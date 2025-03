Si la pregunta es cómo cazar antes el Alzheimer, Samsung cree tener la respuesta: un juego para tablet de 45 minutos

A Paz Rei (73 años) le preocupan las lagunas. Las de la mente. Esas en las que se hunden los recuerdos para no reflotar o que nos juegan malas pasadas al hacernos olvidar la cita con el médico, el cumpleaños de un amigo o aquello tan importante que esa misma mañana vimos que nos falta en la nevera (¿yogures, leche, huevos?) pero que, una vez en el supermercado, somos incapaces de recordar.

"No estoy obsesionada con el tema, ni mucho menos, pero noto que tengo muchas faltas de memoria, de cosas de la juventud. Tengo muchas lagunas y eso me lleva a pensar si con los años, más adelante, podría tener algún problema", reconoce la mujer, que vive en la provincia de Pontevedra y que hoy por hoy, a sus más de 70 años, lleva una vida totalmente normal y disfruta de sus hijos y nietos.

Más que el miedo a que los despistes de hoy puedan ser el preludio de algo más serio mañana, lo que inquieta a Paz es que, de ser es así, si se avecina algo grave, no esté haciendo todo lo posible para afrontarlo. "A ver si va a haber alguna medicina preventiva y me la estoy perdiendo. Es algo a lo que doy vueltas".

Por eso hace poco Paz tomó una decisión.

Un juego que es más que un juego

En el centro, Paz y Loli, en la sede de Afaga en Vigo.

Durante una de sus visitas a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Galicia (Afaga), a la que acude precisamente para socializar y entrenar el cerebro, dedicó algo menos de una hora a jugar con una tablet.

El juego en cuestión se llama 'The Mind Guardian' y aunque a simple vista parece una aplicación para moverse por una ciudad virtual, seguir un círculo con el dedo o relacionar imágenes entre sí, igual que otros muchos juegos disponibles en la Play Store, en realidad la app estaba evaluando su memoria. Y algo más importante: dio una pista (a Paz y a su entorno) de si hay signos de deterioro cognitivo.

En resumen, lo que parece un simple juego para tablet es una herramienta de autoevaluación, una aplicación que convierte en un juego de unos 45 minutos un conjunto de test clínicos tradicionales que, en condiciones normales, tendrían que realizarse en un hospital o centro especializado, con el apoyo de un especialista y una inversión de tiempo mayor. Por supuesto, la app no ofrece diagnósticos, sino autoevaluaciones, pero puede ser un aliado en casos como el de Paz.

Una forma de cribar, una "alerta inicial", en palabras de sus desarrolladores.

Prueba de la app para valorar la memoria episódica.

Ejercicio para las habilidades motoras y memoria procedimental.

Prueba de la app para evaluar la memoria semántica.

Si 'The Mind Guardian' detecta signos de deterioro cognitivo tras una prueba hace dos cosas. La primera, invitar al usuario a repetirla pasados seis meses para tener un mayor grado de certeza. Segunda, crear un informe con el que el usuario podrá acudir luego a su médico, una recurso que, destacan sus creadores, cuenta con el aval científico-tecnológico de la Sociedad Españolad e Neurología (SEN) y el respaldo científico de la Sociedad de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM).

Paz participó en una fase piloto de la app, pero desde hoy mismo cualquiera puede seguir sus pasos, descargársela sin coste desde Galaxy Store o Play Store y probarla. Eso sí, la herramienta se ha creado para su uso en ciertas condiciones: está pensada para pantallas de 11 pulgadas, tablets Android con versión del SO 8 o superior y, al menos de momento, únicamente está disponible en castellano.

Además está pensada para personas con más de 55 años.

Detrás de la app están el centro de investigación atlanTTic, con sede en Vigo, el instituto Galicia Sur, la agencia Cheil y Samsung Iberia, que lo han presentado (y lanzado) esta mañana en Madrid como colofón a un trabajo que se remonta a 2014, cuando sus autores empezaron a explorar el camino. Hace nueve años arrancaron los pilotos con la participación de entidades como Afaga y en 2022 Samsung se sumó al proyecto para trasladar todo el trabajo desarrollado a una app.

El resultado, reivindica la firma tecnológica, es una herramienta que permite cribar las primeras fases de deterioro cognitivo asociadas a diversas enfermedades neurológicas y psiquiátricas con una precisión que cifran en más del 90%.

"Los resultados más recientes cubren 152 usuarios con valores de validación cruzada que alcanzan el 97% en precisión", aclara la compañía, que reivindica la eficacia de la app. En atlanTTic reconocen que "puede haber falsos positivos y negativos", aunque argumentan que la muestra con la que han trabajado les ha permitido minimizarlos "de forma satisfactoria". "No debemos olvidar que sigue siendo una muestra relativamente pequeña, pero aun así relevante".

Durante la fase de desarrollo la herramienta también ha pasado una prueba de "usabilidad" con otro centenar y medio de personas de diferentes países, incluidos Rumanía, Chipre y Eslovenia, empleando el Technology Acceptance Model (TAM). La labor de investigación puede seguirse a través de papers en revistas científicas e incluso ha dado pie a una tesis doctoral defendida en la Universidad de Vigo. La guida se la pone ahora el lanzamiento oficial de 'The Mind Guardian'.

Luis Anido, catedrático de ingeniería telemática e investigador de atlanTTIC, recuerda que el objetivo del proyecto, cuando arrancó, hace más de una década, era combinar el machine learning y serious games para lograr un objetivo muy concreto: "Detectar el deterioro cognitivo en sus fases más iniciales, el leve".

"Se trata de una fase en la que aún no es perceptible para el entorno de la persona porque normalmente cuando se detecta ya está avanzado y hay pérdidas de memoria evidentes", explica el experto de la Universidad de Vigo. El objetivo es por lo tanto anticiparse, adelantarse a la fase en la que la pérdida de facultades empieza a resultar visible pero puede ser ya "muy tarde" para tomar medidas.

Parte del equipo de Samsung con la nueva herramienta.

El resultado de ese empeño fue una primera versión de la herramienta, 'Panorámix', nombre que sus autores escogieron en un guiño al famoso druida de la famosa aldea de Astérix y Obélix. ¿El motivo? Al igual que el sabio galo mezclaba diferentes hierbas en su pócima, el sistema combinaba seis juegos que permitían evaluar diferentes aspectos del usuario, como su memoria ejecutiva o atención.

Con el tiempo, a medida que se entrenaban los algoritmos y avanzaban las evaluaciones, los expertos llegaron sin embargo a la conclusión de que para el cribado del deterioro cognitivo llegaba con evaluar tres aspectos, que son los que ahora recoge la aplicación: la memoria episódica, semántica y procedimental.

Samsung ayudó a ir un paso más allá para llegar a lo que hoy es la app 'The Mind Guardian' y evitar que toda aquella investigación acabase acumulando polvo en algún cajón olvidado de la Universidad de Vigo. "Con él acercamos el cribado a gran escala a los hogares, facilitando la detección precoz que puede marcar la diferencia entre la calidad de vida de los pacientes, sus familias y cuidadores", celebra Alfonso Fernández, COM y Head of D2C de Samsung Iberia.

La gran pregunta: ¿Por qué?

El matiz que desliza Fernández es importante y responde a una pregunta clave de 'The Mind Guardian' o la detección del deterioro cognitivo en sus primeras fases: ¿Por qué? Al fin y al cabo la aplicación no es una herramienta diagnóstica, sino de cribado, un juego para la autoevaluación que en cualquier caso siempre requiere la evaluación posterior de un especialista, así que… ¿Por qué iba alguien a querer someterse a él? Para Anido hay dos claves: cribado y libertad para gestionar.

La aplicación aspira a que el cribado llegue a más gente, dejar en manos de los usuarios una herramienta para autoevaluarse de forma rápida, cómoda y accesible. Y en caso de que finalmente se encuentre con un positivo, permitirles mover ficha. "Cuanto antes lo detectes, antes puedes intervenir. Es clave. La mala noticia supone conseguir más años de vida de calidad y además ahora están apareciendo medicamentos que son eficaces en las fases tempranas", recuerda el experto.

El propio Anido admite que en un principio tenía dudas de si la gente querría o no tener un diagnóstico precoz, pero reconoce también que se quedó "sorprendido" al descubrir que ante ese dilema (saber o no saber) "mucha gente" optaba por realizar la prueba. "Hay mucha gente mayor que no tiene capacidad de decisión, la pierden con el tiempo. De esta forma puedes organizar tu vida y la de tu entorno".

No solo eso. Al hablar de deterioro cognitivo una de las primeras palabras que se nos viene a la cabeza es Alzheimer, pero como recuerda Carlos Spuch, doctor en Neurociencia, investigador del II Galicia Sur y una de las personas que se embarcó en el proyecto, ese no es el única desencadenante. "El estrés crónico es de lo peor que le podemos hacer al cerebro, mantenido durante años acaba provocando un deterioro que es reversible. Otro tipo es el de las adicciones", recuerda.

Una detección temprana puede servir para replantearse hábitos de vida, tomar medidas, autogestionarse o buscar tratamientos. A lo largo de los últimos años la ciencia incluso ha logrado avanzar en el del Alzheimer, aunque de forma todavía limitada y centrada en sus fases iniciales. "Se pueden cambiar y en el peor de los casos se pueden ralentizar el proceso", comenta Puch sobre las patologías que causan el deterioro cognitivo. "La clave está en la detección temprana".

"Hacerlo a nivel clínico es muy difícil porque tienes que acudir al médico, explicar que tienes problemas que muchas veces son difíciles de separar de la vida normal, y cuando consigues llegar hay veces en las que es demasiado tarde para poder cambiar", reflexiona Puch, quien recuerda en cualquier caso que 'The Mind Guardian' no es un sistema clínico, sino más bien "una señal de riesgo".

Carlos Spuch, neurocientífico y responsable del proyecto en el IIS Galicia Sur.

"Si funciona bien lo que va a hacer es que la gente tome conciencia de que debe cambiar su estilo de vida. Los cardiólogos ya lo han conseguido con los sistemas para teléfonos y relojes. No fue fácil pero hoy mucha gente los lleva y si les salta un aviso dicen 'tengo que relajarme' o 'debo ir al gimnasio'. En el mundo de la salud mental nos queda todavía dar ese paso", añade el investigador del IISGS. "Este es de los primeros sistemas que intenta que esto se meta en la sociedad".

Los creadores de ‘'The Mind Guardian' apuntan otra ventaja: la app quizás se centre básicamente en la fase de cribado, pero permite también evitar lo que los expertos denominan "síndrome de la bata blanca", el miedo a realizar las pruebas en clínicas u hospitales, con expertos, o incluso en qué medida el verse en un contexto así, fuera del entorno habitual, puede influir en los propios tests.

Desde Afaga, su presidente, Juan Carlos Rodríguez, comparte una esperanza similar. En su opinión herramientas como 'The Mind Guardian' pueden ayudar a los usuarios a ser más conscientes o "tomar decisiones": acudir al médico tras recibir dos autoevaluaciones positivas, cambiar hábitos… "Es una oportunidad para llegar a más personas, a sitios a los que no es posible llegar físicamente".

"El perfil de las personas con demencia ha cambiado en los últimos años. Cada vez hay perfiles más jóvenes, con un nivel cultural mayor, más familiarizado con las nuevas tecnologías y recursos digitales… Nuevos perfiles que demandan otro tipo de intervención", concuerda Gonzalo Martínez, psicólogo de la asociación.

Recursos como 'The Mind Guardian' no están por supuesto libres de desafíos. Martínez recuerda que sigue habiendo mayores a los que les cuesta manejar apps o recursos digitales y que la propia demencia, incluso en las fases iniciales, afecta a la capacidad de las personas para adquirir nuevas habilidades y conocimientos, como puede ser el manejo de una tablet. "Afecta muy rápido al aprendizaje", añade.

El desafío, recuerda Rodríguez, es mayúsculo en una sociedad en pleno envejecimiento. Los datos son claros. Según el INE, en la actualidad la población de 65 o más años representa el 20,4% del total, pero en apenas unas décadas ese porcentaje se elevará al 30,5%. Esas cifras llegan acompañadas de otras, como las 800.000 personas que se calcula que padecen Alzheimer en España. La propia SEN recuerda que alrededor del 80% de los casos que aún son leves están sin detectar y en general entre el 30 y 40% carecen de un diagnóstico.

"Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta población mayor. El de la longevidad es el gran reto que hay que abordar y en ese aspecto Galicia es en un laboratorio perfecto porque el 25% de la población tiene más de 65 años, llevamos unos años de anticipo a lo que sucederá en el país", recuerda Rodríguez.

Ahora ese desafío y la lucha contra "las lagunas" que teme Paz tiene un nuevo aliado: un juego para tablet que en realidad es mucho más que un juego.

Imágenes | Samsung

