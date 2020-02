El show debe continuar: el 24 de febrero Huawei, Honor, Realme y Sony presentarán sus móviles para 2020

2020 será el primer año en el que no haya Mobile World Congress. La GSMA canceló la semana pasada el mayor evento del sector de la telefonía móvil por el riesgo del coronavirus, así que las empresas han tenido que optar por un plan B para dar a conocer sus nuevos dispositivos. Y es que la semana que viene no habrá Mobile World Congress, pero no por ello será menos movida.

Huawei y su hermana Honor, Realme y Sony han confirmado que el día 24 presentarán sus nuevos buques insignia para el 2020 a través de un streaming. Más abajo os dejamos una tabla con los horarios de las cuatro conferencias y aprovechamos para recordar que desde Xataka seguiremos todas las presentaciones para contaros todas las novedades.

El pistoletazo de salida

MARCA HORA (España peninsular, Ceuta y Melilla) ENLACE SONY 8:30 YouTube REALME 10:00 YouTube HUAWEI 14:00 YouTube HONOR 18:30 YouTube

Como vemos, Sony será la encarga de inaugurar el día con una conferencia en streaming a las 8:30 de la mañana que se retransmitirá en el canal de YouTube "Sony Xperia". Le seguirá Realme, que este año se estrenaba en el Mobile World Congress y que, finalmente, anunciará el nuevo Realme X50 Pro 5G en una videoconferencia a través de su canal de YouTube. Esta comenzará a las 10:00, justo después de Sony.

La tercera será Huawei, que nos ha citado para un evento que comenzará a las 14:00. Se retransmitirá por streaming y todavía no hay enlace directo, pero posiblemente se emita, como en ocasiones anteriores, a través de su canal de YouTube. Huawei, por cierto, también sigue adelante con la inauguración de su tienda en Barcelona, que será el día 22 de febrero. La última será Honor, cuya presentación comenzará a las 18:30 y se emitirá en su canal de YouTube y demás redes sociales.

En todos los casos, los horarios de la tabla superior son peninsulares. Recordemos que la hora cambia en función del uso horario, así que dejamos las horas actualizadas a más países más abajo:

SONY REALME HUAWEI HONOR ESPAÑA (PENÍNSULA, CEUTA Y MELILLA) 8:30 10:00 14:00 18:30 ESPAÑA (CANARIAS) 7:30 9:00 13.00 17:30 MÉXICO 1:30 AM 3:00 AM 7:00 AM 11:30 AM COLOMBIA, ECUADOR, BOLIVIA, CUBA 2:30 AM 4:00 AM 8:00 AM 12:30 PM VENEZUELA 3:30 AM 5:00 AM 9:00 AM 11:30 AM CHILE, ARGENTINA 4:30 AM 6.00 AM 10.00 AM 12:30 PM

Por último, destacar que OPPO hará un evento presencial en marzo; Wiko también hará eventos locales en una fecha no determinada; Nokia hará un evento online, también sin fecha por ahora y que Xiaomi, LG, Motorola y TCL, por el momento, han aplazado las presentaciones y no sabemos cómo las harán finalmente.