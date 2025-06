Los países con más población inmigrante del mundo, expuestos en este mapa

El número de migrantes no ha dejado de crecer en los últimos 50 años. Desde que numerosos países abrieron sus puertas a la inmigración, el flujo migratorio internacional no ha dejado de intensificarse. De hecho, algunos de esos países, como Estados Unidos, no se podrían explicar sin la inmigración, pero estos últimos años, cuestiones económicas, laborales, bélicas y hasta climáticas han hecho que explote el número de migrantes.

Y es algo que queda reflejado a la perfección en los siguientes mapas.

Mapa de inmigración en 2025. En el mapa superior, elaborado por Visual Capitalist con los datos del último informe sobre migración de Naciones Unidas, podemos ver los 20 países con una mayor proporción de migrantes internacionales hasta 2024. Un migrante se define como alguien que vive en un país distinto al de su nacimiento durante al menos 12 meses, independientemente de la razón.

Y lo que podemos ver es que Qatar, Emiratos Árabes Unidos o Mónaco son países en los que más del 70% de su población son migrantes internacionales. Alrededor del 50%, tenemos países tanto europeos (Liechtenstein, Andorra o Luxemburgo) como de Oriente Medio (Kuwait, Baréin o Jordania) y Singapur.

Tendencia. Más allá de este mapa, hay otros recursos para entender la magnitud de estos movimientos migratorios en los últimos años. Uno de ellos lo proporciona el propio informe de Naciones Unidas, un gráfico en el que podemos ver la evolución del número de migrantes en los últimos 25 años. De los 150 millones de 1990, donde ya había una tendencia alcista, pasamos a los 304 millones en 2024.

Distribución. La región que más migrantes acogió durante el año pasado fue Oceanía, con un 21,5%, seguida por Norteamérica con un 15,9%, Europa con un 12,6%, Norte de África y Oriente Medio con un 9,3%, América Latina con un 2,6%, África Subsahariana con un 2%, este de Asia con un 1% y sur de Asia con apenas un 0,9%. Está muy claro cuáles son las regiones que acogen a esos migrantes.

Y otro recurso interesante para ver esos movimientos migratorios en los últimos 25 años es este mapa interactivo en el que podemos ver el número total de inmigrantes desde 1990 hasta 2024.

Corredores internacionales. Poniendo el cursor sobre México, observamos 4,49 millones de personas que migraron en 1990, menos de la mitad de los más de 11 millones de personas que salieron del país el año pasado buscando algo mejor. Y, claro, esas personas van a algún sitio, existiendo destinos predilectos por motivos culturales, de idioma o, simplemente, cercanía.

Esos movimientos se resumen en los ‘corredores’, y el siguiente gráfico nos permite echar un ojo a esos corredores internacionales predilectos. Un ejemplo, el más claro, es el de México y sus casi 11 millones de habitantes yendo a Estados Unidos. Otros es el de los 3,5 millones de indios yendo a Emiratos Árabes Unidos, otros 2,8 millones viajando a Estados Unidos y otros 2,5 millones mudándose a Arabia Saudí.

Oportunidad. La inmigración es una oportunidad para esas personas que buscan algo mejor, pero también para los propios países. Por ejemplo, gracias a esa inmigración hay países que buscan mejorar su situación demográfica. El caso de Europa es claro, con países que no se acercan a la tasa de reemplazo y otros que, gracias a los inmigrantes, se afianza el sistema de pensiones. Y luego está Japón.

Ya no es que busquen en el inmigrante esa salvación demográfica, sino que necesitan mano de obra. No la encuentran en el país debido, entre otras cosas, al envejecimiento de la población, y por eso confían y dan ayudas a quien quiera empezar una nueva vida en el país.

Y necesidad. Y, evidentemente, esa inmigración es la salida para situaciones que, lamentablemente, se están volviendo más frecuentes en todo el mundo. Desde el comienzo de la invasión rusa, ocho millones de ucranianos se desplazaron internamente debido a la crisis, pero otros seis millones se convirtieron en refugiados. En Palestina, se estima que casi seis millones de personas son refugiados.

En total, según las estimaciones, en 2024 había más de 123 millones de personas desplazadas a la fuerza por el mundo. De ellas, 42 millones fueron refugiados y otros 73 millones se desplazaron internamente.

