Así es el aspecto del nuevo "DeX Pad" de Samsung, según las imágenes filtradas por @EvLeaks

Las filtraciones siguen revelándonos lo que Samsung nos tiene reservado para su Keynote de presentación de los Galaxy S9 y S9+ el próximo 25 de febrero. Entre los muchos datos que se habían filtrado, estaba la posibilidad de que se estrenase una nueva estación para Samsung DeX, y una nueva filtración lo ha confirmado revelando su aspecto.

Como viene siendo habitual, la filtración ha corrido a cargo de Evan Blass, un experto en revelar imágenes oficiales de los nuevos productos antes de que estos sean revelados. En su última filtración, lo que hemos podido ver ha sido el rediseño que tendrá la nueva estación de la nueva DeX, que hasta revelarse el nombre definitivo se conoce simplemente como "DeX Pad".

The so-called 'DeX Pad,' first reported here: https://t.co/DowGkJrKUA pic.twitter.com/5hDaR4g5CM