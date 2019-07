Cómo guardar todas las fotos de tu teléfono en la nube: comparativa de servicios disponibles y precio

Guardar las fotos realizadas con el móvil en la nube es, a día de hoy, la opción más cómoda de todas. No solamente ahorras espacio en el teléfono, sino que te aseguras una copia de seguridad constante. Por otra parte, los servicios son cada vez más inteligentes y ofrecer opciones extra aparte de almacenar las imágenes. Pero, ¿cuál es el mejor de todos en ello?

Prácticamente en todos los servicios encontramos un plan gratuito y a partir de ahí, según lo que necesite cada usuario, se puede contratar más espacio con diferentes tarifas mensuales y anuales. El precio/espacio es el factor determinante en este tipo de servicios, aunque luego cada uno cuenta con opciones extra como puede ser clasificar mejor las fotos, editarlas u otras opciones no relacionadas con las fotografías.

Comparativa de precios según cada servicio de almacenamiento de fotos

Google One, Dropbox, Microsoft OneDrive, iCloud, Amazon Drive, Mega y Box son probablemente los servicios más populares hoy en día. Algunos están mejor integrados con los productos de la compañía a la que pertenecen, por ejemplo iCloud esta 100% implementado en los iPhone mientras que subir fotos desde un teléfono Android es una odisea. Independientemente de que cada uno tenga alguna ventaja exclusiva, al ser los más populares hemos querido compararlos para ver cuánto y por cuánto ofrecen cada uno.

Google One Microsoft OneDrive iCloud Amazon Drive Dropbox Mega Box Espacio Gratis 15 GB 5 GB 5 GB 10 GB 2 GB 50 GB 10 GB 10 GB No No No 19,99 € al año No NO No 50 GB No 2 €/mes 0,99 €/mes No No No No 100 GB 1,99 €/mes No No No No No 9 €/mes 200 GB 2,99 €/mes No 2,99 €/mes No No 4,99 €/mes No 1 TB No 69 € al año No 99,99 € al año 9,99 €/mes o 99 € al año 9,99 €/mes No 2 TB 9,99 €/mes No 9,99 €/mes 199,98 € al año 19,99 €/mes o 199 € al año No No 4 TB No No No 399,96 € al año No 19,99 €/mes No 8 TB No No No 799,92 € al año No 29,99 €/mes No 10 TB 99,99 €/mes (1.199,88 al año) No No 999,90 € al año No No No 20 TB 199,99 €/mes (2.399,88 al año) No No 1.999,80 € al año No No No 30 TB 299,99 €/mes (3.599,88 al año) No No 2.999,70 € al año No No No

Tras echar un vistazo rápido a la tabla de precios vemos que el mayor abanico de precios lo tenemos en Amazon Drive. En el caso de los planes de Amazon también encontramos una diferencia peculiar respecto a los otros, se paga anualmente y no ofrece opción mensual. Por otro lado, si la biblioteca de fotos no es tan grande y sólo buscas una forma de tener una copia de seguridad, quizás los 50 GB gratuitos de MEGA sean más que suficientes, es el plan gratuito más grande de todos.

Servicio de almacenamiento en la nube Box.

Ahora bien, dejando un poco de lado las cifras puras, por comodidad ganan antes opciones como Dropbox o Google One (mediante Google Fotos). Son servicios mucho más versátiles a la hora de subir y compartir las fotografías, además de tener presencia absoluta en todas las plataformas móviles y de escritorio importantes.

¿Si eres usuario de iOS y macOS? iCloud de Apple es la opción que más interesa. Por otra parte si eres usuario de apps de Office 365 como Word, Outlook o Excel, quizás interese más Microsoft OneDrive ya que una suscripción anual a Office 365 incluye 1 TB de almacenamiento en Microsoft OneDrive.

La mejor opción para guardar fotos en la nube

Teniendo en cuenta todos los factores anteriores, precios y características que ofrecen los servicios más populares... ¿cuál escoger? Hay un ganador y es porque cuenta con un "arma secreta". Se trata de Google Fotos y su arma secreta no es otra que ofrecer almacenamiento gratuito e ilimitado, razón de peso más que suficiente para muchos usuarios.

Google Fotos no está en la lista anterior, efectivamente. Es porque Google Fotos se integra con Google One. El usuario tiene las siguientes opciones al alamcenar fotografías en Google Fotos / Google One:

Guardar las fotografías limitadas en calidad en Google Fotos de forma ilimitada y gratuita.

en Google Fotos de forma ilimitada y gratuita. Guardar las fotografías originales sin pérdidas en calidad en Google Fotos ocupando el espacio disponible en Google One.

Como ya hemos visto en alguna ocasión, Google Fotos entró con mucha fuerza durante su presentación prometiendo la posibilidad de que el usuario guarde todas las fotos que quisiera sin pagar por ello mensualmente. El único límite que impone Google es que las fotos se reduzcan a 16 MP de resolución y los vídeos a FullHD. Tamaños que en realidad son más que suficientes para que las imágenes no pierdan calidad apreciable.

Google Fotos tiene otras ventajas además del almacenamiento ilimitado, por ejemplo los álbumes inteligentes que genera a partir de las fotografías que vamos subiendo. También sugiere retoques y ediciones de imágenes de forma automática para mejorar el aspecto de la biblioteca de fotos. La app además aprende con el uso y el paso del tiempo.

¿El punto flaco de Google Fotos? Lo que pueda suponer para tu privacidad concederle a Google acceso a todas las fotografías realizadas con el teléfono. El servicio es gratuito pero la propia Google avisa en sus términos y condiciones de uso de lo que ello supone:

"Al subir, almacenar o recibir contenido o al enviarlo a nuestros Servicios o a través de ellos, concedes a Google (y a sus colaboradores) una licencia mundial para usar, alojar, almacenar, reproducir, modificar, crear obras derivadas (por ejemplo, las que resulten de la traducción, la adaptación u otros cambios que realicemos para que tu contenido se adapte mejor a nuestros Servicios), comunicar, publicar, ejecutar o mostrar públicamente y distribuir dicho contenido."

Siendo consciente de esto y si no te importa lo que Google pueda hacer o dejar de hacer con tus fotografías, es probablemente la mejor opción para guardar y sincronizar en la nube todas las fotos del teléfono. A no ser que seas usuario de Apple (iCloud es más cómodo en tal caso), usuario de Office 365 (Microsoft OneDrive concede automáticamente 1 TB en tal caso) o ya estés pagando por otro servicio.