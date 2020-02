Qué impacto económico puede sufrir Barcelona si se cancela el MWC: las cifras de un congreso donde están en juego casi 500 millones de euros

Las huelgas de taxi, el conflicto político y ahora el coronavirus. El Mobile World Congress lleva conviviendo con la polémica desde hace años, pero el riesgo de cancelación está más cerca que nunca. En caso de anularse la gran feria de tecnología, Barcelona sufriría las consecuencias del gran impacto económico que tiene el congreso.

Según subrayaba John Hoffman, consejero delegado de la GSMA, durante la presentación de esta edición, el MWC ha generado para Barcelona un impacto económico de alrededor de 5.300 millones de euros y 128.200 empleos temporales desde 2006, año de su traslado a la Ciudad Condal. Unas elevadas cifras que esperaban aumentar este año pero con la sombra de la cancelación es posible que el Mobile World Congress pase a ser un importante agujero.

El Mobile World Congress tenía previstas cifras récord para 2020

Las expectativas para este Mobile World Congress 2020 eran muy buenas. Tras cerrar un edición de 2019 con más de 109.000 asistentes, según explicó Hoffman durante la rueda de prensa de presentación se estimó en más de 110.000 asistentes provenientes de 200 países distintos para este 2020. Una cantidad de asistentes que debido a las múltiples cancelaciones ya ha sido reducida aunque finalmente se realice, apuntan fuentes del sector.

La GSMA está compuesta por más de 400 empresas y 750 operadores. Y es precisamente la presión de estos últimos la que ha llevado a la organización a reunirse para tomar una decisión. Para esta decimoquinta edición, el impacto calculado era de 492 millones de euros, superior a los 473 millones de euros estimados por la propia organización para la edición de 2019.

Se trata de una cantidad que ha ido creciendo paulatinamente a lo largo de los años aunque se pueden diferenciar dos etapas bastante claras. Una primera, de 2006 a 2014 con un ratio de crecimiento muy elevado y a partir de 2015, con la consolidación del congreso de telefonía y su impacto alrededor de los 450 millones de euros.

Evolución del impacto del MWC en la economía de Barcelona. Fuente: Statista

Desde Pimec, la patronal catalana, se han lamentado las cancelaciones y han pedido "tranquilidad y 'seny'" a las empresas y los ciudadanos, recordando a su vez la "importancia económica y empresarial" que tiene el Mobile World Congress para las pymes y Barcelona.

Pérdida de empleos

Otra de las grandes consecuencias de la cancelación del MWC sería la pérdida de empleos temporales. Durante la celebración del congreso y las semanas previas, la feria de tecnología emplea a numerosos ayudantes, servicio técnico, asistentes y múltiples personas para ayudar a gestionar todo lo que abarca una feria tan grande.

Estos empleos temporales tienen una duración de entre dos y cuatro semanas, según informaba en 2016 El Periódico. Para esta edición de 2020, el número de empleos que iba a generar el MWC 2020 se había calculado en unos 14.100.

El MWC estaba planeado para acoger 3.000 expositores, 170 delegaciones gubernamentales y la participación de 8.000 directivos. Unos números apoyados por las 20.000 personas previstas para el evento 4YFN y los 15.000 niños del Youth Mobile Festival, cuya realización está ligada al MWC y la GSMA aunque podrían producirse de manera independiente a este.

Bonificaciones fiscal y ayudas públicas

John Hoffmann, consejero de la GSMA, junto a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Imagen: EFE

En 2017, la Alcaldesa de Barcelona Ada Colau invertía 90.000 euros del Ayuntamiento para realizar un estudio sobre el impacto que tiene el Mobile World Congress y el legado de la Mobile World Capital en la ciudad de Barcelona. Sin acceso al estudio, lo que sí ha continuado es la relación del MWC con las entidades públicas, desde el Ayuntamiento hasta la Generalitat o el propio Gobierno de España.

Según reportaba La Vanguardia, el contrato entre la GSMA y el consistorio implicaba ventajas fiscales para las empresas participantes. En concreto del 15% para aquellas que acudan e inviertan en publicidad, bonificaciones del 25% para personas físicas y del 35% para compañías que hagan donaciones a entidades sin ánimo de lucro o de mecenazgo.

Entre las medidas que Pedro Sánchez ofreció al presidente de la Generalitat, Quim Torra, se encontraba el apoyo al Mobile World Congress. Sin embargo, como apunta Economía Digital, durante las últimas horas ha habido un silencio por las dos partes y apuntan que "algunas cosas se han hecho muy bien y otras no tanto".

El pasado septiembre de 2019, el Boletín Oficial del Estado publicaba una subvención a la Fundación Barcelona Mobile World Capital por un importe de 5 millones de euros.

Según describía Expansión en 2016, únicamente antes de la apertura de puertas de la feria la inversión alcanzaba los 52 millones de euros en medios, artículos de prensa, radio, televisión y online

Las cancelaciones en los hoteles y restaurantes ya se están notando

Desde el Gremi d'Hotels de Barcelona han agradecido las medidas anunciadas por la GSMA, pero en declaraciones a Conexo explican que "la entidad confirma que se están produciendo cancelaciones en los hoteles de la ciudad. En este sentido, considera que todavía es pronto para cuantificar cuál es la afectación sobre el cómputo global de reservas y, quiere apoyar la tarea que está haciendo la agencia oficial de alojamiento en su gestión".

Durante la semana pasada, el Gremio de Hoteles informó que mantenían 28.000 habitaciones reservadas, cifras similares a la de años anteriores, pero todavía no han cuantificado cómo están afectando a las anulaciones la situación actual.

El precio de los hoteles durante el Mobile World Congress se multiplica, pudiendo una habitación costar entre 5 y 15 veces más, con una tasa de ocupación del 90%, según Cerodosbe.

Según explicaba Airbnb en 2019, los beneficios que supone el MWC para Barcelona continúan superando récords año tras año, impulsando la economía de Barcelona en más de 200 millones de euros y aportando más de 40 millones de euros para los bolsillos de los anfitriones locales. Desde 2014, la plataforma ha acogido más de 190.000 huéspedes en estas fechas del congreso.

Según datos de 2019 de la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm), 117,7 millones de euros estuvieron destinados a locales de restauración y ocio nocturno. Una media diaria de 275 euros por persona, el doble que hace dos años cuando debido al mal tiempo el gasto en ocio cayó un 50%.

"El Mobile es la factura más grande del año"

Desde empresas de vehículos de alquiler con conductor como VTC Autos Alegre han explicado que el MWC es el "punto de partida de la temporada" y que el Mobile es "la factura más grande del año". Unos ingresos para el sector de las VTC que si se cancela el evento tendrá "un impacto brutal" para el sector, como explica Sergi Alegre, VP de Luxury VTC a La Vanguardia.

El gremio de taxistas Elite Taxi apunta que "la sensación generalizada dentro del taxi es que se va a cancelar" y explican "todavía no hemos tenido reunión para analizar las consecuencias". Al contrario que las VTC, desde el sector del taxi explican que no han notado tanto impacto porque "no nos basamos tanto en las reservas previas", aunque sí confirman la preocupación del sector del taxi; "no se habla de otra cosa".

Durante el MWC del año pasado, el Aeropuerto de Barcelona-El Prat operó 351 vuelos privados, un incremento del 95% respecto a una semana habitual en el mes de febrero, según explicaba AENA. Adicionalmente, las compras en el aeropuerto crecieron un 36% y la recaudación de los restaurantes de El Prat aumentó un 42%.

Un cambio en el aeropuerto que no solo afecta a los vuelos privados. Durante los días del MWC del año pasado, las aerolíneas añadieron 113 vuelos regulares y ofertaron más de 22.000 asientos.

Una dura consecuencia para la Fira, la GSMA y el ecosistema tech de Barcelona

Entre las empresas afectadas y la GSMA se están analizando todas las cláusulas de cancelación y pólizas de los seguros. El pago para una feria como el Mobile World Congress se realiza por adelantado de un año para otro y la cancelación supondría un coste económico inasumible para la organización si no hay acuerdos relacionados.

El MWC representa un 30% de la facturación de Fira de Barcelona. De un total de 215 millones de euros facturados en 2019, solo la celebración de este congreso representa más de 70. Una dependencia que la organización ha ido disminuyendo a lo largo de los años. En comparación, en 2015 representaba el 40%.

Las consecuencias de la cancelación del Mobile World Congress no solo son económicas, pues Barcelona había logrado catalizar esta feria de tecnología en crear un fuerte ecosistema de empresas relacionadas con el sector, apostar por el 5G y lograr dar visibilidad a sus startups. Si la edición de este año se pierde, muchos de los esfuerzos en intentar aprovechar el congreso de móviles quedarán en vano.

