Qué pasa ahora con las presentaciones de teléfonos y otras tecnologías que se iban a hacer durante el MWC: estos son los planes de las marcas

Puede que sea la noticia tecnológica de la semana e incluso del año. El Mobile World Congress no ha faltado a una sola cita desde su primera edición en 2006, pero ante las preocupaciones del coronavirus y la sucesiva caída de empresas del evento, la GSMA confirmó ayer que el MWC 2020 no se celebraría, citándonos ya en 2021.

Más allá del ingente impacto económico que esta decisión puede tener en Barcelona, para las empresas también supone un cambio de planes, puesto que el MWC es el marco elegido para anunciar sus nuevos productos. La pregunta que cabe hacerse es, por lo tanto, ¿qué sucederá con estos anuncios? Para salir de dudas, desde Xataka hemos contactado con los principales fabricantes para que nos cuenten sus planes y esto es lo que nos han explicado.

Los planes de las empresas

Antes de nada, conviene decir que este artículo se encuentra en constante desarrollo, puesto que no todos los fabricantes nos han dado una respuesta en firme. El texto, por lo tanto, se irá actualizando en cuanto sepamos más información, pero las marcas que ya aparecen justo aquí abajo son las que sí nos han confirmado sus planes.

Xiaomi

Xiaomi iba a aprovechar el Mobile World Congress para presentar en sociedad el Xiaomi Mi 10 y su hermano Pro, si bien este terminal ha sido presentado hoy en China. El evento iba a tener lugar el 23 de febrero en Barcelona y, por el momento, lo que se sabe es que se hará un evento separado en Europa en fechas posteriores.

Realme

¡Llegamos al MWC preparados para dar a conocer el 5G a todo el mundo!



¿Estáis listos para dar el salto a la era 5G con nosotros? #realme5G pic.twitter.com/skck2f5zt7 — realme España (@realmeespana) February 6, 2020

La empresa hermana de OPPO y Vivo iba a asistir este año por primera vez al Mobile World Congress para mostrar su Realme X50 Pro 5G el 24 de febrero, pero a la vista está que no será así. Sin embargo, desde Realme han confirmado que lo presentarán online en la misma fecha, pero en Madrid.

OPPO

¡Se acerca el momento #FindX2!



Sentid la fuerza del 2 👉 Evento de lanzamiento el 22/02/2020 a las 2 PM. pic.twitter.com/Bg54CK6ULg — OPPO Mobile España (@oppomobilees) February 10, 2020

OPPO nos confirma que iban a presentar la nueva familia Find X2 el 22 de febrero en Barcelona. Ante el cambio de planes, la compañía ha optado por posponer el evento a marzo (sin una fecha exacta determinada) que tendrá lugar en España en una ubicación todavía no determinada.

Huawei

Huawei ya dejó caer que sus nuevos Huawei P40 no serían presentados en el Mobile World Congress, sino en un evento posterior que tendría lugar en marzo. Aún así, nos citaron el domingo 23 en Fira para, según la invitación, mostrar un nuevo móvil plegable. Además, iban a inaugurar una tienda en Barcelona el 22 de febrero. Por el momento, sabemos cómo procederá Huawei y estamos a la espera de respuesta.

Sony

Sony fue de las primeras empresas en anunciar que no asistirían al MWC y, hasta el momento, no sabemos qué iban a presentar o mostrar. Lo que sí sabemos es que la presentación iba a tener lugar el día 24 de febrero en Fira y que ahora se hará por streaming el mismo día a las 8:30 en el canal de YouTube de Xperia.

Vivo

Vivo, hermana de OPPO y Realme, también iba a asistir al Mobile World Congress. No se sabe exactamemte qué iba a presentar, pero en una imagen publicada en su cuenta de Weibo hicieron mención a un terminal de la familia APEX. Desde la marca nos explican que están trabajando en un plan B y que se harán eventos de lanzamiento, pero todavía no hay ni fecha ni emplazamiento fijado.

HMD Global

Encargados de los móviles de la marca Nokia, HMD iba a anunciar nuevos productos el 23 de febrero en Barcelona. Por el momento, todavía tienen que ver cómo lo van a anunciar, así que seguimos pendientes de obtener más información.

Honor

Honor iba a aprovechar para el Mobile World Congress para traer al viejo continente el nuevo Honor View30 Pro. Por ahora, la marca se encuentra decidiendo qué hacer y no hay nada cerrado por el momento.

TCL / Alcatel

TCL canceló su rueda de prensa, pero aseguró que estaría presente en el Mobile World Congress y que la decisión no afectaría a otras actividades programadas. Ante la decisión de la GSMA, desde TCL, lo que incluye a Alcatel, nos explican que todavía no han decidido qué hacer ni con la rueda de prensa ni con las otras actividades que tenían preparadas.

Wiko

Desde Wiko nos adelantan que está previsto trasladar el evento a lanzamientos locales y que no se va a hacer una comunicación a nivel de grupo, de forma que cada país lo adecuará a su mercado local. No nos han confirmado cuándo tendrán lugar dichos eventos.

Lenovo / Motorola

No sabemos qué iban a presentar Lenovo y Motorola en el Mobile World Congress, pero sí que iban a tener presencia. Lenovo es una empresa que, además de portátiles, cuenta con equipamiento 5G y de Big Data, y Motorola ha presentado recientemente nuevos dispositivos de la gama Moto G y el Razr. Por el momento nos confirman que no saben qué van a hacer.

Vodafone

Vodafone no había adelantado qué iba a mostrar en el Mobile World Congress, pero todos los años suele hacer demos variadas. Por ahora no tienen nada decidido, ya que sin demos en el MWC no tiene sentido hacer rueda de prensa, tal como nos explican. Hoy han comunicado haber conseguido hacer la primera llamada en una red 5G SA y, por lo que nos explican, era parte de lo que iban a anunciar en el MWC.

Orange

En la misma línea de Vodafone. Se han cancelado las demos porque hacerlas sin stand es imposible, así que quedamos a la espera de que la compañía mueva ficha y anuncie nuevos planes, si es que lo hacen.

Nokia

Nokia tiene una amplia presencia en el MWC como fabricante de equipos de redes. Cuando anunciaron que no estarían presentes dijeron que irían "directamente a los clientes con una serie de eventos 'Nokia Live' dirigidos a hacer las demostraciones y lanzamientos". No se especificaron fechas y lugares.

Ericsson

Ericcson, por su parte, confirmó que van a hacer eventos locales en los mercados de origen de sus clientes llamados "Ericsson Unboxed". No se sabe cuándo ni como, aunque nos explican que suelen hacer demos a los clientes tras el MWC, pero que este año la foto puede cambiar mucho.

Samsung

Más allá de no poder mostrar sus productos en Fira, la marca siempre hace un evento antes del MWC para dar a conocer sus nuevos terminales de gama alta. Este año no ha sido una excepción, así que el 12 de febrero la marca coreana retransmitió su Unpacked, donde dio a conocer los nuevos Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Z Flip y los nuevos auriculares, Galaxy Buds+.