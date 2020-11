Europa aprueba el 'derecho a reparar' y exigirá a los fabricantes ofrecer un etiquetado "claro y visible" sobre la reparabilidad de sus productos

El Parlamento Europeo ha aprobado el 'derecho a reparar', con 395 votos a favor, 94 en contra y 207 abstenciones. La Unión Europea ejecuta así su plan para limitar los productos electrónicos de "un solo uso", obligar a los fabricantes a facilitar la reparación de los dispositivos y ofrecer más información sobre la capacidad de reparación de cada producto.

La votación urge a que "se desarrolle e introduzca un etiquetado obligatorio para proporcionar información clara, inmediatamente visible y fácil de entender a los consumidores sobre la vida útil estimada y la capacidad de reparación de un producto en el momento de la compra".

Los eurodiputados han aprobado el 'derecho a reparar' para que estas reparaciones sean "más atractivas, sistemáticas y rentables, ya sea ampliando garantías, proporcionando garantías para las piezas reemplazadas o mejor acceso a la información sobre reparación y mantenimiento". El texto adoptado propone nuevas reglas para la eliminación de obstáculos legales que impidan la reparación, reventa y reutilización.

Entre las distintas medidas que recoge la iniciativa se encuentra el apoyo a lo mercados de segunda mano y respaldar la producción sostenible. Además se demanda un sistema de carga común para reducir los desechos electrónicos, una batalla que actualmente es motivo de debate entre los fabricantes de móviles. Empezando por Apple, quien pese a seguir sin adoptar el sistema USB-C en sus móviles, ha procedido a eliminar el cargador de la caja.

