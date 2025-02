Tenemos una nueva "teoría del todo" para comprender el Alzheimer. Su clave está en unos pequeños gránulos

Crear “teorías del todo”, modelos unificados que expliquen diversos fenómenos asociados a un ámbito científico, no es patrimonio exclusivo de los físicos. La lucha contra algunas enfermedades puede también beneficiarse de modelos que nos ayuden a comprender sus causas y consecuencias y los procesos que median.

Nuevo modelo. Ahora un grupo de investigadores ha ideado un nuevo modelo, una teoría que trata de explicar la enfermedad de Alzheimer a través de una “explicación unificada al caos molecular” que deriva en este trastorno neurodegenerativo. Según esta nueva teoría, la enfermedad y sus síntomas derivarían de un colapso del sistema de transporte encargado de mover moléculas entre el núcleo y el citoplasma celular.

Esta nueva teoría puede ayudar a simplificar un tema tan complejo como lo es el Alzheimer. Sin embargo sus autores recuerdan que esta disrupción no deja de ser extremadamente compleja, con más de un millar de genes involucrados en esta.

“Nuestra propuesta, enfocada en la ruptura de la comunicación entre el núcleo y el citoplasma llevando a disrupciones masivas en la expresión génica, ofrece un marco plausible para entender de manera comprensiva los mecanismos que llevan a esta compleja enfermedad”, explica en una nota de prensa Paul Coleman, coautor del nuevo modelo.

Un problema granular El modelo sitúa al inicio de este proceso la formación de gránulos crónicos de estrés. Estos son cúmulos de proteínas y cadenas de ARN responsables de generar estrés en la célula.

Los gránulos de estrés suelen generarse de forma temporal. Su función original es la de responder al estrés celular pausando algunos procesos hasta que la célula pueda recuperarse. Una vez cumplido su deber y desaparecido el estrés, se disuelven.

El problema se desata cuando estos gránulos se hacen crónicos, lo que los lleva a ir atrapando a otras moléculas, dificultando que estas puedan moverse entre el núcleo y el resto de la célula.

De dentro hacia afuera. El modelo parte de este desencadenante para explicar con ello la enfermedad y sus consecuencias fuera de la unidad celular. Y es que los cambios sucedidos a nivel celular acaban afectando a las sinapsis cerebrales, el metabolismo, el procesamiento de proteínas y la supervivencia misma de la célula, según explican los propios responsables del modelo.

Los detalles del nuevo modelo fueron publicados en un artículo en la revista Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Una enfermedad con muchas caras. El Alzheimer es una de las enfermedades más intrigantes, explica el equipo responsable del nuevo modelo. En parte, señalan, esto se debe a que toma la apariencia de diversas enfermedades hechas una, con síntomas que incluyen la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo, pero también cambios en la personalidad y en nuestra misma biología interna.

Esta complejidad, continúa exponiendo el equipo, es en parte responsable de lo extremadamente difícil que es estudiar esta enfermedad. Modelos como este que esquematizan sus procesos, pueden servir a futuros investigadores a buscar nuevas vías de acción que se transformen en terapias más eficaces a la hora de afrontar los síntomas del Alzheimer o, incluso, la misma enfermedad.

Imagen | Jason Drees/ASU