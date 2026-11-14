Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 14 de noviembre

Llega un nuevo fin de semana y con él se activa otra jornada del programa Hoy No Circula sabatino, la estrategia ambiental con la que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) restringe el tránsito de determinados automotores para contener los niveles de contaminación en el Valle de México.

Como cada semana, los conductores que tengan previsto ponerse al volante deberán verificar con detenimiento el último dígito de su placa y su holograma de verificación antes de salir a rodar. El alcance de esta medida no se circunscribe únicamente a las 16 alcaldías de la CDMX, sino que también abarca a diversos municipios conurbados del Estado de México. De este modo, el dispositivo tiene plena aplicación en:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Toma en cuenta, además, que si tu recorrido habitual atraviesa cualquiera de estas localidades, las disposiciones del Hoy No Circula sabatino también rigen para tu vehículo.

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

El eje central de esta normativa consiste en disminuir la densidad de vehículos en circulación para recortar las emisiones contaminantes, aunque la operación de los sábados responde a criterios propios que complementan el calendario de lunes a viernes. No todos los automovilistas descansan el mismo fin de semana: la combinación entre el holograma, la terminación de la placa y el hecho de que el sábado corresponda a semana par o impar determina qué unidades se quedan en el garaje y cuáles pueden transitar.

Conviene tener presente que el Hoy No Circula sabatino no opera durante las veinticuatro horas. Su aplicación se extiende de las 05:00 a las 22:00 horas, por lo que durante la noche y la madrugada el programa no limita el desplazamiento de los coches, siempre que no se active alguna contingencia ambiental u otra medida extraordinaria que fije restricciones adicionales. Para este 14 de noviembre de 2026, el calendario establece que se trata del tercer sábado del mes, por lo que le corresponde la categoría de “semana impar”.

Bajo esta regla, los vehículos que portan holograma 1 y cuyas placas terminan en un número impar son los que deberán mantenerse fuera de circulación a lo largo del horario establecido. Si tu coche reúne esas características, tendrás que dejarlo guardado hasta después de las 22:00 horas.

En cambio, los coches identificados con holograma 0 y 00 mantienen su autorización para circular libremente dentro de las reglas del Hoy No Circula sabatino. Por su parte, los automóviles con holograma 2 carecen de permiso para circular cualquier sábado del año.

Además de las restricciones expuestas, cabe recordar que existe un grupo de vehículos exentos que pueden rodar sin verse condicionados por estos límites. En esta lista se incluyen:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

En caso de incumplir con el Hoy No Circula se castigará con una multa que oscila entre 20 y 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra que representa aproximadamente desde 1,924.40 pesos en su escalón más bajo hasta alcanzar los 2,886.60 pesos en el límite superior. Además, el conductor se arriesga a que el automóvil sea trasladado al depósito de vehículos.

Foto | Jimmy Hu

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