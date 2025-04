La situación del café ya era límite. Los aranceles amenazan con disparar su precio a niveles insoportables

La situación del mercado del café en 2025 es un galimatías. Diferentes factores han provocado que el precio del café experimente una de las mayores escaladas de la historia, y a todos ellos debemos añadir uno más: el pulso arancelario de EEUU con el resto del mundo. Y hay una gran pregunta sobre la mesa: si los grandes tostadores dejan de vender tanto a EEUU porque los costes son insoportables, ¿ajustarán producción o venderán más barato al resto del mundo sus excedentes?

La respuesta es que… parece que cada uno va a hacer la guerra por su cuenta.

Problemas por doquier. La cosecha de café de 2024 se enfrentó a una serie de problemas que provocaron que los precios del café crudo aumentaran de forma drástica. Factores climáticos extremos como sequías y lluvias irregulares golpearon a los dos principales productores de café (Brasil y Vietnam). Esto ha afectado tanto a la producción como a la calidad del grano, pero además se han provocado cortes de transporte debido a problemas en el Canal de Suez, lo que ha retrasado envíos y aumentado los costes.

Todo esto, amén de otros factores, ha provocado que el café esté atravesando una fuerte presión inflacionaria, con incrementos que, dependiendo de la semana, han llegado hasta el 40% respecto a lo visto un año atrás. Es algo similar a lo que está ocurriendo con el cacao y que ha convertido el café en uno de los termómetros de la economía global.

Los dichosos aranceles. El que faltaba en la ecuación era… Trump. Tariff, o “arancel” se ha convertido en la palabra favorita del nuevo presidente de Estados Unidos, y estas últimas semanas hemos vivido un auténtico siroco arancelario entre países. Es algo que afecta a mercados como el de los coches, petróleo, tecnología, servicios digitales, productos alimenticios y, evidentemente, el café.

Estos aranceles propuestos por Estados Unidos son una medida proteccionista, pero también un arma arrojadiza con una clara intención: amenazar a países para que hagan lo que quiere EEUU. Un ejemplo claro es la amenaza arancelaria a México y Canadá, dos de los principales socios comerciales de EEUU que originó dimes y diretes entre los presidentes de los países. Y también lo hemos visto con Colombia.

Si el país latinoamericano no cedía a la agresiva política migratoria impulsada desde la Casa Blanca, la amenaza era la de imponer tasas del 25% y hasta del 50%. ¿Y en qué producto que ama Estados Unidos es una de las potencias mundiales? Café.

Golpeando en el bolsillo. Según el Observatorio de Complejidad Económica, en 2022 Colombia exportó 15.600 millones de dólares a EEUU, de los que casi 1.800 millones se correspondieron con el café. El café es la gran mercancía exportada por el país, en términos de valor, sólo por detrás del petróleo. The New York Times advertía que imponer un 25% o más a mercancías colombianas impactaría en el bolsillo de los estadounidenses y aquí hay dos opciones: o dejan de consumir tanto… o asumen el sobrecoste.

Variedad de posturas. Boris Wüllner es el CEO de Green Coffee, una de las productoras más grandes de Colombia que lleva años invirtiendo grandes sumas en el país. En una entrevista para La República, Wüllner comenta que es el momento de que las empresas busquen la manera de ser más eficientes en la cadena de producción, incluso tostando el grano en suelo estadounidense para “evitar un efecto impositivo más grande”.

De hecho, lo ve como una oportunidad de negocio. Mientras los cafés de Latinoamérica estarán gravados con un 10%, los de Indonesia y Vietnam enfrentarán aranceles de un 32% y un 46% respectivamente, lo que permitirá que, pese a esos aranceles del 10%, el producto colombiano sea más competitivo. Wüllner también considera que será el consumidor el que absorba el incremento que implicarán estos aranceles, pero que no dejarán de tomar café. Distinta opinión tienen desde Europa, concretamente desde Lavazza.

Rozando el límite. Su director ejecutivo, Antonio Baravalle, considera que la tolerancia del consumidor está llegando al límite debido a los altos precios y tiene claro que ese incremento de costes para los consumidores es lo que ha generado “una contracción media del mercado mundial de café de, aproximadamente, un 3,5% en los últimos dos años”. Y eso que los aranceles aún no habían entrado en juego. Desde la Asociación Nacional de Café de EEUU comparten esta opinión, comentando que “la gran subida de precios se come la liquidez de los clientes. No tienen todo el dinero para comprar lo que necesitan”.

Más allá de productores y EEUU. El asunto es que no es un tema que afecte sólo a las partes directamente implicadas. “Si EEUU impone un arancel del 25% a todas las exportaciones colombianas, el mercado del café, que ya está al rojo vivo, se calentará aún más”, comentaba hace unos días Javier Blas, columnista de Bloomberg.

Colombia es el tercer productor a nivel mundial de una variedad, la arábica, que además es la más apreciada entre las cafeterías de especialidad. Y que el mercado colombiano se resienta en Estados Unidos podría impactar al resto del mundo.

Gas natural licuado. ¿Cómo? Con más subidas de precio para amortiguar el golpe a los productores y tostadores. Pero… ¿y si la situación fuera diferente? Aquí podemos mirar al GNL. Si los grandes tostadores reducen compras en EE.UU., el escenario más probable es una combinación de ajustes de producción y desvío de excedentes a otros mercados. En otros sectores, como el del gas natural licuado, ya hemos visto dinámicas similares: cuando disminuyeron las importaciones estadounidenses tras el auge del fracking, los exportadores redirigieron parte de sus ventas a Asia y Europa, e incluso ralentizaron su producción.

Aunque el café y el GNL juegan en ligas distintas (uno es una materia prima energética, el otro un producto agrícola perecedero), la lógica del mercado es comparable: menos demanda en un destino clave obliga a buscar otros mercados o a producir menos para evitar colapsar los precios. Esa podría ser la estrategia de las grandes productoras de café, que ya se están preparando para ello optimizando costes y logística, como propone Wüllner.

¿Esperanza? Depende. Por un lado, la FAO (la Organización de Comida y Agricultura de las Naciones Unidas) estima que lo peor no ha pasado y que, debido a que el café no tiene alternativas, aunque suban los precios, los consumidores seguirán pagándolos. Por otro, Wüllner comenta en la entrevista a La República que cree que los aranceles no perjudicarán demasiado a los consumidores, pero que la situación es muy volátil.

“Hay incertidumbre porque esa tasa es renegociable y podrían aumentarla”, afirma el empresario. Y ahí está el verdadero factor clave ya que, como decíamos, Trump está utilizando los aranceles como arma de presión para los países de los que quiere conseguir algo, y cuando esos países implicados son, además, los principales productores de café, no se puede dar nada por sentado en cuanto al precio de este producto de cara a los próximos meses.

Mejorías. La nota más positiva es que se espera que mercados clave como Vietnam se recuperen de cara a los próximos meses, lo que implicaría una producción mayor que la de las últimas cosechas y que grandes tostadores que disminuyan sus ventas en un mercado tan relevante como el estadounidense podrían verse obligados a reajustar los precios en otros mercados para no acumular inventario.

De momento, hay demasiadas cuestiones en el aire, pero una cosa está clara: el café ya no es sólo una bebida, sino una víctima y prueba más de cómo funciona el flujo económico mundial.

