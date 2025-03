El café y cacao se han encarecido tanto que se están ahogando a sí mismos: los compradores no tienen dinero para enviarlos

No corren tiempos fáciles para los amantes del café. Ni el del cacao. Ambas mercancías han visto cómo sus precios se disparaban hasta alcanzar valores históricos fruto de una "tormenta perfecta" en la que se mezclan malas cosechas y el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Y aunque hay quien vaticina que para finales de año veremos alguna que otra caída de precios (café arábica), hoy por hoy los operadores no lo están teniendo fácil. De hecho ya hay algunos que, ante la escasez de liquidez, se están viendo con dificultades para mover la mercancía.

Es la enésima prueba de cómo está el sector.

¿Qué ha pasado? Que la escalada en los precios del café y el cacao se está notando más allá de los costes, la demanda o las cuentas del sector. Hace unos días Bloomberg revelaba cómo el alza en los mercados de futuros de ambos productos está agotando la liquidez de algunos operadores, lo que ya se refleja en su logística. ¿Cómo? Según la agencia, hay empresas que se están encontrando con problemas para financiar los movimientos internacionales de la mercancía.

¿Cómo afecta eso al mercado? El análisis de Bloomberg es claro: para garantizar su posición de cara al futuro y ante la escalada de los precios, hay operadores que han tenido que movilizar grandes sumas en la bolsa de Nueva York. Y eso se traduce en una importante cantidad de efectivo bloqueado, lo que les complica financiar los cargamentos que transportan grano desde las zonas de producción a los puntos de consumo. Como telón de fondo están las dificultades con las que se encuentra parte de la industria con el flujo de efectivo.

¿Cuál es el problema? "El mercado al contado y la disponibilidad de financiación", aclara Pam Thornton, con una larga experiencia en el mercado de las materias primas y el cacao. A la falta de liquidez se añade además que, en un mercado claramente al alza, algunos proveedores que han vendido a precios más bajos están incumpliendo sus compromisos. Otro hándicap que afecta al sector del café es la escasez de contenedores y la falta de incentivos para las reservas.

La situación se complica porque muchas empresas comercializan a la vez con ambos productos, café y cacao, lo que las deja en una posición difícil a la hora de afrontar la escasez de efectivo. Un ejemplo citado por la propia Bloomberg es Olam Group, dedicado a ambos granos y que en apenas un año ha visto cómo su capital circulante se disparaba un 68%. La causa, según explican desde la empresa: los "fuertes aumentos sin precedentes" en el precio de las mercancías.

¿Tanto subieron los precios? Sí. Los gráficos de plataformas especializadas como Investing o Trading Economics o del propio Banco Mundial son elocuentes. Los futuros del café arábica y cacao en Nueva York han descendido en las últimas semanas, pero aun así siguen altos si se tiene en cuenta toda la serie histórica. Las causas responden en ambos casos a una suma de factores, incluidas las malas cosechas en zonas productoras como África Occidental, Brasil o Vietnam.

En el caso concreto del cacao los precios han caído un 28% en 2025, pero aun así los futuros negociados en Nueva York se dispararon tanto el año pasado que se mantienen en niveles muy superiores al promedio de la última década. Si hablamos de café, siguen bastante por encima de los de hace un año.

¿Hay más indicadores? Sí. La semana pasada Reuters advertía de la complicada situación a la que se enfrenta el comercio mundial del café. En su análisis incluso habla de "paralización", con comerciantes y tostadores echando el freno y reduciendo su actividad a mínimos por el aumento de los precios.

"Normalmente ya estaríamos agotados, pero hasta ahora hemos vendido menos del 30% de la producción", explicaba a la agencia un directivo de ElCAFE CA hace unos días, durante la convención de la Asociación Nacional de Café de EEUU.

"La gran subida de precios se come la liquidez de los clientes. No tienen todo el dinero para comprar lo que necesitan", añade. Hay ya señales que apuntan a que el café arábica podría abaratarse de forma sensible para finales de 2025, tanto por el comportamiento de la cosecha brasileña como el efecto de los precios en la propia demanda, pero de momento la industria se ve obligada a ser conservadora.

La huella en los silos. Reuters señala otro efecto igual de interesante: los almacenes de café próximos a puertos estadounidenses, que reciben grano del centro o sur de América, permanecen a la mitad de su volumen normal y en algunos casos incluso se están deprendiendo de ellos. "Algunas empresas de almacenamiento están devolviendo los silos a los propietarios, cancelando de forma anticipado los contratos de alquiler", explica un ejecutivo del sector.

Imágenes | Kelsen Fernandes (Unsplash)

