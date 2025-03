Parece pasta de dientes, pero es café en tubo: el invento suizo que quiere revolucionar cómo consumes cafeína

Preparar ese café diario se ha convertido en un ritual para muchos. La elección de un buen café, elaborarlo en la cafetera que más nos guste y con accesorios que hemos ido comprando poco a poco forman parte de un proceso que va más allá del pragmatismo de “hacer un café”. Sin embargo, no siempre tenemos el tiempo o la posibilidad de hacerlo, y ahí es donde entra en juego el café en conserva.

Café en tubo, para ser más exactos.

Café de viaje. Para quienes no podemos pasar un día sin un par de cafés, viajar es un dolor de cabeza. No sabes si encontrarás una buena cafetería y, si cargas con el equipo, como mucho puedes llevar algo como una AeroPress o una cafetera portátil, una bolsita con café ya molido (que va perdiendo propiedades) y necesitarás agua caliente para realizar el proceso.

Y ahí es donde la compañía suiza ‘no normal’ ha visto un hueco para hacer negocio: vender café en pasta.

No normal. La idea fue obra de dos apasionados del café y la aventura que “rechazan el café mediocre” y que, debido a sus excursiones, necesitaban encontrar una forma de tener café instantáneo, de buen sabor y de fácil acceso. Se les ocurrió crear una pasta de café que se guarda en un tubo, como la pasta de dientes. Se trata de un extracto de café que, según ellos, puede prepararse directamente junto a agua o leche caliente o fría.

Dependiendo de la cantidad de líquido que se use, tendremos un café más o menos largo, pero hay que tener en cuenta que el tostado de los granos es fuerte, lo que lo aleja de muchos paladares. El color de la propia pasta o del café ya listo es un indicador bastante claro.

Café para masticar. Al no ser un polvo, este café puede dar juego a la experimentación, y sus responsables han puesto algunos ejemplos que me han hecho levantar la ceja: untándolo en una tostada (en los comentarios alguien ha probado esto, como veremos más adelante), combinándolo con plátano o chocolate… y mezclándolo con yogur y avena. También hay una foto en su web en la que lo consume directamente del tubo, como si fuera un gel energético.

Por cierto, estos son sus ingredientes:

46% de café arábica de Colombia.

15% de café molido arábica de Colombia.

Azúcar de remolacha suiza, agua y espesante.

Precio de especialidad. Afirman que es más sabroso que la mayoría de café instantáneo debido a que es café concentrado, conserva los sabores del café recién preparado y han seleccionado los granos tostados para que el producto sea lo mejor posible.

En cuanto al precio, sólo hay una opción en estos momentos: el tueste fuerte. Cada tubo cuesta 17,95 euros (más otros 10 euros de envío a España) y da para 20 tazas si aplicamos servicios de cinco gramos cada vez. Hay opciones como tres tubos por 53,85 euros o seis por 86,16 tubos, estas dos opciones con envío gratuito.

La cafeína. Los tubos tienen una vida útil de hasta 12 meses si se cierra correctamente y no necesita frigorífico para su conservación. Y, llegados a este punto, algo que puedes preguntarte es cuánta cafeína tiene un “concentrado de café” como este. La cafeína sigue siendo una preocupación para muchas personas, a pesar de que hay evidencia de que hace falta tomar una enorme cantidad para que notemos cualquier contraprestación, y cada servicio de cinco gramos tiene unos 47 mg de cafeína.

En la web, aclaran que un espresso convencional tienen unos 63 mg de cafeína y que la cucharadita de su pasta tiene más… o menos. Al final, es algo que depende tanto del espresso convencional como de la variedad de café o, si hablamos del café de no normal, de la cantidad de pasta que utilicemos.

Lo que sí parece, al menos gran parte de la publicidad que acompaña este café así lo indica, es que el usuario objetivo es deportista y montañero, que es quien más complicado tendría acceder a la cafeína un café caliente durante sus actividades.

¿Sabor? Esa es la gran pregunta. El vídeo comercial me hace gracia por la cara que pone uno de los responsables del café tras probarlo, pero evidentemente es imposible juzgar algo así hasta que no se pruebe. No soy de los que se fía de las valoraciones de los usuarios dentro de las páginas web de los dueños de un producto, pero es curioso ver la diferencia de criterios a la hora de valorar su sabor.

La mayoría de las puntuaciones son muy positivas -lógico-, pero más allá de ese detalle, es interesante ver que hay varios comentarios que afirman que es un poco dulce para sus estándares… y otros comentan que demasiado fuerte. Hay quien dice que tiene demasiada azúcar y otros que tiene muy poca. También destacan que “sabe horrible” untado en una tostada (tengo que probar eso) y hay quien comenta que es una buena idea, pero que le gustaría ver un modelo con un tueste medio.

Como digo, es gracioso ver la diferencia de opiniones debido a la variedad de paladares y las sensaciones ante un mismo producto, pero lo que más se destaca es algo que, al margen del sabor que pueda tener, parece evidente: su practicidad.

Imágenes | No normal

En Xataka | El primer paso para mejorar el café que bebes es molerlo tú mismo. La ciencia tiene la explicación