 67 W dimensiones 163,6 x 74,2 x 8,87 mm peso 200 g precio 299 euros

Un buen y elegante smartphone

Poco no se ha caracterizado precisamente por aspirar a crear iconos de móviles en la mayoría de sus gamas. Pero no significa que no nos deje de vez en cuando algún modelo que no pasa precisamente desapercibido.

El diseño del Poco X4 GT, pese a su apellido rebelde, es elegante gracias a las líneas rectas y el acabado mate de su trasera, y se acerca más a un gama alta que a uno de gama media

Sin embargo, el nuevo Poco X4 GT es un smartphone que, sorprendentemente para el modelo que es, opta por la discreción tanto por los tonos a elegir (negro, gris y azul) como por el acabado, que es mate. Y nos encanta.

En el modelo que hemos analizado, se ha optado por un negro mate (que no evita del todo la huellas pero las mantiene controladas) y el Poco X4 GT nos transmite una sensación de elegancia y calidad que no muchos terminales de la marca han conseguido llevar a la mano.

Cuando lo cogemos se mantienen las buenas sensaciones. Las líneas son suaves aunque rectas, ofrece un peso de 200 gramos y grosor por debajo de los 9 mm.

El formato de pantalla alargado (20,5:9) facilita el agarre al tiempo que nos da mucho espacio para disfrutar de su pantalla de 6,6 pulgadas.

El módulo de cámara (¿o pensabas que no íbamos a hablar de él?) adopta el formato de gran tamaño y sobresale lo suficiente para que, sobre la mesa, el terminal acabe bailando levemente cuando tocamos la zona de la esquina superior izquierda. Pero queda bien integrado en el diseño y sin exagerar demasiado.

A nivel de conexiones, no falta de nada en este Poco X4 GT. En el lateral derecho quedan todos los controles, desde el de volumen hasta el botón de encendido, en el cual se aloja el lector de huellas.

Éste resulta no rápido y fiable sino un verdadero rayo haciéndonos entrar en el sistema con solo rozar el botón, y queda a buena altura para la mayoría de manos de usuarios. También existe identificación biométrica por rostro.

El Poco X4 GT incluye el lector de huellas en el botón de encendido y no se olvida ni de los dos altavoces ni del puerto de auriculares

Ya en el marco superior hay sitio para un altavoz "real", puerto de auriculares de 3.5 mm (no todos se han olvidado de él) e incluso de un puerto emisor de infrarrojos.

En cuanto a la parte inferior del terminal, tenemos el segundo altavoz y la bandeja DualSIM, además del correspondiente puerto USB-C.

Como conexiones inalámbricas otra tanda de buenas noticias. Este Poco X4 GT dispone de NFC, conectividad Wifi 6 y Bluetooth 5.3

Pantalla LCD: no podía tenerlo todo

El Poco X4 GT va algo contracorriente y confía todavía en un panel de tipo LCD para su pantalla. Son 6.6 pulgadas con resolución FullHD+ (1080x2460 píxeles) que nos ofrecen una experiencia estándar para la gama en la que compite.

La calidad del panel, con TrueColor, DCI-P3 y compatible con Dolby Vision, es muy satisfactoria recién salido de la caja. El panel viene protegido con Corning Gorilla Glass 5 y la respuesta táctil es perfecta, contando además con un muestreo de 270 Hz.

La nitidez, marcada por la densidad de 407 ppp, es aceptable, así como el brillo típico de 500 nits (máximo de 650 nits), del que solo echamos de menos la cantidad de los paneles AMOLED en exteriores.

El Poco X4 GT confía en el panel de tipo LCD para poder ofrecer una frecuencia de refresco de 144 Hz y marcar diferencias con los rivales

El contraste, de 1400:1, es otra de las diferencias que podemos encontrar en la experiencia con la pantalla del Poco X4 GT cuando lo enfrentamos a hermanos casi gemelos pero que apuntan por tecnología AMOLED. Se aprecia especialmente en los contenidos de plataformas de streaming.

Aunque como hemos indicado la experiencia nativa y de fábrica del panel es satisfactoria, podemos personalizarla bastante desde los ajustes del sistema, contando con cuatro modos de imagen y sus correspondientes modificaciones más puntuales.

El gran argumento a favor de la pantalla del Poco X4 GT es su frecuencia de refresco adaptable que alcanza los 144 Hz y trabaja en siete niveles. Es adaptativa dependiendo del tipo de acción que estemos desarrollando, desde ver vídeos a jugar o simplemente movernos por la interfaz del terminal. O más bien deberíamos decir que es adaptativa según la aplicación que estemos usando.

En el caso de las aplicaciones de vídeo tipo Netflix, la tasa de refresco se mueve entre los 30 y 60 Hz (también con 48 y 50 Hz disponibles), para juegos tenemos 60, 90, 120 y 144 Hz, mientras que en el caso de la interfaz, funciona a 50 o a 144 Hz directamente.

Para disfrutar de los 144 Hz es mejor no optar por la tecnología adaptativa, que en nuestra experiencia no ha pasado de 120 Hz y que depende de cada aplicación

Eso siempre es en teoría. La experiencia en nuestra prueba nos dice que por ejemplo, con la frecuencia de trabajo adaptativa, en la interfaz nunca pasamos de 120 Hz como tampoco lo hacemos en muchos de los juegos que hemos probado, donde la frecuencia se mueve entre 60 y 120 Hz.

Dicho esto, queda claro que, a estas alturas y teniendo en cuenta que si compramos un terminal que apuesta por una tasa de refresco alta, no querremos limitarla, una decisión sabia sería dejar fijos los 144 Hz. No hemos notado una crisis de autonomía cuando así lo hemos probado en nuestro terminal.

Dos altavoces y Dolby Atmos

Jugar y ver contenido en la pantalla del Poco X4 GT es algo que parece venir en el ADN tanto del terminal como de sus potenciales compradores. De ahí en primer lugar el hecho de mantener el puerto físico de auriculares, así como dotar de un buen sistema de altavoces al smartphone.

El Poco X4 GT cuenta con dos altavoces estéreo bien separados para conseguir una correcta sensación envolvente, agitada por la compatibilidad Dolby Atmos.

El volumen global es elevado aunque con algo de falta de refuerzos de graves y algo de distorsión a partir del 80% de volumen. Además, el altavoz inferior domina ligeramente al superior pero sin que afecte demasiado a la sensación de sonido estéreo con buena separación.

Rendimiento apto para jugones

Este parece que va a ser el año de Mediatek, que coge impulso con el apoyo de terminales como este nuevo Poco X4 GT. Asociarse con un terminal de aspiraciones gaming les puede salir bien.

El Poco X4 GT marca ficha técnica basada en el Mediatek Dimensity 8100, pero con una sola configuración de memoria RAM LPDRR5 de 8 GB. Se combinan con memoria interna de 128 o 256 GB (UFS 3.1) según el modelo escogido.

El Mediatek Dimensity 8100 demuestra fuerte bruta y estabilidad. Pero solo podemos escoger una versión con 8 GB de Memoria RAM

En el día a día ya te puedes imaginar que con este Poco X4 GT la fluidez de la interfaz y agilidad en cualquier tarea es máxima apoyada además la sensación con los 144 Hz que ya indicamos que conviene forzar en todo momento con el terminal.

Pero no podemos dejar de mirar de reojo esos 8 GB de memoria RAM cuando estamos jugando y queremos máxima satisfacción. Si pasamos a medir su rendimiento bruto, así queda con la competencia:



Poco F4 poco x4 Pro 5G REALME 9 PRO+ Poco X4 GT Procesador SNAPDRAGON 870 SNAPDRAGON 695 5G MediaTek Dimensity 920 Mediatek Dimensity 8100 RAM 6 GB 6 GB 8 GB 8 GB Geekbench 974

3.195 685

1.969 816

2.136 924 3.659 3D MARK (WILD LIFE UNLIMITED) 4312 4122 5002 5839 PCMARK (WORK 3.0 PERFORMANCE) 11218 10458 10709 12814

El Mediatek Dimensity 8100 cumple también tanto a nivel térmico, con temperaturas muy controladas en todo momento, como en rendimiento sostenido, donde no baja del 90% de rendimiento en toda la prueba habitual a la que sometemos a los mejores terminales del mercado.

A nivel gráfico, hay algo más de inconsistencia y a partir de la mitad de la prueba de resistencia, el rendimiento sufre una bajada hasta casi la mitad.

En un smartphone pensado para que no tengamos problemas a la hora de jugar, la refrigeración es clave. El Poco X4 GT se apunta a la cámara de vapor y capas de grafito para conseguir con mejor control de la temperatura generada y que siempre se quiere disipar de la manera más optimizada.

Como hemos indicado, el terminal lo consigue plenamente, y su calentamiento no supone problema alguno para mantenerlo en la mano cuando jugamos vemos vídeos en streaming.

A por Android 12 de la mano de MIUI 13

El Poco X4 GT no ha dejado de lado estrenarse directamente bajo la batuta de Android 12. Lo hace con la capa MIUI 13, la cual de entrada llama la atención con la buena cantidad de aplicaciones y juegos que trae instalados de serie.

Como es habitual en las capas MIUI, hay muchas opciones de personalización para alegría de aquellos usuarios que quieren dedicar tiempo a afinar el comportamiento y apariencia de su terminal principal. Lo que sí que me ha parecido es que, para ser una MIUI, con la última actualización que saltó justo al encender el equipo, la capa gana en estabilidad y buen comportamiento.

Gran batería con carga rápida

El Poco X4 GT no deja de lado una gran batería para darnos justo ese extra que un equipo con corte gaming necesita. Tenemos 5080 mAh con carga Turbo de 67 W gracias al cargador que viene de serie en la caja.

Superado el día y medio de uso intensivo sin problema, lo interesante de los nuevos smartphones está del lado de su carga rápida

Con esta capacidad, en nuestras pruebas hemos promediado unas 28 horas de batería, lo que nos da para más de un día de uso intensivo y hasta dos si no abusamos del juego o la cámara de fotos. En total han sido entre 7 y 8 horas de pantalla de media, algo que al final también dependerá del uso que hagas del terminal.

Como no nos cansamos de repetir, alcanzado el día de uso intensivo sin problema alguno, lo interesante en los nuevos smartphones es la carga rápida. Aquí contamos con 67 W, cargador incluido, que nos deja un 50% de batería (desde entre el 5 y 10% y con conectividad todo el tiempo) en solo 17 minutos según nuestras pruebas, así como la carga completa en 43 minutos. Lo que no tenemos es carga inalámbrica.

Tres cámaras que en realidad son una sola

El Poco X4 GT no se olvida de que la fotografía es la que realmente puede marcar diferencias en un smartphone. Pero también es conocedor de que, fuera de la gama alta, el usuario tipo parece que busca más el resultado global del terminal que algo concreto a nivel fotográfico.

El módulo de cámaras del Poco X4 GT es una combinación más que conocida con su configuración: un sensor principal, el verdadero protagonista, con 64 MP (f/1.89, lente de 6 elementos y tamaño de píxel de 1,6 μm), un segundo elemento ultra gran angular de 8 MP (f/2.2 y 120º de campo de visión) y un tercer sensor macro de 2 MP (f/2.4).

De esta combinación hay que fijarse en que habitualmente el sensor macro aporta poco, que el gran angular ofrece poca resolución y que la cámara principal no tiene OIS.

Disparo en modo automático con la cámara principal

De la experiencia global con la cámara del Poco X4 GT hay que indicar que, pese a la ficha técnica del terminal, el disparo no es todo lo ágil que uno espera en un terminal de gama media de 2022. Pero la interfaz es sencilla de usar, con el HDR accesible a un solo toque, algo que siempre preferimos.

Como era de esperar, los resultados diurnos con la cámara principal resultan llamativos para el ojo y bien resueltos de cara al mercado potencial de este terminal.

Recorte al 100% (cámara principal, disparo automático)

Las fotos que conseguimos no cometen grandes errores, ofrecen un detalle justo y en condiciones normales obtendremos fotografías que podremos compartir con orgullo.

Cámara principal, interior y disparo automático

Hay disparo a 64 MP con el que apuramos algo más de detalle en muchas situaciones y que nos permite ese reencuadre sin excesiva pérdida de calidad.

El HDR, que a un solo toque de distancia podemos forzar, desactivar o dejar en modo automático, hace su labor de manera adecuada y no hay excesivas sorpresas con él. Pero como vemos en la imagen inferior, si las condiciones de luz no son buenas, comienzan los problemas.

Arriba, HDR desactivado. Abajo, el modo HDR forzado en disparo automático con la cámara principal

Si pasamos al ultra gran angular, sus 8 MP se aprecian enseguida como cortos para algo más que enseñar la foto en nuestro terminal, con clara pérdida de nitidez salvo en el centro de la imagen y siempre que las condiciones sean buenas.

Disparo automático con el Gran Angular

En escenas complicadas como este contraluz, el Gran Angular sufre todavía más

Lo mismo ocurre con el zoom 2X, digital completamente y donde rápidamente hay pérdida de calidad global en buena parte debido a que no se cuenta con OIS para usar de manera más adecuada este disparo.

Disparo automático con el zoom 2X

La tendencia que hemos visto de día, con una cámara principal solvente para esta gama media y un gran angular que no está a la misma altura, se propaga a más velocidad cuando la situación lumínica se complica: con menos luz.

Cámara principal. Disparo automático

En general, la cámara principal saca mucha ventaja al gran angular en todos los aspectos, como era de esperar.

A la derecha, el disparo con el Gran Angular en modo automático

También se nota que no hay OIS que colabore en la toma de escenas con poca luz, resultando en un procesado que quiere y no puede, eliminando a mucha velocidad detalle de la escena e incluso resultado algo artificial en exceso, especialmente por el tono excesivamente cálido. Y el modo noche no aporta nada diferenciador respecto al disparo automático.

Modo noche con la cámara principal

Cámara principal. Interior de noche con luz artificial

Otros modos disponibles son ya casi anecdóticos. El modo Pro no dispone de disparo en RAW, el Macro ni ofrece calidad ni es sencillo de usar, y el retrato cumple sin pena ni gloria y con no muchas opciones disponibles.

Disparo con el modo Macro activo

En cuanto a la cámara secundaria, ofrece una resolución de 16 MP y rendimiento que nos parece algo mediocre para un terminal que venderá mucho.

El vídeo que es capaz de grabar el Poco X4 GT se queda en 4K a 30 fps, contando con modo de estabilización digital a 1080p pero sin buen resultado.





Poco X4 GT, la opinión y nota de Xataka

Cada vez que alguien me pide que le recomiende un smartphone por 300 euros, los Poco son una garantía de éxito. Su relación calidad/precio para el público general es abrumadora y este Poco X4 GT lo vuelve a demostrar.

Con una cámara triple que en realidad cuenta como una sola y sin especial interés, el precio de derribo por una ficha técnica completa para su precio, buena pantalla, potencia a raudales y un diseño interesante nublan la vista de cualquiera.

8,5 Diseño 9 Pantalla 8,75 Rendimiento 9,25 Cámara 7,25 Software 8 Autonomía 9 A favor Diseño atractivo

Gran autonomía y carga rápida

Rendimiento global y ficha técnica En contra Al final es como tener una sola cámara solvente

Frecuencia de refresco adaptativa irregular

La competencia lleva paneles AMOLED



