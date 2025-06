Si la pregunta es cómo de bueno puede ser un móvil europeo, la respuesta es el Fairphone 6

Dos años después del lanzamiento del Fairphone 5, la europea Fairphone vuelve a la carga con un nuevo terminal con tres pilares clave: la potencia, la reparabilidad y el soporte. Su nuevo Fairphone 6 recoge el testigo de sus antecesores ofreciendo al usuario un terminal no solo competente en lo técnico, sino un dispositivo que promete actualizarse durante mucho tiempo y que ofrece la posibilidad de hacer cosas tan impensables a día de hoy como cambiar la batería o la pantalla por uno mismo.

Eso, en un mundo de terminales cada vez más delgados, difíciles de reparar, es todo un soplo de aire fresco. Este dispositivo parece cumplir al pie de la letra con los objetivos de la Unión Europea, organismo que ha hecho del derecho a reparar una de sus piedras angulares y que, poco a poco, ha conseguido que los fabricantes adopten políticas más completas en términos de durabilidad y reparabilidad.

Ficha técnica del Fairphone 6



Fairphone 6 dimensiones y peso 156,5 x 73,3 x 9,6 mm 193 gramos pANTALLA P-OLED LTPO de 6,31 pulgadas Resolución FullHD+ (2.484 x 1.116 píxeles) 431 ppp Formato 20:9 Tasa de refresco: 10-120 Hz Muestreo táctil 240 Hz Brillo típico: 800 nits Brillo pico: 1.400 nits Gorilla Glass 7i PROCESADOR Snapdragon 7s Gen 3 GPU Adreno 810 MEMORIA RAM 8 GB LPDDR5 ALMACENAMIENTO INTERNO 256 GB UFS 3.1 Tarjeta microSD de hasta 2 TB CÁMARA TRASERA Angular: Sony Lytia 700C de 50 MP, OIS Gran angular: 13 MP, f/2.25, EIS, macro CÁMARA DELANTERA Samsung KD1 de 32 MP BATERÍA 4.451 mAh Carga rápida 30W Retirable SISTEMA OPERATIVO Android 15 Soporte hasta 2033 CONECTIVIDAD WiFi 6E Dual SIM 5G (nanoSIM+eSIM) 5G NSA/SA Bluetooth 5.4 NFC GPS USB tipo C otros IP55 Lector de huellas lateral Reconocimiento facial Reparable precio 599 euros

Tornillos, que bonito nombre tenéis

El dispositivo tiene un acabado minimalista, muy sencillo, y un diseño modular cuyo objetivo es que el usuario pueda abrirlo, manipularlo, actualizarlo, repararlo y hasta personalizarlo. A diferencia de otros terminales, que desarrollan móviles más finos y estéticos a costa de usar pegamentos y ensambles complicados, Fairphone ha optado por una solución más "arcaica", pero útil: tornillos.

Es posible extraer 12 partes del terminal, desde la pantalla hasta la batería, pasando por los altavoces o la cámara, con solo quitar unos tornillos. Tornillos que, por cierto, no tienen cabezales extraños ni propietarios. Esto aumenta la durabilidad y la vida útil del terminal, ya que si la batería se degrada, bastará con retirarla y cambiarla por otra. Como antes, vaya.

Fairphone 6 | Imagen: Fairphone

Esto no es nuevo, ni mucho. Ha sido marca de la casa de la compañía desde sus inicios y otros fabricantes, como Samsung o Apple, ya ofrecen kits de reparación caseros. El problema es que las reparaciones DIY de los terminales más comunes es complicada. El mero hecho de que la tapa trasera esté pegada con pegamento ya supone tener que usar calor, púas, ventosas y tener muchísimo cuidado en las intervenciones. Una cosa es que los móviles sean reparables, otra que cualquiera pueda repararlos. La clave del Fairphone 6, es precisamente, que cumple con este segundo punto.

Por otro lado, la empresa ha adoptado una implementación que CMF (submarca de Nothing) puso sobre la mesa con el CMF Phone 1 y que gustó mucho: la personalización. En la parte trasera hay una serie de tornillos que podemos usar para añadir accesorios, como una cartera o un agarre. Sería interesante que Fairphone, igual que CMF, liberase el diseño en los repositorios de impresión 3D para que los usuarios pudieran trastear y hacer locuras como estas.

En lo que se refiere al panel, el dispositivo monta un panel P-OLED LTPO de 6,31 pulgadas con resolución FullHD+, hasta 120 Hz de tasa de refresco y un brillo pico de 1.400 nits. A destacar la protección Gorilla Glass 7i y la ya mencionada posibilidad de extraerla e intercambiarla por una nueva en caso de rotura.

Actualizado hasta el año 2033

Fairphone 6 | Imagen: Fairphone

En el interior encontraremos un procesador Snapdragon 7s Gen 3 acompañado de ocho gigas de memoria RAM LPDDR5 y 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Lo llamativo es, no obstante, el slot para tarjetas microSD que, a estas alturas de la película, es un rara avis. Este conjunto es alimentado por una batería de 4.451 mAh (intercambiable) con carga rápida de 30W.

El sistema operativo también tiene su miga. El Fairphone 6 se lanza con Android 15 (stock, sin ROM personalizada ni capas) y la firma promete soporte hasta el año 2033, es decir, durante ocho años y con al menos siete años de actualizaciones de Android. Es la cifra más potente de la industria y toda una declaración de intenciones. Ahora tocará esperar para ver cómo se cumple esa promesa y, sobre todo, si los componentes siguen dando la talla tras tantos años.

Fairphone 6 | Imagen: Fairphone

Sea como fuere, y a expensas de ver el estado de este terminal en ocho años, la realidad es que aspira a superar o igual lo que ofrecen las principales marcas del mercado. Fairphone, una marca europea que no compite ni de lejos en cuota de mercado, ingresos y recursos en general, quiere igualarse a Google y Samsung y superar a Honor, Xiaomi, Motorola, OPPO y Realme (que todo sea dicho, lanzan muchos más smartphones al cabo del año).

Es un reto enorme, sin duda, pero muy ilusionante y, sobre todo, muy superior a lo que pide la Unión Europea. Recordemos que desde hace algunos días las marcas están obligadas a ofrecer al menos cinco años de actualizaciones, aunque el reglamento no especifica que sean cinco años de actualizaciones mayores.

Fairphone 6 | Imagen: Fairphone

Terminamos con las cámaras, un apartado más modesto, pero suficiente. A pesar de lo que el diseño podría dar a entender, el Fairphone 6 solo tiene dos cámaras traseras. La primera, un sensor Sony Lytia 700C de 50 megapíxeles con OIS bajo una lente angular; la segunda, un sensor de 13 megapíxeles con EIS bajo una lente gran angular. Los selfies quedan en manos de un sensor Samsung KD1 de 32 megapíxeles.

Como salta a la vista, este dispositivo no es el más potente y capaz del mercado ni lo pretende. No es un terminal que tenga la IA por bandera y que mueva 'Genshin Impact' a 60 FPS con ray-tracing. Su punto es otro. Su propuesta de valor es la durabilidad y ofrecer al usuario la posibilidad de comprar repuestos baratos y poder instalarlos por uno mismo. No es un móvil para todo el mundo, pero sí un ejemplo de lo que se puede conseguir cuando la premisa "hecho para durar" se toma enserio.

Versiones y precio del Fairphone 6

Colores del Fairphone 6 | Imagen: Fairphone

El Fairphone 6 se puede conseguir desde ya en una única versión de 8/256 GB de capacidad y en tres colores: blanco, verde y negro. Su precio es de 599 euros.

