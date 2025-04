Solo cinco personas en el mundo han visto este nuevo color. El truco: láser en la retina

Se estima que el ser humano es capaz de ver alrededor de diez millones de colores diferentes, según la Academia Americana de Oftalmología. Es lo que conocemos como espectro visible, es decir, aquellas longitudes de onda a las que responden nuestros ojos. Aunque hay excepciones, todos vemos más o menos lo mismo, pero desde el pasado viernes hay cinco personas en el mundo capaz de ver un color que el resto de mortales no podemos ver. La clave: una cirugía con láser muy precisa para estimular células concretas de la retinas.

Contexto: ¿cómo vemos? Como decíamos antes, nuestros ojos ven el espectro visible, es decir, las longitudes de onda entre los 380 y los 750 nanómetros. Por debajo de los 380 tenemos la luz ultravioleta y por encima de los 750 los infrarrojos. Esto es posible gracias a unas células localizadas en nuestras retinas llamadas conos, unos fotoreceptores que reaccionan a longitudes de ondas concretas y envían señales a nuestro cerebro, que es el que se encarga de procesarlo todo:

Conos S: longitudes de onda cortas, es decir, los azules.

Conos M: longitudes de onda medias, es decir, los verdes.

Conos L: longitudes de onda largas, es decir, los rojos.

S, M, L y todos juntos. Los conos no reaccionan solo a una longitud de onda concreta y exacta, sino que sus rangos se solapan. Los conos M reaccionarán a las longitudes de onda azules más largas, al igual que los conos S reaccionarán a las longitudes de zona verdes más cortas. Según Ren Ng, profesor de ingeniería eléctrica y ciencias de las computacion de la Universidad de California, “no hay una luz en el mundo capaz de activar solo los conos M. Si son activados, ten por seguro que uno o dos tipos más se activarán también”.

El experimento. En lo anterior está la clave del experiemento cuyos resultados se publicaron el pasado viernes en la revista Science Advance. ¿Y si conseguimos estimular sola y exclusivamente unos conos concretos? Eso fue lo que hicieron los investigadores de la Universidad de California: mapear la retina, buscar los conos M y excitarlos con pequeñas dosis de luz, con láser. Es una técnica bautizada como Oz, en honor a ‘El Mago de Oz’ y la Ciudad Esmeralda.

Olo. Tras someterse al experimento, los participantes del estudio fueron capaces de ver un nuevo color que llamaron ”olo”. De los cinco participantes, tres de ellos eran co-autores del estudio (el ya mencionado Ren Ng estaba entre ellos) y dos eran compañeros de la Universidad de Washington. A este “olo” lo definen como “un verde azulado con una saturación sin precedentes”. Según Ng, la forma más cercana de representar ”olo” en una pantalla es con el hexadecimal #00ffcc, pero con una saturación que no podemos comprender porque, literalmente, nuestro cerebro no ha recibido nunca esa señal.

¿Cómo verificarlo? Para comprobar que todos los participantes veían un color ajeno y oculto al resto de mortales, hicieron experimentos de correspondencia cromática comparando “olo” con un láser verde azulado que saturaban o desaturaban añadiendo luz blanca. Todos coincidieron en que añadiendo luz blanca a ”olo”, ergo desaturándolo, se conseguía el color del láser, confirmando así que “olo” se encuentra fuera del espectro visible del ojo humano.

¿Y para qué? Es una excelente pregunta. La realidad es que, por el momento, no tiene una utilidad práctica más allá de demostrar que el procedimiento funciona. En Scientific American recogen el testimonio del investigador principal y de su equipo, que imagina unas pantallas capaces de escanear retinas y emitir imágenes y vídeos en colores imposibles. No obstante, quizá tenga más sentido en otros terrenos. Por ejemplo, permitir a las personas invidentes ver ciertos colores o “simular”, entre comillas, cómo ve un animal en nuestros propios ojos. El problema, claro, es que el efecto de Oz es temporal, no permanente.

