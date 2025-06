Los bloqueos de IP de LaLiga amenazan la próxima temporada. Así que Cloudflare ha presentado un recurso en el Constitucional

Cloudflare no se rinde. La empresa, en guerra abierta contra LaLiga, acaba de presentar según BandaAncha un recurso ante el Tribunal Constitucional con un objetivo: que cesen los bloqueos de IPs ordenados por LaLiga.

Qué ha pasado. Como señalan en este medio, Cloudflare ha presentado un recurso ante este organismo para impugnar la orden de LaLiga y "establecer la ilegalidad de los bloqueos desproporcionados de LaLiga".

Recurso de amparo. Como señala el propio Tribunal Constitucional de España se encarga de gestionar este tipo de peticiones judiciales que tienen como objetivo "proteger las vulneraciones de los derechos y libertades" reconocidos en los artículos de la Constitución.

Se suma a RootedCON. La organización de RootedCON anunció el 16 de mayo que se había presentado un recurso de amparo tras haber "agotado todas las vías legales a nuestro alcance" para intentar convencer al juez de la "grave anomalía" que suponen estos bloqueos". Ese recurso es independiente del que acaba de presentar Cloudflare, y reaviva una situación que sigue sin solucionarse.

Una pesadilla para usuarios y empresas. En marzo a muchos usuarios se les rompió internet. Pronto descubrimos el motivo: LaLiga había comenzado a ordenar bloqueos indiscriminados de IPs para luchar contra las emisiones ilegales de fútbol a través de servicios IPTV. Ahí comenzó una situación terrible en la que pagaron y pagan justos por pecadores. Lo peor de todo es que esos problemas amenazan con continuar en el futuro, aunque tanto Cloudflare como RootedCON han intentado detener dichos bloqueos en los tribunales de justicia.

Qué pasará la próxima temporada. LaLiga se prepara para la temporada 2025/26, y todo apunta a que se mantendrán los bloqueos de IPs que han atormentado a los usuarios los últimos meses. La sentencia (nº 310/2024, de 18 de diciembre de 2024 del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona) en la que se apoya este organismo seguirá teniendo vigencia hasta la temporada 2026/2027, lo que augura más y más bloqueos no solo la próxima temporada, sino también la siguiente. La situación es insostenible para miles de usuarios y empresas afectadas.

Cloudflare y RootedCON perdieron la primera batalla. La justicia española desestimó en marzo las peticiones de nulidad interpuestas de forma independiente por Cloudflare, RootedCON y otros demandantes contra LaLiga. Ese fue un duro varapalo para la batalla legal de estas entidades, que ahora han acudido al Tribunal Consitucional con la esperanza de que el asunto pueda solucionarse por fin.

LaLiga ocultó cosas. Según revelan en BandAncha, en el recurso presentado por Cloudflare se indica que "LaLiga no informó al tribunal de que las direcciones IP que proponía bloquear se compartían entre miles de sitios web", algo que precisamente ha sido el gran origen del problema. Además, destacan,

"LaLiga obtuvo la orden de bloqueo sin notificar a los proveedores de servicios en la nube implicados, ocultando a sabiendas al tribunal el previsible perjuicio para el público en general. Ese enfoque tajante no solo demuestra una incomprensión fundamental del funcionamiento de internet, sino que también plantea importantes dudas sobre el cumplimiento del Reglamento de Internet Abierta de la Unión Europea".

Daños a terceros. Los bloqueos violan supuestamente artículos del Código Penal al provocar daños a terceros y "hacer inaccesibles datos informáticos", pero en lugar de tratar de afectar a menos usuarios y de moderarse, lo que hicieron en el último tramo de la temporada fue intensificarse. Esos bloqueos provocan que miles de dominios de sitios web queden inaccesibles para usuarios de distintas operadoras, y han afectado a medios, webs de empresas, recursos importantes para el propio funcionamiento de muchas webs e incluso servicios públicos como el Ayuntamiento de Madrid.

A la espera. En Xataka nos hemos puesto en contacto con los responsables de Cloudflare, pero la empresa de momento no se ha pronunciado oficialmente sobre este recurso. Desde RootedCON ya nos comentaron cómo tenían confianza en que el Tribunal Constitucional ofreciera solución al problema. Aun así, si ese recurso no progresa, indicaron, "no descartamos Europa". Esto, parece, puede ir para largo, y mientras tanto, los bloqueos de IPs probablemente nos seguirán atormentando a todos.

