Samsung Galaxy S9 y S9 Plus: todo lo que sabemos (o creemos saber) a poco más de un mes de su presentación

Después del CES 2018, la próxima gran cita tecnológica la tendremos en el Mobile World Congress de Barcelona, que según ha confirmado Samsung será donde presente sus próximos móviles estrella. Nos referimos a los Galaxy S9 y S9 Plus, que están llamados a seguir el camino de sus predecesores para coronarse como dos de los mejores móviles del año.

Como suele ser habitual, en los últimos meses hemos tenido todo tipo de rumores, filtraciones e informaciones, y hoy vamos a recopilarlas todas para contarte todo lo que sabemos o creemos saber sobre los próximos móviles estrella de los coreanos.

Pero antes de empezar tenemos que dejar clara una cosa. Por muy fiables que sean las fuentes de algunas de estas filtraciones, no deja de ser información que todavía no ha sido confirmada por el fabricante. Esto quiere decir que no podemos dar nada por sentado, y que aunque algunas características parezcan estar claras todavía hay tiempo para que Samsung haga algún cambio y haya sorpresas con su Galaxy S9.

Ya en noviembre, los primeros rumores sobre el Galaxy S9 empezaron a apuntar a un diseño continuista. Tal y como pasó entre el S6 y el S7, el Galaxy S9 utilizaría las mismas líneas de diseño que el S8, pero mejorándolas en aspectos como reducir los marcos. De hecho, se ha rumoreado que podría convertirse en el móvil con menos marcos del mercado quitándole el puesto al Essential Phone.

El popular filtrador OnLeaks también publicó uno de sus populares mockups basándose en la información que sus fuentes le dieron sobre el S9. Esta iba encaminada en la misma dirección, mostrándonos la continuidad en un móvil cuyo cambio más notable parecía ser la reducción de los marcos, sobre todo los inferiores.

Y por si quedaban dudas, a finales de diciembre llegó la filtración que todos estábamos esperando. Como de costumbre, a una empresa de fundas para móviles se le escapó una imagen en la que reveló algunos aspectos clave de su frontal y su parte trasera. Nos dejó buenas sorpresas, como el esperado cambio en la posición del lector de huellas, que parece que pasará a estar debajo de la lente de la cámara trasera en vez de a un lado, haciéndolo más accesible.

Pero también dejó malas noticias, como la posibilidad de que Samsung decida crear una versión "normal" ligeramente descafeinada priorizando las máximas novedades en la versión "Plus". Por lo menos en lo que se refiere a la cámara: las filtraciones apuntan a una única cámara para el S9 y doble cámara para el S9 Plus.

Los rumores también han sugerido que ambos equiparán paneles Super AMOLED de 5,8 y 6,2 pulgadas respectivamente para el S9 y S9 Plus, que sí seguirán apostando por el jack de 3,5 milímetros para auriculares, y que equiparán un sistema de doble altavoz estéreo firmado por AKG.

Este año hemos tenido una interesante batalla en el aspecto fotográfico de los smartphones de gama alta, y parece que esta va a seguir un año más. Decíamos que el Galaxy S9 tendría una única lente, pero recientes filtraciones nos han tranquilizado apuntando a que esta tendrá doble apertura, asegurándose así de que sus capacidades fotográficas estén a la altura de la gama alta.

En la filtración podemos ver la parte trasera de la caja en la que se venderá el Galaxy S9 "normal", y en ella aparecen datos como que tendrá doble apertura f/1.5 y f/2.4. Esto le podría dar la posibilidad de ofrecer unos resultados fotográficos sobresalientes con una única lente como el Pixel 2 de Google, pero también le convertirá en el primer móvil con apertura f/1.5, superando el f/1.6 del LG V30.

También se mencionan otros datos muy interesantes, como la posibilidad de realizar grabaciones a cámara súper lenta. Según se rumorea, esta cámara superlenta podría superar los 960 fps del Sony Xperia XZ1, pero para confirmarlo tendremos que esperar a la presentación oficial y a probarlos en primera persona en una toma de contacto.

Sobre la cámara del modelo "Plus" no tenemos tantos datos, aunque las filtraciones hasta ahora apuntan a una doble lente, por lo que podemos esperar un modo retrato con desenfoque del fondo y un zoom óptico como ya le hemos visto al Note 8. Más allá de eso, también deberíamos esperar que tenga todas las características y cámaras lentas de su hermano menor, pero quizá algo mejoradas por la doble lente. Habrá que ver hasta dónde crecen las diferencias.

Pasamos a hablar de lo que se espera que traiga el móvil debajo del capó. Lo lógico es que el Galaxy S9 imite la estrategia de sus antecesores, y tenga modelos tanto con procesadores Exynos como con Snapdragon de Qualcomm. Pues bien, los Snapdragon 845 y Exynos 9810 ya son oficiales, por lo que ya tenemos todos los detalles sobre los dos procesadores que se espera que equipe.

La gran protagonista en ambos procesadores es la inteligencia artificial, siguiendo los pasos del iPhone X y su procesador A11. De esta IA podemos esperar que mejore la eficiencia del chip, una mayor potencia, y por supuesto mejores resultados con las cámaras ofreciendo colores más realistas y bokeh sin necesidad de doble lente. También ofrecen mejoras en el reconocimiento facial a la altura del de Apple con su FaceID. Habrá que esperar al análisis para ver qué hace Samsung con ellos.

La filtración de la cara trasera de la caja del S9 que nos desveló su cámara, también nos ha dado pistas sobre la configuración de memoria. En ella se veían 64 GB de almacenamiento interno con 4 GB de memoria RAM, aunque las últimas filtraciones apuntan a que ambas configuraciones de memoria variarán entre los S9 y S9 Plus.

Según información filtrada en la red social china Weibo, el Samsung Galaxy S9 llegará al mercado en dos versiones: 4 GB de RAM y 64 GB de capacidad o 4 GB de RAM y 128 GB de capacidad. Por su parte, el Samsung Galaxy S9 Plus llegaría en variantes de 64, 128 o 256 GB, todas ellas con 6 GB de memoria RAM. También se habla de una posible edición limitada del Galaxy S9 Plus que alcanzaría nada menos que 512 GB de memoria interna.

Según la filtración de la caja, los móviles también incluirían una cámara frontal de ocho megapíxeles, escáner de iris como método alternativo de reconocimiento y carga inalámbrica. Volvería a tener resistencia IP68 al agua y al polvo, e incluiría unos auriculares firmados por AKG. Aunque con todo esto nos hacemos una idea de qué componentes parece habrá en su interior, siempre queda por ver qué es capaz de hacer Samsung con ellos.

El año pasado Samsung estrenaba la DeX Station, una base con la que podemos conectar el móvil a una pantalla, teclado y ratón para una experiencia más 'desktop'. A principios de este mes supimos que los coreanos habían patentado una evolución de este concepto que quizá podría convertirse en el accesorio estrella del S9.

Se trata del 'DeX Pad', que incluirá novedades como poder funcionar de forma inalámbrica sin necesitar conexión física con el terminal, o que el móvil pudiera ser usado como touchpad mientras está conectado al ordenador. Hay que dejar claro que aunque la patente parece real, todavía queda por ver si se materializa a tiempo para acompañar al Galaxy S9.

Y por otro lado tenemos a Bixby, el asistente de voz con el que Samsung está intentando competir con Alexa, Assistant, Cortana, y Siri. Hace unos meses Samsung presentó la versión 2.0 de su asistente, por lo que tenemos prácticamente asegurada su presencia en los Galaxy S9. Sobre todo ahora que pronto va a ser integrado en el primer altavoz inteligente.

Bixby 2.0 mejoraba su comprensión del lenguaje natural, e implementaba capacidades de enlace profundo con las que reconocer mejor a cada usuario individual que lo utiliza. Por lo tanto, estas son dos características que tendremos casi seguro, aunque con el tiempo que ha pasado desde su presentación es posible que Samsung muestre nuevas características aprovechando el lanzamiento de su móvil.

According to a C-level executive at a major casemaker, the go-to-market schedule for Galaxy S9 / S9+ is as follows:



Launch - 2/26

Pre-orders - 3/1

Ships/releases - 3/16